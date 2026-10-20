سفیر آمریکا در سازمان ملل با اشاره به اعتراضات فرانسه و سرکوب معترضان توسط نیرو‌های امنیتی، گفت، فرانسه اولین جایی است که سقوط می‌کند.

جوان آنلاین: مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد عصر سه‌شنبه در گفت‌و‌گو با شبکه خبری فاکس نیوز عنوان کرد: فرانسه اولین جایی است که سقوط می‌کند؛ زیرا جنبش‌ها در تلاشند تا برنامه‌های چپ‌گرای خود را پیش ببرند.

به گزارش ایسنا، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد در ادامه گفت: اروپا باید به سمت جناح راست بپیچد؛ در غیر این صورت شهر‌های بیشتری با اعتراضاتی مانند آنچه در پایخت و شهر‌های بزرگ اتفاق می‌افتد، مواجه خواهند شد.

وی افزود: شما نقطه اوج همه این جنبش‌ها را مشاهده می‌کنید که اکنون فرصتی برای ایجاد هرج‌ومرج و بی‌نظمی و پیشبرد برنامه‌های چپ خود می‌بینند. آنها در مورد همه چیز توافق ندارند، اما به شدت فشار می‌آورند و فرانسه اولین جایی است که سقوط می‌کند. منظورم این است که این نقطه اوج مرز‌های باز، بدهی‌های خارج از کنترل، سیستم آموزشی منحل‌شده و رویکرد نرم در برابر جرم و جنایت، رویکرد نرم در برابر حاکمیت قانون از سوی چپ مترقی در اروپا است که رئیس‌جمهور آمریکا و معاونش سال‌هاست درباره آن هشدار می‌دهند. ما شاهد یک اوج غم‌انگیز هستیم.

والتز با نادیده گرفتن مطالبات معترضان فرانسوی استدلال کرد: اروپا باید به سمت راست بچرخد یا اینکه شهر‌های بیشتری از اروپا به این مسیر اعتراضات خواهند رفت. ما همیشه این را در سازمان ملل می‌بینیم و می‌گوییم. اتحادیه اروپا سهمیه‌های مهاجرتی دارد که تلاش می‌کند بر تعدادی از این کشور‌ها تحمیل کند. این وضعیت کارساز نبوده، کار نخواهد کرد و در حال حاضر نیز کار نمی‌کند.

اعتراضات در فرانسه ابتدا با معترضان نوجوان که نسبت به فضای کلاس‌ها و سیستم آموزشی اعتراض داشتند، آغاز شد و سپس مردم این کشور به اعتراضات دانش‌آموزی پیوستند و علیه افزایش قیمت و تورم در کشور دست به برگزاری تجمعاتی در شهر‌های مختلف فرانسه از جمله پاریس زدند.