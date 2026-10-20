کد خبر: 1385929
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۲
بين‌الملل » اخبار كلی

سی‌ان‌ان: اعتراض‌ها در فرانسه نشانه‌ای از بحرانی عمیق در جامعه و سیاست است

فرانسه شبکه خبری «سی‌ان‌ان» گزارش داد: گسترش اعتراض‌های خیابانی در فرانسه، فراتر از ناآرامی‌های مقطعی، از تشدید بحرانی عمیق در عرصه سیاسی و اجتماعی این کشور حکایت دارد؛ بحرانی که با افزایش نارضایتی عمومی، تشدید اختلافات سیاسی، رکود اقتصادی و رشد بدهی‌های دولتی، دولت امانوئل مکرون را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با چالش‌های فزاینده روبه‌رو کرده است.

جوان آنلاین: شبکه خبری «سی‌ان‌ان» در گزارشی عنوان کرد: سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه، در توصیف شرایط کشورش گفت: اگر بخواهم صریح بگویم، با اوضاع آشفته ای روبه رو هستیم. با این حال، شاید این توصیف بیش از حد ملایم باشد. پس از آشوب گسترده‌ای که برآورد می شود صدها میلیون دلار خسارت مالی به بار آورده باشد، فرانسه اکنون با ترکیبی خطرناک از شورش های شهری، سردرگمی سیاسی و بحران اقتصادی مواجه است.

ناآرامی های آخر هفته، شهرهای بزرگ سراسر فرانسه را دربر گرفت و باعث شد لوران نونز، وزیر کشور، به دلیل ناتوانی پلیس در مهار شرایط، استعفای خود را ارائه کند.

اعتراضات گسترده ای در پاریس، مارسی، بوردو و شهرهای دیگر رخ داد. در شهر لیموژ نیز ساختمان شهرداری که از دو جنگ جهانی جان سالم به در برده بود، بر اثر آتش سوزی به شدت آسیب دید و برج ساعت آن فرو ریخت.

خشونت های آخر هفته که به بازداشت حدود ۲ هزار و ۴۰۰ نفر انجامید، پس از هفته ها اعتراض دانش آموزان فرانسوی صورت گرفت؛ دانش آموزانی که از فرسودگی مدارس، کمبود معلم و چشم انداز نامطلوب اشتغال خشمگین بودند. از آغاز سال تحصیلی امسال تاکنون، در جریان اعتراض های دانش آموزی بیش از ۶ هزار نفر بازداشت شده اند و بیش از یکصد مدرسه آسیب دیده است.

برای آخر هفته آینده نیز تظاهرات بیشتری برنامه ریزی شده است. اتحادیه های کارگری هم قصد دارند در ماه نوامبر (آبان) اعتصاب کنند.

سی ان ان افزود: فرانسه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده، با زمستانی پرتنش روبه رو است. مارین لوپن، نامزد راست افراطی، در نظرسنجی ها پیشتاز است.

سردرگمی سیاسی

در گزارش این شبکه خبری آمده است: امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی تلویزیونی سراسری، خشونت ها را محکوم کرد، اما هیچ راهکاری برای مقابله با آنها ارائه نداد و ابتکار عمل را نیز در دست نگرفت. او در عوض هشدار داد که سیاستمداران ممکن است از آشوب ها برای کسب منافع سیاسی استفاده کنند؛ سپس برای سفری سه روزه راهی کشورهای حوزه خلیج فارس شد.

لکورنو نیز به جای ارائه راهکار، به سرزنش مخالفان روی آورد. پس از آنکه ژان لوک ملانشون، نامزد چپ افراطی در انتخابات ریاست جمهوری، دولت را متهم کرد که با روش های خود در برخورد با معترضان «در را به روی هرج ومرج باز کرده است»، لکورنو در پاسخ گفت: نمی توانید خواستار پایان خشونت باشید و همزمان برای کسانی که مرتکب آن می شوند، بهانه بتراشید. این مسئولیت سیاسی شماست.

مارین لو پن که از حزب راست افراطی «اجتماع ملی» در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کند، تلاش کرده است موضوع مهاجرت را وارد بحث ها کند. او خشونت ها را به بزهکاران حومه شهرهای فرانسه نسبت داده است؛ مناطق فقیرنشینی که بخش بزرگی از جمعیت مهاجر این کشور در آنها زندگی می کنند.

