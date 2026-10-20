دیدار رئیس جمهور فرانسه با پادشاه بحرین با محوریت تأمین انرژی

رئیس جمهور فرانسه در بحبوحه تشدید اعتراضات در کشورش، در سفری به بحرین با پادشاه این کشور دیدار و درباره تحولات منطقه‌ای و مسائل مرتبط با آن از جمله تأمین انرژی گفت‌و‌گو کرد.

جوان آنلاین: شبکه فرانس ۲۴ گزارش داد که «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه پس از سفر به کویت و امارات، وارد منامه شد.

به گزارش ایرنا، طبق گزارش این شبکه، هدف از این سفر منطقه‌ای مکرون، تأمین نفت و گازوئیل، تلاش برای مهار افزایش قیمت سوخت و تقویت همکاری‌های اقتصادی و دفاعی عنوان شده است.

سفر مکرون به منطقه در حالی است که ناآرامی‌ها در فرانسه شدت گرفته و در پی خشونت‌های گسترده روز‌های شنبه و یکشنبه در چندین شهر این کشور که با آتش‌زدن ساختمان شهرداری لیموژ (Limoges) همراه بود، دولت فرانسه از تمدید «مقررات منع تردد شبانه» خبر داد و دستگاه قضایی این کشور نیز از تشدید بی‌سابقه برخورد‌های قضایی با بازداشت‌شدگان و استفاده از ابزار‌های سخت‌گیرانه‌تر خبر داد.

رسانه‌های بحرین نیز گزارش دادند که مکرون در دیدار با «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین روابط دوجانبه و راهکار‌های توسعه همکاری راهبردی به ویژه در بخش‌های سرمایه‌گذاری، اقتصادی، سیاسی، دفاعی و توسعه پایدار و فنآوری پیشرفته را بررسی کرد.