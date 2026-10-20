وزیر امور خارجه قطر روز سه‌شنبه گفت که کشورش با جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و دیگر کشورهای میانجی برای پایان دادن به جنگ در منطقه کار می‌کند.

جوان آنلاین: «ماجد الانصاری» سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت: ما با واشنگتن و تهران و با سایر کشورهای میانجی، برای پایان دادن به جنگ در منطقه کار می‌کنیم. وی افزود: به تلاش‌های خود برای کاهش تنش در منطقه ادامه می‌دهیم.

پیش از این نیز «محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی» وزیر مشاور در وزارت امور خارجه قطر گفته بود که دوحه در سال‌های اخیر نقش میانجی را در دشوارترین مناقشات جهان ایفا کرده و معتقد است که فرصت برای گفت‌وگو و دستیابی به صلح از طریق مذاکره وجود دارد.

الخلیفی با تاکید بر اینکه درگیری میان آمریکا و ایران پیامدهایی برای تمام منطقه به همراه داشته است، اظهار داشت: دوحه میانجی‌گری را ستون فقرات سیاست خارجی خود می‌داند و بر لزوم حل‌وفصل بحران‌ها از طریق مذاکره تأکید دارد.