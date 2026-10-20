بورس به رشد آرام خود ادامه داد/ بازار به بزرگان محدود نشد

شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز (سه‌شنبه) با رشد بیش از ۱۸ هزار واحدی به هشت میلیون و ۲۷۲ هزار واحد رسید و شاخص هم‌وزن نیز افزایش بیش از ۲۸ هزار واحدی را تجربه کرد. همزمان، ارزش معاملات بورس به ۴۲.۸ همت رسید و فرابورس ایران نیز با رشد شاخص کل همراه شد.

جوان آنلاین: بورس تهران در معاملات امروز در ادامه روند مثبت روز گذشته به حرکت صعودی خود ادامه داد و با افزایش ملایم شاخص کل، در محدوده ۸.۲ میلیون واحدی باقی ماند. هرچند رشد شاخص کل در مقایسه با افت‌های سنگین روزهای قبل، محدودتر بود، افزایش همزمان شاخص هم‌وزن نشان داد که روند مثبت معاملات تنها به چند سهم بزرگ بازار محدود نمانده است.

به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس تهران امروز با رشد ۱۸ هزار و ۴۴۳ واحدی به رقم هشت میلیون و ۲۷۲ هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز همسو با شاخص اصلی حرکت کرد و با افزایش بیش از ۲۸ هزار واحدی، در سطح دو میلیون و ۲۵۱ هزار واحد ایستاد.

از سوی دیگر، تعداد معاملات بورس تهران از مرز یک میلیون فقره عبور کرد و ارزش معاملات به ۴۲.۸ همت رسید. ثبت این حجم از معاملات در کنار رشد شاخص‌ها نشان می‌دهد که بازار در جریان معاملات روز سه‌شنبه با تحرک قابل توجهی همراه بوده است؛ هرچند برای ارزیابی میزان پایداری این روند، بررسی وضعیت ورود و خروج پول حقیقی و تداوم تقاضا در روزهای آینده نیز اهمیت دارد.

نمادهای فملی، فارس، فولاد، وبملت، شستا، تاپیکو و وغدیر از نمادهای تأثیرگذار بر روند معاملات بورس تهران بودند.

در فرابورس ایران نیز روند معاملات مثبت بود و شاخص کل با افزایش ۹۳۲ واحدی به سطح ۶۷ هزار و ۱۹۰ واحد رسید. تعداد معاملات فرابورس در روز سه‌شنبه ۶۷۸ هزار و ۴۳۶ فقره ثبت شد.

نمادهای کگهر، آریا، فزر، ومپنا، ارفع، نیشکر و فغدیر نیز از نمادهای تأثیرگذار بر شاخص کل فرابورس بودند.

ادامه رشد شاخص‌ها در دومین روز معاملاتی مثبت، در مجموع نشانه‌ای از بهبود کوتاه‌مدت فضای بازار است. با این حال، رشد ملایم شاخص کل و افزایش بیشتر شاخص هم‌وزن به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره تغییر پایدار روند بازار کافی نیست و باید دید آیا تقاضا در روزهای آینده حفظ می‌شود و صعود بازار با بهبود جریان نقدینگی نیز همراه خواهد شد یا خیر.