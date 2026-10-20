کد خبر: 1385926
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تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۴
بين‌الملل » اخبار كلی

روایت عطوان از غافلگیری‌های ایران در جنگ احتمالی آینده 

عطوان یک تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه با اشاره به غافلگیری‌هایی که ایران در جنگ احتمالی آینده برای متجاوزان آمریکایی- صهیونیستی تدارک دیده، از استراتژی تهران در این جنگ رونمایی کرد. 

جوان آنلاین: عبدالباری عطوان تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه در گزارشی با اشاره به حملات ایران به ۱۲ نفتکش غول‌پیکر متخلف در تنگه هرمز که تلاش داشتند بدون در نظر گرفتن ترتیبات امنیتی ایران، از این تنگه عبور کنند، نوشت که این امر چالشی برای آمریکا به شمار می‌رود و تاییدی بر بطلان ادعاهای این کشور مبنی بر تسلط بر تنگه و بازگرداندن ناوبری تجاری به آن است.

وی با اشاره به اینکه عقب‌نشینی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا از تهدیداتش مبنی بر بمباران ایران با «مادر بمب‌ها» نیز به دلیل ترس از عواقب آن است، افزود که ملت و دولت ایران دیگر از حملات آمریکایی- صهیونیستی ترسی ندارند و در سطح بسیار بالایی از آمادگی برای مقابله با هرگونه تجاوز جدید قرار دارند. تلاش نتانیاهو برای شتاب دادن به تجاوز نظامی به ایران نیز ناشی از همین ترس و وحشت است.

عطوان با بیان اینکه ۸ ماه محاصره ایران، از جمله بستن بنادر، در تغییر نظام شکست خورد و دشمن در تحریک ملت ایران برای اعتراضات خیابانی نیز ناکام ماند، تاکید کرد که آنچه در ایران رخ داد دقیقا عکس آن بود و همبستگی ملی در کنار رهبر و دولت این کشور و حمایت از آن افزایش پیدا کرد.

وی افزود که اعلام حمایت ترامپ از نتانیاهو در انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که او تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد حزب لیکود و بنیامین نتانیاهو رئیس این حزب گذاشته است.

عطوان با اشاره به حمله احتمالی ائتلاف آمریکایی صهیونیستی به ایران نوشت که متحدان ایران در این جنگ پیروز می‌شوند و روزبه‌روز قوی‌تر می‌گردند، آنها انگشتانشان برای ورود به جنگ روی ماشه است و منتظر آغاز آن هستند تا از تمامی خطوط قرمز عبور کنند. حزب‌الله لبنان از ضربه‌ای که دریافت کرده بود، بهبود یافته و توانمندی‌های نظامی خود را به‌طور کامل بازیافته است. انصارالله در یمن قدرتمندتر از قبل شده، حشد الشعبی در عراق و «حماسِ» نیز تسلیم نشده و در عرصه حاضر هستند.

این تحلیلگر فلسطینی تاکید کرد که ائتلاف آمریکایی - صهیونیستی، چه آغازگر تجاوز باشد و چه ایران زمام ابتکار عمل را به دست گرفته و در بمباران پیش‌قدم شود، بزرگ‌ترین بازنده این نبرد خواهد بود، چرا که قایق‌های تندروی ایران و هزاران موشک دریایی و دارای کلاهک‌های خوشه‌ای، همه و همه در انتظار نبرد بزرگ هستند.

وی استراتژی ایران در جنگ آینده را مبتنی بر وارد کردن بیشترین تلفات ممکن به نظامیان آمریکایی، چه بر روی ناوهای هواپیمابر و کشتی‌های جنگی و چه در پایگاه‌های آمریکایی در اردن و منطقه خلیج فارس، و اسارت حداکثر تعداد ممکن از آنان دانست و افزود که حضور ۵۰ هزار تفنگدار دریایی روی ناوهای آمریکایی و بازگشت آنها به آمریکا در تابوت، کوتاه‌ترین راه برای شکست آمریکا و خروج خفت‌بار آن از منطقه است، درست همان‌طور که در افغانستان، عراق، لبنان و ویتنام این اتفاق رخ داد.

وی در پایان این مقاله تصریح کرد که در جنگ ۱۲ روزه ۲۰۲۵، موشک‌های با کلاهک خوشه‌ای ایران بیشتر محله‌های تل‌آویو را ویران کردند و ۷ میلیون شهرک‌نشین صهیونیست را شبانه‌روز راهی پناهگاه‌ها ساختند. در جنگ آینده نیز شاید شاهد فرو ریختن آسمان‌خراش‌ها در حیفا، تل‌آویو، عسقلان، اسدود و ایلات به همان روشی باشیم که مرکز تجارت جهانی در نیویورک فرو ریخت. طوری که سانسور نظامی رژیم صهیونیستی نیز در سرپوش گذاشتن و جلوگیری از تصویربرداری و پنهان کردن این حقایق تکان‌دهنده موفق نخواهد شد.

برچسب ها: عطوان ، عبدالباری عطوان ، اسرائیل
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