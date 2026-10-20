قطر اعلام کرد: راه‌حل بحران بین آمریکا و ایران باید مسالمت‌آمیز باشد و هر چه زودتر به راه‌حل برسیم، بهتر است.بی وقفه برای پایان دادن به تشدید تنش میان ایران و آمریکا تلاش می کنیم.

جوان آنلاین: وزارت خارجه قطر اعلام کرد: ما تأکید می‌کنیم که راه‌حل بحران بین آمریکا و ایران باید مسالمت‌آمیز باشد و هر چه زودتر به راه‌حل برسیم، بهتر است.

دوحه بدون اشاره به اقدامات بی ثبات کننده و تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران ادعا کرد: ایران باید قوانین بین المللی مربوط به آزادی کشتیرانی را اجرا کند و تنگه هرمز باید باز شود.در صورت قطع اینترنت همه کشورهای منطقه از جمله ایران متضرر خواهند شد. ایران باید حملات غیرمسئولان خود در تنگه هرمز را که به منطقه و مردم آن آسیب می زند متوقف کند. در صورت قطع اینترنت همه کشورهای منطقه از جمله ایران بیشترین آسیب را خواهند دید.

وزارت خارجه قطر بیان کرد: تنها راه حفظ امنیت و ثبات در منطقه راهکار مسالمت آمیز و میز گفتگو است. تلاش ها برای حل بحران میان آمریکا و ایران ادامه دارد و قطع نشده است و ما بی وقفه برای پایان دادن به تشدید تنش تلاش می کنیم. امنیت تنگه هرمز بخش جدایی ناپذیر امنیت کشورهای منطقه است.