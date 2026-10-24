جوان آنلاین: اثری که هم‌اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که بر عنوان خویش آورده است، «زمینه‌ها و فرایند شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی به روایت کارگزاران رژیم پهلوی» را در دستور بررسی خویش دارد. این تحقیق در نیل به مقصود از خاطرات کارگزاران حکومت شاه در سطوح مختلف از جمله امیراسدالله علم، پرویز راجی، مینو صمیمی و... بهره جسته و آنها را مورد خوانش تحلیلی قرار داده است. «آسیب شناسی یک سقوط» از سوی دکتر مظفر شاهدی تألیف شده و پژوهشکده تاریخ معاصر آن را به زیور طبع آراسته است. تانمای ناشر طی یادداشتی و در اشاره به مضمون و محتوای این پژوهش نکات پی آمده را از نظر دور نداشته است:

«چه اتفاقی می‌افتد وقتی برای تحلیل سقوط یک حکومت به یادداشت‌های کسانی رجوع کنیم که خود در قلب ساختار آن حضور داشتند؟ کتاب آسیب‌شناسی یک سقوط نوشته دکتر مظفر شاهدی، پاسخی به این پرسش است. این کتاب که به‌تازگی از سوی انتشارات پژوهشکده تاریخ معاصر منتشر شده، سفری است به پشت‌پرده تخت طاووس و دفاتر محرمانه سفارتخانه‌های لندن و برن. نویسنده در این اثر، ادعا‌های معطوف به تمدن بزرگ را با واقعیت‌های موجود در خاطرات کارگزاران رژیم پهلوی تطبیق می‌دهد. او با تکیه بر اسناد درونی و روایت‌های کلیدی افرادی، چون امیراسدالله علم (وزیر دربار پهلوی دوم)، پرویز راجی (آخرین سفیر شاه در لندن) و مینو صمیمی (منشی و فرد نزدیک به تشکیلات فرح پهلوی)، لایه‌های پنهان قدرت را واکاوی کرده است. در این کتاب، از تحلیل لانه افعی در وزارت دربار و رانت‌خواری‌های سیستماتیک خاندان سلطنت گرفته تا تضاد‌های فرهنگی و مذهبی که در نهایت به انفجار اجتماعی منجر شد، همگی کالبدشکافی و واکاوی شده‌اند. از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های کتاب، افشای ماهیت نمایشی نهاد‌های نظارتی رژیم شاه است. نویسنده با استناد به روایت‌های مینو صمیمی، تصویری طنزآمیز و در عین حال تلخ از سازمان بازرسی شاهنشاهی ارائه می‌دهد؛ سازمانی که در حالی که قرار بود با فساد‌های کلان بجنگد، در عمل تنها به تعقیب آفتابه‌دزد‌ها و تخلفات جزئی می‌پرداخت و در برابر فساد‌های سازمان‌یافته در دفاتر عالی‌رتبه دربار، حتی در پرونده‌های مربوط به سازمان حمایت از کودکان، سکوتی مطلق پیشه می‌کرد! نکته برجسته این کتاب، دنبال کردن رشته اتفاقات از سال‌های میانی رژیم تا زمستان ۱۳۵۷ است؛ جایی که نویسنده با استناد به اسناد درونی نشان می‌دهد چگونه توهمات مالیخولیایی شاه و تکیه بر حمایت‌های واهی امریکا و انگلیس، در برابر رهبری بلامنازع امام خمینی (ره) و خروش مردمی شکست خورد و نیست شد. آسیب‌شناسی یک سقوط (زمینه‌ها و فرایند شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی به روایت کارگزاران رژیم‌پهلوی) بیش از آنکه یک روایت تاریخی باشد، درسی است از پیامد‌های فساد ساختاری و گسست میان حاکم و محکوم. هم از این روی مطالعه آن در هر دوره‌ای درس آموز و عبرت آفرین خواهد بود. جهت تهیه کتاب آسیب‌شناسی یک سقوط (زمینه‌ها و فرآیند شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی به روایت کارگزاران رژیم پهلوی) و نیز سایر کتاب‌های انتشارات پژوهشکده تاریخ معاصر، به سایت فروشگاه کتاب پژوهشکده تاریخ معاصر، یا مراکز پخش کتاب‌های این پژوهشکده در تهران و شهرستان‌ها مراجعه فرمایید....»