مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال در هفته نهم لیگ برتر: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم/ما باید در ۳ تورنمنت بازی کنیم/ من آنقدر بازیکن جوان و خوب دارم که می‌توانم یک روز درمیان هم بازی کنم/چطوری تورنمت ۳جانبه را که با زور می‌خواستیم برگزار کنیم یک روز در میان بازی گذاشتیم، الان که ۳ نماینده ایران باید از اسم ایران در آسیا دفاع کنند این کار را نمی‌کنند/ من ۴۸ ساعت چطور باید ریکاوری کنم/از باشگاه استقلال بابت یک روزی که فرصت داد تشکر می‌کنم/ اگر قرار‌بود یکشنبه بازی کنیم تیم‌من باید می‌خوابید روی زمین/ ناراحت هستم که تیمم نتوانست کارآیی واقعی خودش را به نمایش بگذارد/ از هیچ کس هیچ وقت توقعی نداشتم/ بهترین‌ها را برای هوادار استقلال آرزو می‌کنم/ متوجه حضور قلعه‌نویی در ورزشگاه نشدم/ قانون باید برای همه یکسان باشد.