نخستین اجرای نمایش موزیکال «آرزو‌های کوچک» به کارگردانی حسین پارسایی در تالار وحدت روی صحنه رفت و هوتن شکیبا نیز با این نمایش همراه شد.

جوان آنلاین: اجرای نمایش موزیکال «آرزو‌های کوچک» به نویسندگی محمدرضا کوهستانی، کارگردانی حسین پارسایی و تهیه‌کنندگی سید عماد عامری از شامگاه دوشنبه ۲۷ مهرماه در تالار وحدت آغاز شد. در پایان این اجرا، هوتن شکیبا به نمایش پیوست و نقش کوتاهی را ایفا کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، هر شب یکی از بازیگران مطرح سینما و تئاتر با هدف حمایت از کودکان بی سرپرست همراه نمایش موزیکال «آرزو‌های کوچک» خواهد شد.

در این اثر نمایشی، غزل شاکری نقش «خانوم»، سیامک صفری نقش «بابا»، رایان سرلک نقش «خوشگله» و سایه پارسایی نقش «مامان» را ایفا می‌کنند.

بازیگران کودک ونوجوان:آراد جعفری، اشکان اردستانی، آناهیتا هاشم‌زاده، احمدرضا هاشمی، مانی امامی، آرشام جهان‌پناه، تصنیف حسینی، لیانا عزیزیان، ارغوان عزیزی، یزدان رحمتی و رادمهر رزم‌جو.

سایر بازیگران:میلاد محمدزاده، مارال قادری، محمدامین پازکی، حمیدرضا محمدی، حمیدرضا غلامحسینی، دانیال ضیابخش، کامران موسی‌آبادی، علی اژدریان و امیرحسین شعبانی ضمن ایفای نقش، اعضای گروه حرکت «آرزو‌های کوچک» هستند.

«موزیکال آرزو‌های کوچک» با روایتی از زندگی کودکان بی خانمان و امید آن‌ها به فردا، میزبان علاقه‌مندان تئاتر است. در توضیح این نمایش آمده است: «قصه کودکانِ بی سر پناهی است که آرزو‌های کوچکشان را به تصویر می‌کشند.»

تماشای نمایش موزیکال «آرزو‌های کوچک» برای کودکان (کمتر از ۱۰ سال) توصیه نمی‌شود و تمامی درآمد نمایش موزیکال «آرزو‌های کوچک» صرف امور نیکوکاری مربوط به کودکان بی‌سرپرست می‌شود.