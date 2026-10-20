کد خبر: 1386003
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تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۳
بين‌الملل » اخبار كلی

فارن پالسی: جنگ ایران جهان را برای همیشه تغییر داد

3 جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تحولاتی فراتر از میدان‌های نبرد داشته و تهدیدی برای تغییر شکل موازنه قدرت در منطقه و جهان است، از گسترش بالقوه نفوذ نظامی چین و اتخاذ استراتژی جنگ‌های مرزی دائمی توسط اشغالگران گرفته تا افزایش توانایی تهران برای تهدید دشمنانش، علیرغم خساراتی که متحمل شده است.

جوان آنلاین: مجله فارن پالسی در گزارشی نوشت: بسیاری از پیامد‌های آنی جنگ آمریکا-اسرائیل علیه ایران هم‌اکنون روشن است. ظهور بیشتر پهپاد‌ها و موشک‌ها به‌عنوان سلاح‌های غالب جنگ؛ خطر برای اقتصاد جهانی از تهدید گلوگاه‌های حیاتی مانند تنگه هرمز و باب‌المندب و ناکافی بودن تدارکات تسلیحاتی آمریکا، از جمله مسائل دیگر، توجه گسترده و کاملا شایسته‌ای را جلب کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، با این حال، هرقدر این تحولات مهم باشند، جنگ علیه ایران می‌تواند پیامد‌های بسیار گسترده‌تر و بلندمدت‌تری نیز داشته باشد؛ تغییراتی که می‌توانند واقعا برای منطقه خاورمیانه و بقیه جهان دگرگون‌کننده باشند. سال‌ها و دهه‌ها بعد، ممکن است به این جنگ به‌عنوان نقطه‌عطف نگاه کنیم که اصول بنیادین ژئوپلیتیک مدرن را از اساس بازآرایی کرد.

گرچه بهتر بود این نقاط شکست احتمالی را پیش از جنگ تشخیص می‌دادیم، هنوز ممکن است زمان برای اقدام و هدایت آنها به سمت‌های مطلوب وجود داشته باشد. مثل همیشه، اولین نیاز شناخت تغییرات احتمالی است که ممکن است همین حالا در جریان باشند.

شکست سامانه‌های دفاع موشکی گرانقیمت آمریکایی

با وجود سامانه‌های موشکی و پدافندی که کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس در سال‌های گذشته از آمریکا خریداری کرده‌اند، این جنگ علیه ایران ثابت کرد که این خرید‌های لوکس راهکار اصلی حل مشکل نبوده‌اند، چون ایران توانسته در این جنگ، تاسیسات و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را هدف قرار دهد. چون پهپادها، موشک‌های کروز و حتی موشک‌های بالستیک، ارزان‌تر، آسان‌تر برای تولید، ذخیره، پنهان‌سازی و پرتاب نسبت به بیشتر رهگیر‌های آمریکا و متحدانش هستند، ایران توانسته است بیشترین تولید را داشته باشد و آنها را به سمت اهدافی در سراسر خلیج فارس، اردن و اراضی اشغالی پرتاب کند.

حملات پهپادی و موشکی ایران این تصور را که پدافند‌ها و سامانه‌های دفاع موشکی گرانقیمت آمریکایی می‌توانند از کشور‌های حوزه خلیج فارس دفاع کنند، درهم شکسته و صنایع انرژی، تولید، تجارت، مالی، سرمایه‌گذاری و گردشگری خلیج فارس را تضعیف کرده است.

ایران اکنون توانایی تهدید مستقیم اقتصاد‌های خلیج فارس با حملات موشکی و پهپادی و تهدید اقتصاد جهانی با خفه کردن ترافیک نفتکش‌ها در تنگه هرمز را بدون ترس از تلاش آمریکا برای تغییر دولت دارد. این وضعیت که کشور‌های خلیج فارس اکنون چنین تردیدی درباره اتکا به آمریکا یا رژیم صهیونیستی برای بازداشتن حمله ایران دارند، تحمل‌ناپذیر است.

