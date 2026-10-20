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تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۶
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وزیر آموزش و پرورش: شبکه «شاد» با افزودن ۳۰۰ سرور جدید تقویت شد

س وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌ های جدید برای توسعه شبکه شاد ضرورت دارد، گفت: با کمک دولت، ۳۰۰ سرور (نرم افزارهای خدماتی و پردازش داده) برای تقویت شبکه شاد به این برنامه اضافه شده است.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی روز سه شنبه در حاشیه آیین افتتاح مدرسه ابتدایی اسدآباد در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت مالکیت شبکه شاد،اظهار کرد: کلیات تشکیل شرکت مشترک میان آموزش‌ و پرورش و همراه اول برای تعیین سهم طرفین و فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری و توسعه این شبکه در هیات دولت تصویب شده و جزئیات آن پس از بررسی نظرات دستگاه‌های مختلف و رفع ایرادهای جزئی نهایی می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش افزود: همراه اول در دوره‌ای که نظام آموزشی کشور با بحران مواجه بود، با سرمایه‌گذاری قابل توجه و بدون هیچ‌گونه چشمداشت، بر اساس احساس مسوولیت اجتماعی به کمک آموزش‌وپرورش آمد.

وی با اشاره به نقش این اپراتور در راه‌اندازی و پشتیبانی از شبکه آموزشی دانش‌آموزان، افزود: همراه اول در شرایطی که آموزش‌ و پرورش با ضرورت فراهم کردن بستر آموزش غیرحضوری روبه‌رو بود، برای راه‌اندازی این شبکه سرمایه‌گذاری کرد و خدماتی را در اختیار نظام آموزشی کشور قرار داد که از نظر ایجاد یک بستر یکپارچه آموزشی، تجربه‌ای قابل توجه به شمار می‌رود.

وزیر آموزش‌ و پرورش با بیان اینکه در دنیا نیز سامانه‌های آموزشی قدرتمندی وجود دارد،ادامه داد: نظام‌های آموزشی پیشرفته دنیا از پلتفرم‌ها و سامانه‌های آموزشی برخوردارند، اما ایجاد یک پلتفرم ملی و یکپارچه آموزشی با ویژگی‌های شبکه شاد اقدامی قابل توجه است.

کاظمی همچنین گفت: همراه اول تاکنون سرمایه‌گذاری‌ های قابل توجهی برای شبکه شاد انجام داده و بر اساس تفاهم‌نامه موجود، این شبکه را به‌صورت رایگان و بدون دریافت هزینه در اختیار آموزش‌وپرورش قرار داده است.

وزیر آموزش‌ و پرورش ارزش این تجهیزات را بیش از ۶ تا هفت همت اعلام کرد و افزود: تامین و توسعه چنین زیرساختی هزینه قابل توجهی دارد و اضافه شدن ۳۰۰ سرور، حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای استمرار فعالیت و توسعه شبکه را نشان می‌دهد.

کاظمی ادامه داد: با توجه به نیاز شبکه شاد به سرمایه‌گذاری‌ های جدید، موضوع مالکیت این شبکه و تعیین سهم آموزش‌ و پرورش و همراه اول مطرح شد؛ چراکه برای ادامه مسیر توسعه، باید مشخص شود سهم هر یک از طرفین در مالکیت و سرمایه‌گذاری چگونه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه ادامه سرمایه‌گذاری از سوی همراه اول در سازوکار قبلی با محدودیت‌هایی مواجه شده بود، گفت: با توجه به شرایط موجود، امکان ادامه سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه با شیوه پیشین فراهم نبود؛ از این رو با مسوولان مربوطه نشست‌هایی برگزار کردیم تا راهکاری برای تعیین تکلیف وضعیت مالکیت و تامین منابع مورد نیاز پیدا شود.

وزیر آموزش‌ و پرورش افزود: در جریان این مذاکرات، راهکار تشکیل یک شرکت مشترک میان آموزش‌ و پرورش و همراه اول مطرح شد تا زمینه مشارکت طرفین در مدیریت، سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه شاد فراهم شود.

برچسب ها: آموزش و پرورش ، وزارت آموزش و پرورش ، شبکه شاد
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