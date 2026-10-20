اعتراض گسترده نمایندگان مجلس مصر به درخواست السیسی برای حمایت نظامی از عربستان

جوان آنلاین: منابع پارلمانی مصر فاش کردند که تعویق رای‌ گیری در مورد اعطای مجوز به «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهوری، برای اتخاذ تدابیری جهت حمایت از دفاع از عربستان سعودی، با فراهم کردن فضای لازم برای تلاش‌های دیپلماتیک جهت مهار تشدید تنش‌ها مرتبط است.

این منابع در اظهارات رسانه‌ای توضیح دادند که مجلس نمایندگان، رای‌گیری در خصوص حمایت نظامی از عربستان را تا دوشنبه ۲۶ اکتبر، همزمان با تلاش‌های مصر برای پیشبرد مسیر سیاسی بحران یمن، به تعویق انداخت.

آنها تاکید کردند که موضع مصر در حمایت از امنیت عربستان تزلزل‌ ناپذیر است و این تعویق به معنای عقب‌نشینی از این موضع نیست.

به گفته این منابع، قاهره به دنبال ایجاد شرایطی برای ابتکاری با هدف توقف حملات علیه عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی، تضمین آزادی حمل و نقل دریایی و تامین امنیت مسیرهای دریایی، در کنار آغاز یک روند سیاسی است که راه را برای مذاکرات جهت حل بحران یمن هموار می‌کند.

یک منبع نزدیک به یکی از اعضای مجلس نمایندگان مصر اظهار داشت که جلسه روز دوشنبه، شاهد مخالفت‌های گسترده و غافلگیرکننده پارلمان با درخواست عبدالفتاح السیسی برای مجوز اعزام نیروهای مصری به عربستان جهت مشارکت در جنگ یمن بود.

به گفته این منبع، جلسه غیرعلنی شاهد درگیری‌های شدید و بی‌سابقه‌ای بود، به طوری که چندین نماینده مجلس فریاد می‌زدند و به شدت به ماهیت ماموریت نظامی درخواستی اعتراض کردند.

این موضوع محاسبات نظام مصر را مختل کرد و منجر به تعویق رای‌ گیری و ادامه بحث‌ها در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، ۱۹ و ۲۰ اکتبر شد.

بزرگترین غافلگیری مربوط به ماهیت این ماموریت است

رئیس جمهوری مصر به دنبال تصویب پارلمان بر اساس ماده ۱۵۲ قانون اساسی این کشور است که اعزام نیروهای مسلح به ماموریت‌های جنگی در خارج از کشور را پس از مشورت با شورای دفاع ملی و اخذ تایید دو سوم اعضای مجلس نمایندگان مجاز می‌داند.

و این بدان معناست که السیسی برای کسب این مجوز به ۳۹۸ رای از ۵۹۶ نماینده مجلس نیاز دارد و عدم موافقت ۱۹۹ نماینده برای جلوگیری از تصویب آن کافی است.

اما به گفته این منبع، آنچه چندین نماینده مجلس مصر را خشمگین کرد، جزئیاتی بود که هنگام درخواست توضیح در مورد ماهیت عملیات نظامی برنامه‌ریزی شده به آنها، برایشان روشن شد.

بر اساس آنچه به نمایندگان مجلس مصر اطلاع داده شد، این ماموریت محدود به دفاع از خاک عربستان نخواهد بود، بلکه شامل مشارکت نیروهای مصری در عملیات رزمی زمینی در داخل یمن، تحت فرماندهی افسران سعودی نیز خواهد بود.

این جزئیات، اعتراضات شدیدی را در داخل جلسه برانگیخت و باعث شد چندین نماینده مجلس از اعطای مجوز به السیسی که می‌تواند ارتش مصر را درگیر جنگ زمینی در یمن تحت فرماندهی نظامی خارجی کند، خودداری کنند.

بارزترین اعتراضات در داخل حزب سوسیال دموکرات مصر متمرکز است که ۱۲ کرسی دارد.

«محمود سامی الامام»‌ رئیس فراکسیون پارلمانی این حزب، مخالفت این حزب با این مجوز را اعلام کرد.

به گفته این منبع، اعتراضات به نمایندگان حزب اتحاد ملی مترقی که پنج کرسی در اختیار دارد و همچنین سایر احزاب سیاسی و نیروهای پارلمانی نیز گسترش یافته است.

به گفته این منبع، به طور جدی‌تر، برخی احزاب و نیروهای مخالف تهدید کرده‌اند که در صورت اصرار دولت مصر بر اعزام ارتش به جنگ یمن، با تشدید اقدامات خود را در خارج از مجلس، به خیابان‌ها می آیند و تظاهراتی را علیه رژیم مصر ترتیب خواهند داد.

این منبع تاکید کرد که عبدالفتاح السیسی و دستگاه دولت از حجم مخالفان غافلگیر شده‌اند و فشارهای شدیدی برای تغییر مواضع نمایندگان مجلس قبل از اتمام بحث‌ها و رای‌ گیری اعمال می‌شود.

منابع اعلام کردند که «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر در حاشیه نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی، با «سید عباس عراقچی» همتای ایرانی خود گفت وگوهایی داشته است.

طبق گزارش‌ها، این گفت وگوها به بررسی راه‌های فعال کردن این ابتکار پرداخته است، اما هیچ جزئیات رسمی مستقلی در مورد شرایط یا سازوکارهای اجرای آن در دسترس نیست.

این منابع افزودند که ابتکاری از سوی «احمد الطیب»‌ شیخ الازهر، برای پایان دادن به درگیری‌های کنونی به عنوان بخشی از تلاش‌هایی که با هدف مهار تنش‌ها و هموار کردن راه برای راه‌حل‌های سیاسی انجام می‌شود، در حال رایزنی است.

شیخ الازهر در پیامی بشردوستانه، خواستار تشکیل فوری یک کمیته میانجیگری، متشکل از چهره‌های خردمند امت اسلامی برای کاهش درگیری‌ها و پایان دادن به اختلافات شد.

وی تاکید کرد که الازهر کاملا" آماده است تا همه تلاش خود را جهت حمایت از تلاش‌های این کمیته برای غلبه بر اختلافات و در نتیجه جلوگیری از خونریزی بیشتر، محافظت از جان بی‌گناهان و اولویت دادن به منافع مشترک، به کار گیرد.

این منابع تاکید کردند که قاهره معتقد است تقویت قابلیت‌های بازدارندگی می‌تواند عامل موثری در حمایت از روند سیاسی و جلوگیری از تشدید درگیری‌ها، به موازات تلاش‌های دیپلماتیک، باشد.

قرار است مجلس نمایندگان مصر طبق برنامه، بحث خود را در مورد این ماموریت از سر بگیرد و در آن زمان موضع خود را در مورد درخواست ریاست جمهوری مشخص کند.

پیشتر، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر خواستار تشکیل جلسه اضطراری مجلس نمایندگان این کشور شد تا در صورت درخواست عربستان سعودی، با توجه به تشدید حملات علیه خاک و تاسیسات این کشور، به وی اجازه داده شود تا هر اقدام لازم را برای حمایت از دفاع از عربستان انجام دهد.

شورای دفاع ملی مصر در بیانیه‌ای که پس از جلسه خود به ریاست السیسی منتشر کرد، بر همبستگی مصر با عربستان سعودی و آمادگی برای ارائه تمام حمایت‌های لازم و ممکن برای محافظت از امنیت و ثبات عربستان تاکید کرد.