مصاحبه سیامک نعمتی و امید عالیشاه بعد از شکست گل گهر مقابل استقلال

سیامک نعمتی، بازیکن گل گهر در پاسخ به خبرنگار جوان: شرایط رفت و برگشت نا به شدت افتتاح بود/عملا ۳ روز در راه بودیم/ صد در صد اگر بازی ۲، ۳ روز دیگر‌ برگزار می شد می‌توانستیم بازی متفاوتی به نمایش بگذاریم

امید عالیشاه بازیکن گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: کاهی یکسری تماشاگر نما هم وجود دارد اما تا الان هیچ بی احترامی از هواداران استقلال ندیدم/ هر دو تیم یکسری موقعیت هایی داستتد/ این چیزی نیست که

بخواهم از حق خودم بگذرم/ اگر از حق ام بگذرم در حق خانواده شهدا اجحاف شده/فکر می‌کنم بنیاد شهید هم باید به این پرونده ورود کند/ اگر قوه قضائیه برخورد بازدارنده ای نکند، توهین به خانواده شهدا عادی می‌شود