روحانی لبنانی: دعوت الازهر از کشورهای اسلامی به پایان دادن جنگ، نشانه شجاعت ودوراندیشی است

یک روحانی برجسته لبنانی با استقبال از دعوت شیخ الازهر به تشکیل کمیته‌ای برای پایان دادن به جنگ‌ بین کشورهای عربی و اسلامی، گفت: این دعوت نشانه شجاعت، بصیرت و صدای عقل و خرد علیه فتنه‌گری است.

جوان آنلاین: سید علی فضل‌الله روحانی بارز شیعی لبنانی با شیخ «حسن البغدادی» عضو شورای مرکزی حزب‌الله دیدار و درباره برخی مسائل فکری، فرهنگی و اسلامی و همچنین راه‌های تقویت وحدت ملی و اسلامی رایزنی کرد.

فضل‌الله از فراخوان احمد الطیب شیخ الازهر برای پایان دادن به جنگ‌ و اختلاف بین کشورهای عربی و اسلامی، آن را درخواستی برادرانه دانست و از این کشورها خواست تا برادری را در اولویت قرار دهند و با تقویت گفتگو و تفاهم، صدای خرد را در میان خود بلند کنند.

سید فضل الله این دعوت را موضعی مسئولانه دانست که منعکس کننده آگاهی و شجاعت است و صدای عقل و خرد را در مواجهه با کسانی که فتنه و تفرقه را دامن می‌زنند، به گوش می‌رساند.

در این دیدار، سید فضل‌الله بر لزوم اتخاذ گفتمانی منطقی و محترمانه در خطاب به دیگران و پرهیز از تحریک فرقه‌گرایی، تعصب و تشدید تنش‌های مذهبی، به ویژه با توجه به مرحله حساس کنونی، تاکید و اعلام کرد: این مرحله نیازمند خرد، بصیرت و تدبیر بیشتری در مواجهه با تلاش‌های مداوم برای ایجاد اختلاف، به ویژه بین مسلمانان است.

الازهر مصر روز یکشنبه در بیانیه‌ای خواستار تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان، علما و دانشمندان و خیرخواهان و دلسوزان کشورهای اسلامی و عربی شد تا با میانجیگری برای حل و فصل اختلافات، بحران‌ها و خاموش کردن آتش درگیری‌ها، نزدیک کردن دیدگاه‌ها، پایان دادن به اختلافات موجود میان فرزندان دین و امت واحد تلاش و از خونریزی بیشتر جلوگیری کنند.

الازهر تاکید کرد که شیخ احمد الطیب آمادگی کامل دارد که تمام تلاش خود را برای کمک به فعالیت این کمیته مبارک به کار بندد و اطمینان دارد که همه طرف‌ها از توانایی و حکمت لازم برای عبور از اختلافات و فراموش کردن گذشته به منظور جلوگیری از ریختن خون و حفظ جان بی گناهان برخوردارند.

این بیانیه پس از آن صادر شد که شورای دفاع ملی مصر به ریاست عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری این کشور با اعزام نیرو به عربستان موافقت کرد.

در همین ارتباط انجمن علمای یمن با استقبال از فراخوان احمد الطیب، برای پایان دادن به جنگ‌ و اختلاف در جهان اسلام، ضمن تاکید بر آمادگی برای تعامل مثبت با این ابتکار، با پیشنهاد اعزام هیاتی از شخصیت‌های عربی و اسلامی به یمن برای گفت‌ و گو و کمک به حل اختلافات موافقت کرد.