او گفت: کشور ما میان خشونت و ناتوانی گرفتار شده است.

لو پن مدعی شد که تنها برخورد قاطع او می تواند در میان «هرج ومرج» دوران مکرون، نظم را برقرار کند.

ژردن باردلا، رئیس حزب اجتماع ملی، نیز با اظهارات خود بر شدت تنش ها افزود و خواستار آن شد که «گروه های شبه نظامی آنتیفا، گروه های افراطی چپ و گروه های بلک بلاک» به عنوان سازمان های تروریستی معرفی شوند.

گروه های بلک بلاک در جریان اعتراض ها لباس های سیاه یکسان یا مشابه می پوشند و با نقاب بر چهره هویت خود را پنهان می‌کنند.

سی ان ان به نقل از تحلیلگران افزود: این چندپارگی سیاسی، که پس از انتخابات زودهنگام سال ۲۰۲۴ به ابتکار مکرون و نتیجه معکوس آن به بن بست پارلمان انجامید، احتمالا ادامه خواهد یافت و در مرکز بحران عمیق تر فرانسه قرار دارد.

جریان میانه سیاسی در فرانسه عملا از میان رفته است و همین وضعیت به حزب اجتماع ملی و حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیم ناپذیر» به رهبری ملانشون اجازه داده است از نارضایتی فزاینده مردم بهره برداری کنند. در همین حال، نخست وزیران پیاپی مکرون نتوانسته اند بودجه ای را از پارلمان عبور دهند.

رابرت زارتسکی، استاد تاریخ معاصر فرانسه در دانشگاه هیوستون، در مقاله ای برای نشریه آتلانتیک نوشت تعدد نامزدهای جریان میانه که «بسیاری از آنها طرفداران نسبتا اندکی دارند، در نهایت به پیروزی یکی از دو نامزدی کمک خواهد کرد که بزرگ ترین خطر را برای دموکراسی در فرانسه نمایندگی می کنند.»

برچسب ها: فرانسه ، دولت فرانسه ، اعتراضات
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

بدون شرح

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان

قیمت ۸۵ هزار تومانی گندم روی میز تصمیم قرار گرفت

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار افشار

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

‌قتل دختر به خاطر جواب رد به خواستگاری + گفت‌وگو با متهم

جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید

نوستالژی آر‌پی‌جی!

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

افول لیبرالیسم با «جمهوری سوسیالیستی امریکا»!

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید

باز تعریف نظام حقوقی با فرایند جدید ارجاع هوشمند پرونده‌ها

کانتینر پَر!

مجید مجیدی واجد شرایط رقابت اسکار شد

رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

حق وتوی هرمز بر سیلیکون‌ولی

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

روابط تاریخی میان ایران و یمن باید تقویت یابد

روسیه: بارگیری نخستین محموله گازوئیل به آمریکا حداقل ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد

دیدار عراقچی با نخست وزیر عراق

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

وسط بزرگراه  جای دستفروشی نیست

تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است

افت دلار با مداخله بازارساز

چمران: زمان برگزاری انتخابات شوراها هنوز مشخص نیست

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

کمالی و صیدی برنزی درخشش جهانی  امید‌ها با ۳ مدال

 رویترز: شیوخ خسارت حملات ایران را پنهان کرده‌اند 

 چیتگر زیر سایه ۲ دهه تصمیم و ترک فعل 

بازدارندگی جنگی مهم‌ترین کارکرد قدرت نظامی 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم
مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم
مصاحبه سیامک نعمتی و امید عالیشاه بعد از شکست گل گهر مقابل استقلال
گفت‌وگو با همرزمان شهید جنگ رمضان/ شوخی کردیم و گفتیم «تو به شهادت نمی‌خوری!»
ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!
رقابت برسر ظاهر بازی دو سر باخت برای زنان و خانواده
قتل‌های خانوادگی سریالی شده‌اند
درمانده و بی‌نقشه
نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه
اختلاف شاید درگیری هرگز!
گفت‌وگو با دکتر حقانی/  در ذهن دولت‌های استعماری ایران یک کشور محذوف است!
تکرار تاریخ شکست‌خورده کشف حجاب این باردر آذربایجان
گفت‌وگو با برادر شهید جنگ ۱۲روزه/ همیشه برای خدمت به مردم پای کار بود
سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ
تنگه هرمز نقطه آغاز نظم جدید منطقه‌ای
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار