افزایش نگرانی در ارتش آمریکا درباره پیامدهای جنگ علیه ایران

جنگ علیه ایران در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره به یکی از محورهای مهم نگرانی در آمریکا تبدیل شده است؛ نظرسنجی جدید از مخالفت نظامیان شاغل با این جنگ حکایت دارد و همزمان، پرسش ها درباره مسئولیت مقام های نظامی و سیاسی در قبال کشته شدن سربازان آمریکایی افزایش یافته است.

جوان آنلاین: براساس نظرسنجی موسسه «چنج ریسرچ» که به سفارش گروه حامی حقوق نظامیان و کهنه سربازان «کامِن دیفنس» انجام شده است، بیشتر نظامیان شاغل در ارتش آمریکا، با استفاده از نیروهای نظامی این کشور در جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران مخالف هستند.

این نظرسنجی بین ۱۵ تا ۲۸ سپتامبر انجام شد و در آن ۱۵۶ نظامی شاغل، ۴۳۱ کهنه سرباز و ۱۴۴ نفر از اعضای درجه یک خانواده نظامیان شاغل در ارتش آمریکا شرکت کردند.

«کامِن دیفنس» گروهی تحت مدیریت کهنه سربازان است که از سیاست های پیشرو حمایت می کند و نامزدهای حزب دموکرات را مورد حمایت قرار می دهد. با این حال، در نظرسنجی ماه سپتامبر این گروه، بیشترین سهم پاسخ دهندگان، معادل ۴۷ درصد، خود را جمهوری خواه معرفی کردند. نزدیک به ۲۰ درصد گفتند که کاملا مستقل هستند و ۳۵ درصد نیز خود را دموکرات دانستند.

در برنامه گفت وگومحور شبکه خبری سی بی اس که آخر هفته گذشته پخش شد، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، با پرسش های همسر داغدار نیکول آمور روبه رو شد. آمور یکی از ۶ سرباز آمریکایی بود که در روزهای آغازین جنگ، در حمله ایران به یک پایگاه نظامی آمریکا در کویت کشته شدند. همسر او درباره «نارسایی های اساسی» که به مرگ این سرباز منجر شده بود، از ونس توضیح خواست.

جوی آمور به ونس گفت: «در رهبری شکست وجود داشته است. می خواهم بدانم این دولت چگونه می خواهد مسئولان را در قبال اقدامات و مرگ سربازانی که به آنها احترام می گذاریم و دوستشان داریم، پاسخگو کند.»

نظرسنجی های اخیر نشان می دهند که در میان افکار عمومی آمریکا نیز جنگ با ایران، همزمان با نزدیک شدن انتخابات میان دوره ای، به یکی از مهم ترین دغدغه های رای دهندگان تبدیل شده است.