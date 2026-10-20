جوان آنلاین: سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس روز سه‌شنبه اعلام کرد یک نفتکش در جریان فعالیت‌های نظامی جاری در منطقه، در دریای عرب و در فاصله حدود ۱۲۱ مایل دریایی شرق دقم عمان با حادثه‌ای مواجه شده است.

به گزارش مهر، این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «گزارش‌ها حاکی از آن است که این نفتکش در چارچوب فعالیت‌های نظامی جاری در منطقه، با نیروهای نظامی مواجه شده است.»

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس افزود مقام‌های مسئول از این حادثه مطلع شده‌اند و تحقیقات درباره آن ادامه دارد.

این نهاد همچنین از کشتی‌هایی که در این محدوده تردد می‌کنند خواست آخرین اطلاعات امنیت دریایی را در نظر بگیرند و نسبت به تغییر شرایط عملیاتی منطقه هوشیار باشند.