کد خبر: 1386022
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تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
جامعه » حوادث | انتظامی

نجات دختر فریب‌خورده از اسارتگاه مجرم سابقه‌دار

1 مجرم سابقه‌دار که با وعده ازدواج، اعتماد دختر ۲۰ ساله‌ای را جلب کرده و او را به سرقت طلا‌های خانوادگی به ارزش ۳‌میلیارد تومان ترغیب کرده بود، پس از سرقت طلاها، دختر را در زیرزمین یک باغ زندانی کرد تا نقشه اخاذی از خانواده او را اجرا کند. این گروگانگیری پس از یک هفته، با اجاره اتفاقی باغ به یک خانواده و کشف دختر دست‌وپابسته در زیرزمین، پایان یافت و متهم نیز بازداشت شد. 
جلال مهرگان

جوان آنلاین: مجرم سابقه‌دار که با وعده ازدواج، اعتماد دختر ۲۰ ساله‌ای را جلب کرده و او را به سرقت طلا‌های خانوادگی به ارزش ۳‌میلیارد تومان ترغیب کرده بود، پس از سرقت طلاها، دختر را در زیرزمین یک باغ زندانی کرد تا نقشه اخاذی از خانواده او را اجرا کند. این گروگانگیری پس از یک هفته، با اجاره اتفاقی باغ به یک خانواده و کشف دختر دست‌وپابسته در زیرزمین، پایان یافت و متهم نیز بازداشت شد. 

نیمه مهرماه خانواده‌ای با مراجعه به پلیس تهران، ناپدید شدن دختر ۲۰ ساله خود را گزارش کردند. به گفته خانواده، دخترشان به طور ناگهانی ناپدید شده و طلا‌های خانوادگی به ارزش ۳‌میلیارد تومان نیز از خانه به سرقت رفته بود. با ثبت شکایت، تحقیقات برای یافتن نوشین و روشن شدن سرنوشت طلا‌ها آغاز شد. در ادامه، ارسال پیامی از تلفن همراه نوشین به خانواده، ابعاد تازه‌ای به پرونده داد. در این پیام، از خانواده خواسته شده بود ۱۰‌میلیارد تومان به حسابی واریز کنند و ادعا شده بود که نوشین قصد مهاجرت دارد. خانواده که به محتوای پیام مشکوک شده بودند، موضوع را به پلیس اطلاع دادند. بررسی‌ها ادامه داشت تا اینکه یک هفته پس از ناپدید شدن نوشین، سرنخی غیرمنتظره مسیر پرونده را تغییر داد. 

صدای ناله از زیرزمین باغ

در حالی که مأموران در جست‌وجوی دختر گمشده بودند، صاحب یک باغ‌ویلای واقع در اطراف تهران، ملک خود را برای برگزاری میهمانی در اختیار خانواده‌ای قرار داد. اعضای این خانواده هنگام جابه‌جایی وسایل، متوجه صدا‌هایی از زیرزمین شدند. آنها پس از بررسی محل با دختری روبه‌رو شدند که دست‌وپایش بسته شده و در زیرزمین زندانی بود. افراد حاضر بلافاصله او را آزاد کردند و موضوع را به پلیس گزارش دادند. با حضور مأموران و بررسی هویت دختر نجات‌یافته، مشخص شد او همان دختری است که خانواده‌اش یک هفته قبل ناپدید شدنش را گزارش کرده بودند. 

آشنایی در اینستاگرام با وعده ازدواج

نوشین در تحقیقات گفت: مدتی قبل از طریق اینستاگرام با مردی آشنا شدم که گفت وضع مالی خیلی خوبی دارد. مدتی که از ارتباط ما گذشت، او به من ابراز علاقه کرد و وعده ازدواج داد. من در این مدت وضعیت زندگی‌ام را برایش شرح داده بودم و زمانی که متوجه شد مادرم مقدار زیادی طلا دارد از من خواست طلا‌ها را به دستش برسانم تا با هم زندگی مشترکمان را شروع کنیم. او مرا فریب داد، به طوری که طلا‌های مادرم را برداشتم و با هم به باغی که اطراف تهران اجاره کرده بود، رفتیم. ساعتی بعد او من را به زیرزمین باغ برد و بعد از اینکه دست و پایم را بست، آنجا زندانی کرد و با طلا‌ها فرار کرد. 

بازداشت مرد سابقه‌دار

با به دست آمدن این اطلاعات از دختر نجات‌یافته، تحقیقات برای شناسایی عامل این گروگانگیری ادامه یافت. بررسی‌های پلیسی نشان داد متهم پیش‌تر نیز سابقه دستگیری در پرونده‌های سرقت و زورگیری داشته است. در نهایت، مأموران موفق شدند متهم را شناسایی و بازداشت کنند. متهم در بازجویی‌ها به جرمش اعتراف کرد و گفت با پرسه در اینستاگرام دختران پولدار را شناسایی می‌کرد و با معرفی خود به عنوان مردی پولدار، آنها را با وعده ازدواج فریب می‌داد و بعد از سرقت طلاهایشان به سراغ سوژه‌ای تازه می‌رفت تا اینکه بازداشت شد. تحقیقات برای کشف جرائم بیشتر متهم جریان دارد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مجرم ، پلیس ، سرقت
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