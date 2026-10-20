جوان آنلاین: فاطمه مهاجرانی بعدازظهر سه‌شنبه در سفر به استان مرکزی به مناسبت روز اراک و آیین افتتاح یک نیروگاه خورشیدی اظهار کرد: حجم انرژی خورشیدی راه‌اندازی شده در کشور طی ۳۰ سال گذشته (از ۱۳۷۴ تا ۱۴۰۴)، با دستاورد‌های درخشان یک سال اخیر قابل مقایسه نیست و این تحول بزرگ، محصول عزم ملی، خواست رئیس‌جمهور، همت استانداران و پای کار آمدن بخش خصوصی و ارکان صنعت است.

به گزارش مهر، وی با تأکید بر اینکه موقعیت جغرافیایی ایران اقتضا می‌کند تا برای تولید انرژی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و خورشیدی حرکت کنیم، گفت: به همه کسانی که کمک کردند تا استان مرکزی مقام نخست تولید انرژی خورشیدی را در کشور کسب کرده و با اختلاف چشمگیری حفظ کند، خداقوت و تبریک می‌گویم.

سخنگوی دولت با اشاره به شرایط خطیر کنونی کشور، بر ضرورت همبستگی و وحدت رویه آحاد جامعه تأکید کرد و افزود: فراموش نکنیم که در روز‌های دشواری قرار داریم و همه مردم ایران باید در کنار یکدیگر بایستیم؛ این امر محقق نمی‌شود مگر اینکه دغدغه‌ای مشترک داشته باشیم.

مهاجرانی دغدغه اصلی رئیس‌جمهور را صیانت از تولید و اشتغال خواند و تصریح کرد: اکنون دغدغه رئیس‌جمهور این است که چراغ صنعت روشن بماند چرا که صنعت تنها ابزاری است که می‌تواند بیکاری را رفع کرده، اشتغال پایدار ایجاد کند و در نهایت مشکلات معیشتی را حل کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز خرسندی از حضور در زادگاه خود، بیان کرد: به عنوان یک شهروند و یک ایرانی، افتخار می‌کنم در استانی زاده شده‌ام که مردمان فرهیخته‌اش در همه صحنه‌ها پای کار کشور آمده‌اند؛ مردمی که فارغ از مسائل مصرفی، تنها به یک ایران واحد می‌اندیشند و تمام تلاش خود را برای اعتلای آن به کار می‌بندند.

سخنگوی دولت در پایان با ابراز اطمینان از عبور سرافرازانه کشور از چالش‌های پیش‌رو، تأکید کرد: یقین داریم ایران به لطف الهی، همان‌طور که از روز‌های دشوار پیشین عبور کرده است، از این مرحله نیز با سربلندی گذر خواهد کرد.