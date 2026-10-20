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تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۰
سیاست » اخبار کلی

جنایت جنگی آمریکا در محاصره دریایی ایران باید پیگیری حقوقی شود

3 نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا را جنایت جنگی دانست و بر ضرورت پیگیری حقوقی آن از سوی قوه قضائیه و وزارت امور خارجه تأکید کرد.

جوان آنلاین: عباس مقتدایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار، با اشاره به ابعاد مختلف اقدامات آمریکا در محاصره دریایی ایران، اظهار کرد: وضعیتی که آمریکایی‌ها ایجاد کرده‌اند، ابعاد گوناگونی دارد و علاوه بر موضوعات تهاجمی و امنیتی، مسائل اقتصادی، حقوق بین‌الملل، حقوق دریا‌ها و حتی حقوق بشر را نیز دربرمی‌گیرد.

به گزارش مهر، وی افزود: آمریکایی‌ها عملاً از تمامی ابزار‌هایی که در اختیار داشتند استفاده کردند، اما واقعیت صحنه عملی نشان می‌دهد که به اهداف مورد نظر خود دست نیافته‌اند؛ بلکه برعکس، بخش قابل توجهی از اعتبار و جایگاهی را که برای خود متصور بودند و همچنین تصوری که از کارآمدی تحریم‌ها، ناو‌های جنگی و تهدید با استفاده از این ابزار‌ها ایجاد کرده و به دیگران القا می‌کردند، از بین رفته است.

آمریکا گزینه‌ای جز پذیرش شکست ندارد

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: اکنون ناکارآمدی و بی‌اعتباری ابزار‌های آمریکا در معرض دید سیاستمداران، افکار عمومی و بخش‌های مختلف دفاعی در داخل و خارج از کشور قرار گرفته و آشکار شده است. بنابراین، آمریکایی‌ها که روزگاری ادعا می‌کردند همه گزینه‌ها روی میز است، اکنون گزینه‌ای جز پذیرش شکست و اتخاذ رفتاری متناسب با آن ندارند.

مقتدایی در ادامه، گفت: در هفته‌های گذشته، آمریکایی‌ها به طور مستمر تلاش کردند سطح تهدید و ترس را در ایران افزایش دهند. این اقدامات هم افکار عمومی داخلی و هم محاسبات مسئولان سیاسی، رزمندگان ایرانی و طراحان و برنامه‌ریزان نظامی کشور را هدف قرار داده بود، اما خوشبختانه در هیچ‌یک از این سطوح، آنچه آمریکایی‌ها اراده کرده بودند، محقق نشد.

وی ادامه داد: امروز ایرانیان نه‌تنها هیچ واهمه و ترسی از رویارویی با آمریکایی‌ها ندارند، بلکه برعکس، این آمریکایی‌ها هستند که با نگرانی‌ها و تردید‌های جدی مواجه شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد جامعه ایران به بلوغ و رشدی دست یافته که می‌تواند در سایه آن، از تهدید‌ها و تنش‌هایی که آمریکایی‌ها ایجاد می‌کنند، فرصت‌های قابل توجهی برای کشور فراهم کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ظرفیت‌های جغرافیایی و ملی ایران، اظهار کرد: آمریکایی‌ها بیش از آنچه تاکنون در زمینه تحریم انجام داده‌اند، توان و ظرفیت دیگری ندارند. ایران با ۱۵ کشور همسایه است و از مرز‌های گسترده زمینی، دریایی و همچنین ظرفیت‌های قابل توجه مرز‌های هوایی برخوردار است.

تحریم کامل ایران امکان‌پذیر نیست

مقتدایی افزود: اگرچه ایران از سوی آمریکا و هم‌پیمانان این کشور تحت تحریم قرار گرفته است، اما واقعیت این است که ظرفیت‌های جغرافیایی، اراده سیاسی و تاب‌آوری ملی ایران بسیار فراتر از توان تحریمی آمریکاست و تحریم کامل ایران امکان‌پذیر نیست.

وی خاطرنشان کرد: تحریم‌ها ممکن است در کوتاه مدت آثاری بر جای بگذارند، اما در بلندمدت موجب رویین‌تن شدن ایران شده‌اند. ایرانیان در طول ماه‌ها و سال‌های گذشته به تاب‌آوری عظیمی دست یافته‌اند و همین تاب‌آوری، ظرفیت‌های بالفعل و فرصت‌های آینده کشور را شکل داده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر ضرورت پیگیری حقوقی اقدامات آمریکا در محاصره دریایی ایران، گفت: همان‌گونه که اشاره شد، این موضوع ابعاد مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها بعد حقوقی است. در این زمینه، قوه قضائیه و وزارت امور خارجه باید با همکاری مشترک، ابعاد حقوقی این اقدامات را که بخشی از آن به حقوق بشر و بخشی دیگر به حقوق بشردوستانه مربوط می‌شود، به صورت جدی پیگیری کنند.

مقتدایی تأکید کرد: جنایت جنگی آمریکایی‌ها مسلم و از طریق سازوکار‌های حقوق بین‌الملل قابل پیگیری است. اگرچه وابستگی برخی سازمان‌های بین‌المللی به آمریکا ممکن است مانع دستیابی کامل ایران به حقوق خود شود، اما نباید از ظرفیت ابزار‌های حقوقی و بین‌المللی برای پیگیری این اقدامات در آینده غفلت کرد.

وی در پایان تصریح کرد: انتظار می‌رود قوه قضائیه با همکاری وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، موضوع محاصره آمریکا علیه ایران و ابعاد مختلف حقوقی آن را به طور جدی دنبال کند تا از این طریق، حقوق و منافع ملت ایران تأمین و پیگیری شود.

برچسب ها: آمریکا ، جنایت جنگی ، تنگه هرمز
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