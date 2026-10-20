شبکه خبری «سی‌ان‌ان» گزارش داد: گسترش اعتراض‌های خیابانی در فرانسه، فراتر از ناآرامی‌های مقطعی، از تشدید بحرانی عمیق در عرصه سیاسی و اجتماعی این کشور حکایت دارد؛ بحرانی که با افزایش نارضایتی عمومی، تشدید اختلافات سیاسی، رکود اقتصادی و رشد بدهی‌های دولتی، دولت امانوئل مکرون را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با چالش‌های فزاینده روبه‌رو کرده است.

جوان آنلاین: شبکه خبری «سی‌ان‌ان» در گزارشی عنوان کرد: سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه، در توصیف شرایط کشورش گفت: اگر بخواهم صریح بگویم، با اوضاع آشفته ای روبه رو هستیم. با این حال، شاید این توصیف بیش از حد ملایم باشد. پس از آشوب گسترده‌ای که برآورد می شود صدها میلیون دلار خسارت مالی به بار آورده باشد، فرانسه اکنون با ترکیبی خطرناک از شورش های شهری، سردرگمی سیاسی و بحران اقتصادی مواجه است.

ناآرامی های آخر هفته، شهرهای بزرگ سراسر فرانسه را دربر گرفت و باعث شد لوران نونز، وزیر کشور، به دلیل ناتوانی پلیس در مهار شرایط، استعفای خود را ارائه کند.

اعتراضات گسترده ای در پاریس، مارسی، بوردو و شهرهای دیگر رخ داد. در شهر لیموژ نیز ساختمان شهرداری که از دو جنگ جهانی جان سالم به در برده بود، بر اثر آتش سوزی به شدت آسیب دید و برج ساعت آن فرو ریخت.

خشونت های آخر هفته که به بازداشت حدود ۲ هزار و ۴۰۰ نفر انجامید، پس از هفته ها اعتراض دانش آموزان فرانسوی صورت گرفت؛ دانش آموزانی که از فرسودگی مدارس، کمبود معلم و چشم انداز نامطلوب اشتغال خشمگین بودند. از آغاز سال تحصیلی امسال تاکنون، در جریان اعتراض های دانش آموزی بیش از ۶ هزار نفر بازداشت شده اند و بیش از یکصد مدرسه آسیب دیده است.

برای آخر هفته آینده نیز تظاهرات بیشتری برنامه ریزی شده است. اتحادیه های کارگری هم قصد دارند در ماه نوامبر (آبان) اعتصاب کنند.

سی ان ان افزود: فرانسه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده، با زمستانی پرتنش روبه رو است. مارین لوپن، نامزد راست افراطی، در نظرسنجی ها پیشتاز است.

سردرگمی سیاسی

در گزارش این شبکه خبری آمده است: امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی تلویزیونی سراسری، خشونت ها را محکوم کرد، اما هیچ راهکاری برای مقابله با آنها ارائه نداد و ابتکار عمل را نیز در دست نگرفت. او در عوض هشدار داد که سیاستمداران ممکن است از آشوب ها برای کسب منافع سیاسی استفاده کنند؛ سپس برای سفری سه روزه راهی کشورهای حوزه خلیج فارس شد.

لکورنو نیز به جای ارائه راهکار، به سرزنش مخالفان روی آورد. پس از آنکه ژان لوک ملانشون، نامزد چپ افراطی در انتخابات ریاست جمهوری، دولت را متهم کرد که با روش های خود در برخورد با معترضان «در را به روی هرج ومرج باز کرده است»، لکورنو در پاسخ گفت: نمی توانید خواستار پایان خشونت باشید و همزمان برای کسانی که مرتکب آن می شوند، بهانه بتراشید. این مسئولیت سیاسی شماست.

مارین لو پن که از حزب راست افراطی «اجتماع ملی» در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کند، تلاش کرده است موضوع مهاجرت را وارد بحث ها کند. او خشونت ها را به بزهکاران حومه شهرهای فرانسه نسبت داده است؛ مناطق فقیرنشینی که بخش بزرگی از جمعیت مهاجر این کشور در آنها زندگی می کنند.

او گفت: کشور ما میان خشونت و ناتوانی گرفتار شده است.

لو پن مدعی شد که تنها برخورد قاطع او می تواند در میان «هرج ومرج» دوران مکرون، نظم را برقرار کند.

ژردن باردلا، رئیس حزب اجتماع ملی، نیز با اظهارات خود بر شدت تنش ها افزود و خواستار آن شد که «گروه های شبه نظامی آنتیفا، گروه های افراطی چپ و گروه های بلک بلاک» به عنوان سازمان های تروریستی معرفی شوند.

گروه های بلک بلاک در جریان اعتراض ها لباس های سیاه یکسان یا مشابه می پوشند و با نقاب بر چهره هویت خود را پنهان می‌کنند.

سی ان ان به نقل از تحلیلگران افزود: این چندپارگی سیاسی، که پس از انتخابات زودهنگام سال ۲۰۲۴ به ابتکار مکرون و نتیجه معکوس آن به بن بست پارلمان انجامید، احتمالا ادامه خواهد یافت و در مرکز بحران عمیق تر فرانسه قرار دارد.

جریان میانه سیاسی در فرانسه عملا از میان رفته است و همین وضعیت به حزب اجتماع ملی و حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیم ناپذیر» به رهبری ملانشون اجازه داده است از نارضایتی فزاینده مردم بهره برداری کنند. در همین حال، نخست وزیران پیاپی مکرون نتوانسته اند بودجه ای را از پارلمان عبور دهند.

رابرت زارتسکی، استاد تاریخ معاصر فرانسه در دانشگاه هیوستون، در مقاله ای برای نشریه آتلانتیک نوشت تعدد نامزدهای جریان میانه که «بسیاری از آنها طرفداران نسبتا اندکی دارند، در نهایت به پیروزی یکی از دو نامزدی کمک خواهد کرد که بزرگ ترین خطر را برای دموکراسی در فرانسه نمایندگی می کنند.»