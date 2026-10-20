حمایت ترامپ هم نتوانسته وضعیت نتانیاهو را تغییر دهد

جوان آنلاین: نتایج تازه‌ترین نظرسنجی پایگاه خبری «واللا» نشان می‌دهد که حتی اعلام حمایت مستقیم دونالد ترامپ نیز نتوانسته است موازنه سیاسی را به نفع بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تغییر دهد.

به گزارش تسنیم، نتایج این افکارسنجی جدید حاکی از آن است که ائتلاف حاکم به رهبری نتانیاهو تنها موفق به کسب ۴۸ کرسی شده و در مقابل، بلوک مخالفان با کسب ۵۴ کرسی همچنان پیشتازی خود را حفظ کرده است.

بر اساس این گزارش، ناظران سیاسی بر این باورند که تشدید بحران‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی، اثرگذاری اهرم‌های حمایتی خارجی- از جمله اعلام پشتیبانی ترامپ - را به حداقل رسانده و نتانیاهو را در آستانه انتخابات با بن‌بستی جدی برای کسب اکثریت لازم (۶۱ کرسی) جهت تشکیل کابینه مواجه کرده است.