چین و قدرت نظامی

چین از امنیتی که آمریکا در خاورمیانه فراهم کرده بهره برده، بی‌آن‌که خودش را مستقیما وارد معرکه کند. اما چون منافع اقتصادی چین در منطقه بسیار زیاد است، این کشور دیگر نمی‌تواند صرفا تماشاگر بماند.

اسرائیل و جنگ‌های بی‌پایان

پیش از آنکه جنگ علیه ایران آغاز شود، رژیم صهیونیستی قصد داشت مناطق حائل را در امتداد مرزهایش در لبنان، سوریه و غزه اشغال کنند و سپس عملیات نظامی مستمری علیه حماس، حزب‌الله، داعش و دیگر گروه‌ها فراتر از آن مناطق حائل انجام دهند تا اطمینان یابند هیچ‌یک از آنها هرگز نمی‌توانند زیرساخت یا نیرو برای حمله بزرگ به اسرائیل توسعه دهند. این دقیقاً همان چیزی است که اسرائیل از آن زمان دنبال کرده است.

در آن زمان، آنچه صهیونیست‌ها پیشنهاد می‌کردند چیزی شبیه دکترین نظامی امپراتوری روم بود. رومی‌ها نیز اغلب مناطق حائل درست آن‌سوی مرزهایشان ایجاد می‌کردند و سپس عملیات نظامی مستمری علیه قبایل دورتر از آن انجام می‌دادند تا آنها را مجازات و تضعیف کنند و از انجام عملیات نظامی بزرگ علیه خود سرزمین‌های روم جلوگیری به عمل آورند. این دکترین جنگ دائمی فراتر از مرز‌های امپراتوری برای تضمین صلح در داخل بود.

برای اسرائیل، اتخاذ رویکرد مرز‌های روم نیازمند بازگشت به چیزی شبیه دکترین نظامی خواهد بود. از مرز‌های ۱۹۴۸ و احتمالا پیش از آن تا جنگ اعراب و اسرائیل ۱۹۷۳، دکترین اسرائیل بر عملیات تهاجمی پیشگیرانه یا حتی پیشدستانه برای حذف تهدید‌های نظامی احتمالی قبل از استفاده از آنها، دور از مراکز جمعیتی آسیب‌پذیر خود اسرائیل تاکید داشت.

به اذعان خود صهیونیست‌ها، عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر همه اینها را تغییر داد. آنها اصرار دارند که دوباره آماده بازگشت به اقداماتی شوند که دکترین نظامی اولیه را ممکن می‌کند. رویکرد مرز‌های روم نسخه قرن بیست‌ویکمی آن استراتژی را نمایندگی می‌کند.

ایران قوی‌تر ظاهر می‌شود

این اقدامات و رویکرد‌ها در حالی مطرح می‌شود که جنگ علیه ایران باعث شده تا این کشور قدرت خود را در منطقه افزایش دهد.. آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران حمله کردند به امید سرنگونی دولت این کشور و امید داشتند تا با حذف ابزار‌های اعمال نفود آن در منطقه، ایران را از میان بردارند، اما هرگز چنین اتفاقی رخ نداد.

این جنگ در نهایت قدرت و نفود ایران را در منطقه تقویت کرده است. پرسش بزرگ این است که آیا جنگی که برای تضعیف قدرت ایران طراحی شده بود، در عمل آن را تقویت کرده است؟ آمریکا و اسرائیل با هدف سرنگونی دولت ایران، این جنگ را به راه انداختند، اما این نسخه با شکست روبه‌رو شد.

همچنین این جنگ باعث شد تا ایران از ظرفیت بزرگ جغرافیائی خود در تنگه هرمز برای فشار بر آمریکا و متحدانش بهره گیرد. همچنین ایران هزاران موشک و پهپاد به سمت پایگاه‌ها نظامی آمریکا در کشور‌های خلیج فارس شلیک کرد که تاثیر روانی و اقتصادی بسیار بزرگتر برای این کشور‌ها به همراه داشته است.

برچسب ها: آمریکا ، جنگ ، ایران ، خلیج فارس
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