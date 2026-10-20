مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم

مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان بعد از باخت به استقلال در هفته نهم در پاسخ به خبرنگار جوان : وقتی تیمی تنها ۲ روز استراحت دارد بعد از یک سفر طولانی و یک تیم ۷ روز استراحت می کند شرایط برابر نیست/از سازمان لیگ تقاضای همکاری داشتیم اما اصرار داشتند بازی طبق برنامه انجام شود/ ۱۰-۱۵ دقیقه پایانی اندازه کل بازی موقعیت داشتیم/بازی با استقلال دستاوردی برای ما نداشت جز مصدومیت یک بازیکن/مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم/ ۴۵ دقیقه نخست بازیکنان ما نای راه رفتن نداشتند/ نمی دانم چه اصراری داریم به برگذاری فیفا دی ها