انفجار دو فروند نفتکش متخلف بر اثر برخورد با مین دریایی در تنگه هرمز

سپاه پاسداران اعلام کرد: با انفجار مین‌های کاشته‌شده توسط دریادلان نیروی دریایی سپاه در مسیر غیرقانونی جنوب تنگه هرمز، دو فروند نفتکش متخلف به آتش کشیده و متوقف شدند.

جوان آنلاین: روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از انفجار و آتش‌سوزی دو فروند نفتکش متخلف بر اثر برخورد با مین دریایی در معبر غیرقانونی تنگه هرمز خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارین

ملت رشید و به‌پاخاسته ایران اسلامی

استقامت و ایستادگی شما ملت شجاع و بصیر، دشمنان را خوار و ذلیل کرده و ملت‌های مظلوم جهان را به میدان‌ها فراخوانده است.

این بزرگترین پیروزی است که شما با استمرار حضور در بیش از ۲۳۰ شب به دست آوردید و جوشش ملت‌ها را در ۵ قاره جهان رقم زدید.

فرزندان رزمنده شما در نیرو‌های دریایی و هوافضای سپاه با رصد مستمر وضعیت منطقه، بر عهدی که با رهبری معظم انقلاب و شما مردم وفادار بسته‌اند، هستند و با اعمال حاکمیت و مدیریت بر تنگه هرمز گلوی گرگان جهان‌خوار را همچنان می‌فشارند.

در این راستا، شب گذشته نیرو‌های قهرمان پدافند هوایی سپاه در مراقبت از وضعیت فضای تنگه هرمز، یک فروند پهپاد MQ۹ ارتش متجاوز آمریکا را شناسایی و بلافاصله مورد اصابت قرار دادند که منهدم و سرنگون گردید.

همچنین با انفجار مین‌های کاشته‌شده توسط دریادلان نیروی دریایی سپاه در معبر غیرقانونی جنوب تنگه هرمز، دو فروند نفتکش متخلف به آتش کشیده شد و متوقف شدند.

نیروی دریایی سپاه بار دیگر اخطار می‌کند، عبور از مسیر مین‌گذاری شده، غیرقانونی و نتیجه‌ای جز به آتش کشیده شدن سرمایه‌های متخلفان نخواهد داشت و در صورت استمرار این شیطنت‌ها توسط رژیم مستکبر آمریکا شرکت‌های نفتی باید تاوان بزرگتری بپردازند.

و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم