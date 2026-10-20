کد خبر: 1385945
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تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۴
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کره‌جنوبی: به هرگونه تهدید نظامی کره‌شمالی پاسخ قاطعی می‌دهیم

وزارت دفاع کره جنوبی در واکنش به تهدید کیم یو جونگ، خواهر کیم جونگ اون، مبنی بر تشدید اقدامات نظامی در مرز دو کره، هشدار داد در صورت هرگونه اقدام تحریک‌آمیز جدید از سوی کره شمالی، پاسخ قاطعی خواهد داد. وزارت دفاع کره جنوبی در واکنش به تهدید کیم یو جونگ، خواهر کیم جونگ اون، مبنی بر تشدید اقدامات نظامی در مرز دو کره، هشدار داد در صورت هرگونه اقدام تحریک‌آمیز جدید از سوی کره شمالی، پاسخ قاطعی خواهد داد.


کره‌جنوبی: به هرگونه تهدید نظامی کره‌شمالی پاسخ قاطعی می‌دهیم

تهران- ایرنا-

به گزارش ایرنا از یونهاپ، وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد در صورت تکرار اقدامات تحریک‌آمیز کره شمالی، واکنشی قاطع نشان خواهد داد. این موضع‌گیری یک روز پس از آن صورت گرفت که کیم یو جونگ، خواهر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، تهدید کرد پخش برنامه‌های تبلیغاتی از بلندگوهای مرزی علیه سئول از سر گرفته می‌شود و تجهیزات تهاجمی تاکتیکی بیشتری در امتداد منطقه غیرنظامی‌شده میان دو کشور مستقر خواهد شد.

کیم یو جونگ وضعیت مرزی را «بسیار بی‌ثبات» توصیف کرده بود. وزارت دفاع کره جنوبی در بیانیه‌ای اعلام کرد از انتقاد وی به اقدامات قانونی ارتش این کشور در چارچوب توافق آتش‌بس و افزایش تنش‌ها از طریق تهدیدهای نظامی به‌شدت ابراز نگرانی می‌کند.

در این بیانیه آمده است: اگر کره شمالی با استناد به اقدامات قانونی ما به عنوان بهانه، دست به تحریکات بیشتر بزند، پاسخ قاطعی خواهیم داد.

وزارت دفاع کره جنوبی از کره شمالی خواست به ادعاهای بی‌اساس و ورودهای مکرر نیروهایش به جنوب خط مرزبندی نظامی پایان دهد و به درخواست‌های سئول برای حل‌وفصل مسائل مربوط به خط مرزی پاسخ دهد.

تنش‌های تازه پس از انفجار مین‌های زمینی در ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) داخل منطقه غیرنظامی‌شده آغاز شد؛ حادثه‌ای که به زخمی شدن سه سرباز کره جنوبی انجامید.

سئول و فرماندهی سازمان ملل متحد اعلام کرده‌اند مین‌های ضدنفر کارگذاشته‌شده از سوی پیونگ‌یانگ، در نقض توافق آتش‌بس، عامل این حادثه بوده‌اند اما کره شمالی هرگونه دخالت در انفجار را به‌طور قاطع رد کرده است.

وزارت دفاع کره جنوبی کیم یو جونگ را به تشدید وضعیت و تلاش برای مقصر جلوه دادن این کشور در افزایش تنش‌های مرزی متهم کرد و گفت اقدامات این کشور مطابق اصول توافق آتش‌بس خواهد بود.

کیم یو جونگ در یادداشتی که رسانه‌های دولتی کره شمالی منتشر کردند، با اشاره به آمار دقیق شلیک‌های هشداردهنده و پخش برنامه‌های بلندگوهای کره جنوبی از ماه اوت(مرداد)، اعلام کرد این اقدامات با هدف مختل کردن عملیات استحکامات مرزی پیونگ‌یانگ انجام شده است.

کره جنوبی تأکید کرده است شلیک‌های هشداردهنده و پخش پیام‌های صوتی، اقداماتی «قانونی و دفاعی» برای جلوگیری از عبور نیروهای کره شمالی از خط مرزبندی نظامی و عقب راندن نیروهایی است که از این خط عبور می‌کنند.

ژنرال جین یونگ سونگ، رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی، روز سه‌شنبه از یکی از یگان‌های خط مقدم در بخش مرکزی مرز بازدید کرد و به نیروها دستور داد در برابر هرگونه اقدام تحریک‌آمیز دشمن، واکنشی قاطع نشان دهند. وی کره شمالی را به مقصر جلوه دادن کره جنوبی در تشدید تنش‌های مرزی متهم کرد.

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد جین همچنین دستور داده است عملیات‌هایی برای «تقویت ابتکار عمل کره جنوبی در منطقه غیرنظامی‌شده» اجرا شود. یک مقام این ستاد در توضیح این عبارت گفت منظور، برخورداری از توانمندی‌های نظامی لازم برای ایجاد شرایط مطلوب جهت دستیابی به اهداف عملیاتی و هدایت عملیات در مسیر مورد نظر است.

برچسب ها: کره شمالی ، کره جنوبی ، موشک
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