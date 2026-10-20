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تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۲
بين‌الملل » اخبار كلی

تام باراک: واشنگتن تمایل به توافق مسالمت‌آمیز با تهران دارد

باراک «تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا در سوریه و عراق گفت که کشورش تمایل به توافق مسالمت‌آمیز با ایران دارد.

جوان آنلاین: باراک در گفت‌وگو با شبکه خبری الجزیره با بیان این مطلب ادعا کرد: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای رسیدن به صلح با ایران و باز کردن تنگه هرمز تلاش می‌کند.

باراک مدعی شد که ترامپ رویکرد روشنی برای تحقق ثبات و امنیت در منطقه دارد و او خواهان صلح در خاورمیانه است.

فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و عراق در بخش دیگری از این گفت‌وگو افزود: ترامپ حمایت‌های لجستیکی از عربستان می‌کند و ورود آمریکا به یک جنگ زمینی (در یمن) بی‌فایده به نظر می‌رسد.

وی ادعا کرد که کشورهای منطقه باید ائتلاف‌های منطقه‌ای تشکیل دهند و برای حل مشکلات خود به آمریکا متکی نباشند.

تام باراک: واشنگتن تمایل به توافق مسالمت‌آمیز با تهران دارد

تلاش‌های آمریکا برای تغییر دولت‌ها شکست خورده‌اند/ جنگ با ایران اوضاع «دهشتناکی» ایجاد کرد

تام باراک همچنین در اظهاراتی در «مجمع جهانی امنیت» در دوحه قطر، سابقه مداخله‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه را مورد تردید قرار داد و گفت «تلاش‌ها برای تغییر دولت‌ها بطور مکرر شکست خورده‌اند.»

به گزارش الجزیره، نماینده آمریکا همزمان با ادامه تنش‌ها با ایران، با بیان اینکه آمریکا باید از اشتباهات گذشته خود درس بیاموزد، گفت: «هر زمان که ما برای مداخله و تغییر افراد و دولت‌ها تلاش می‌کنیم، به نظر می‌رسد که کار ما اشتباه بوده است.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا جنگ‌افروزی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران اشتباه بوده است، گفت: «نمی‌دانم که آیا این کار اشتباه بود یا نه.» باراک در عین حال بطور تلویحی این جنگ را اشتباه دانست و گفت که اوضاع ناشی از تبعات جنگ «دهشتناک» است.

دوحه از ۱۹ تا ۲۱ اکتبر (۲۷ تا ۲۹ مهر) میزبان «مجمع جهانی امنیت» با شعار «آینده ائتلاف‌ها» است. در این رویداد، رهبران و کارشناسانی از سراسر جهان برای بحث درباره تحولات بین‌المللی و چالش‌های امنیتی و همکاری با هم مشارکت دارند. این مجمع یک نشست بین‌المللی سالانه به شمار می‌رود که بستری برای گردهمایی بازیگران بین‌المللی و بحث درباره مهم‌ترین چالش‌های امنیتی پیش روی جامعه جهانی فراهم می‌کند.

اظهارات باراک در حالی است که اخیرا سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در سخنرانی خود در پنجاه و دومین اجلاس سازمان همکاری اسلامی در بغداد گفت: ایران در دو سال گذشته با حسن نیت مذاکره کرده است اما هر بار با حمله نظامی مواجه شده است، نه دیپلماسی. این امر بی‌اعتمادی عمیقی نسبت به از سرگیری مذاکرات، بدون تضمین‌های معتبر برای عدم تکرار، ایجاد کرده است. با این حال، ایران همچنان در را باز نگه داشته است. از طریق قطر، یک برنامه مشخص هفت‌روزه را منتقل کردیم و گفتیم در صورت فراهم شدن شرایط لازم، تنگه می‌تواند بازگشایی شود و تردد عادی دریایی ظرف هفت روز بازگردد. انتخاب اکنون با آمریکا است.

همچنین اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه روز سه‌شنبه در پاسخ به این پرسش مردمی که «با توجه به تجربه پیمان‌شکنی‌های مکرر آمریکا و پایبند نبودن هیئت حاکمه این کشور به تعهدات خود، اساساً چه اصراری بر مذاکره با این کشور وجود دارد و مذاکره با آن چه فایده‌ای دارد؟ وزارت امور خارجه هم‌زمان چه مسیری را برای خاتمه جنگ و ایجاد آرامش در منطقه دنبال می‌کند؟» گفت: ما بر هیچ چیزی اصرار نداریم، جز تأمین منافع ملی ایران. آنچه برای ما اصل است، صیانت از منافع و امنیت ملی ایران است. دغدغه و موضع ما، ایران است؛ چه از طریق دیپلماسی و چه از طریق دفاع.

برچسب ها: باراک ، تام باراک ، اسرائیل
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