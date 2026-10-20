آش ترامپ برای مکرون

گرانی سوخت، تورم انرژی، بحران مدارس و خشونت پلیس، اعتراضات علیه الیزه را به بحرانی چندلایه تبدیل کرده است.

جوان آنلاین: رئیس‌جمهور فرانسه در حالی روز گذشته برای نسخه‌پیچی امنیتی به کشورهای عرب و کویت سفر کرد که کشور خودش در آتش اعتراضات می‌سوزد! مکرونی که پاریس را همزمان با بحران اعتراضات ترک کرده، این روزها در خلیج فارس ژست ژاندارم منطقه را می‌گیرد و با شیخ‌نشینان عرب دیدار می‌کند.

همزمان با دید و بازدید امانوئل مکرون از کشورهای عرب، در فرانسه غوغایی به‌پاست. بسیاری از معترضان در فرانسه که دومین هفته اعتراضات خود را می‌گذراند، خواستار استعفای وی و اعضای دولتش شده‌اند اما به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور فرانسه با نوعی لجبازی خاص تلاش دارد به جای شنیدن صدای معترضان، به آنها پشت کند. در فرانسه حتی برخی فعالان سیاسی هم خواستار استعفای مکرون شده‌اند. از جمله «فلوریان فیلیپو» رهبر حزب «میهن‌پرستان» فرانسه و نامزد این حزب برای ریاست‌جمهوری، در پی ناآرامی‌ها در این کشور، خواستار استعفای مکرون شده است. فیلیپو در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: برای پایان دادن به این هرج و مرج باید خائنان را کنار بزنیم. وی همچنین با تاکید بر اینکه مکرون باید استعفا کند، افزود: ما باید اقتدار دولت فرانسه را احیا کرده و حاکمیت ملی را بازپس گیریم.

رهبر حزب میهن‌پرستان فرانسه در ادامه با بیان اینکه مقام‌های فرانسه در طول دهه‌های متمادی اجازه ورود گسترده مهاجران غیرقانونی به فرانسه را داده‌اند، خاطرنشان کرد: این اقدام آنها باعث ایجاد مشکلات متعدد و موجب افت سطح زندگی مردم کشور ما شده است.

درخواست‌ها برای استعفا و کناره‌گیری اعضای دولت فرانسه به گوش وزیر کشور فرانسه هم رسید اما مکرون پس از ۲ هفته تظاهرات گسترده نه خودش حاضر به استعفاست و نه اجازه استعفای وزیر کشور را داده است. در همین ارتباط رویترز گزارش داد مکرون با استعفای لوران نونز، وزیر کشور مخالفت کرد و همزمان خواستار بازنگری در شیوه‌های عملکرد پلیس و رفع کاستی‌های اطلاعاتی شد.

لوران نونز روز یکشنبه استعفای خود را به مکرون ارائه داد اما کاخ الیزه روز دوشنبه (۲۷ مهر) اعلام کرد مکرون اجازه استعفای وزیر کشور را در بحبوبه اعتراضات نداد. کاخ ریاست‌ جمهوری فرانسه اعلام کرد مکرون با توجه به ضرورت حفظ ثبات و تداوم فرماندهی نهادهای انتظامی در شرایط بحرانی کنونی، با استعفای نونز که در پی موج خشونت‌های گسترده شهری تحت فشار شدیدی قرار دارد، مخالفت کرد.

تحلیلگران مخالفت مکرون با استعفای اعضای دولتش را تلاشی برای کنترل بحران امنیتی در شرایط فعلی در سایه شکنندگی ساختارهای انتظامی فرانسه عنوان کرده‌اند اما بسیاری گفته‌اند بعید است معترضان به‌شدت خشمگین فرانسوی به آسانی به خانه بازگردند. این اعتراضات در حالی اتفاق افتاده که فرانسه سال‌ها خود را یکی از الگوهای ثبات سیاسی و امنیت در اروپا معرفی کرده اما چهره امروز آن نشان‌دهنده کشوری درگیر اعتراضات و خشونت است که تا آرامش فاصله زیادی دارد.

شهرهای از کنترل خارج شده!

شرایط برخی شهرهای فرانسه تا جایی به هم ریخته و بحرانی شده که خبرگزاری‌های فرانسوی درباره از دست رفتن کنترل برخی شهرها گزارش داده‌اند. خبرگزاری فرانسه (AFP) به نقل از وزیر کشور گزارش داد نیروهای امنیتی آن کشور در جریان ناآرامی‌ها در برخی شهرهای بزرگ کنترل اوضاع را از دست داده‌اند. این اعترافی است که در پی غارت گسترده فروشگاه‌ها، آتش‌سوزی ساختمان‌های عمومی و ناتوانی نیروهای امنیتی در جلوگیری از تخریب اموال عمومی و خصوصی مطرح شده است. اعتراف وزیر کشور به از دست رفتن کنترل برخی شهرها، پرسش‌هایی جدی را درباره توان دولت مکرون برای حفظ نظم عمومی و مدیریت بحران‌های داخلی مطرح کرده است.

نونز با اشاره به ابعاد تخریب‌ها گفت نمی‌توان پس از غارت صدها فروشگاه، در چشم صاحبان کسب‌وکار نگاه کرد و مدعی شد کنترل شهرها از دست نرفته است. او همچنین به ضعف در پیش‌بینی ابعاد ناآرامی‌ها و ناکافی بودن آمادگی نیروهای امنیتی اذعان کرد.

ابعاد از دست رفتن کنترل در چند شهر فرانسه آشکارتر است؛ از جمله در پاریس، خیابان‌هایی با خودروهای سوخته، موانع آتش‌گرفته و ویترین‌های شکسته دیده می‌شود. به گفته امانوئل گرگوار، شهردار پاریس ۳۰ فروشگاه روز یکشنبه هدف حمله معترضان خشمگین قرار گرفت.

پیش‌تر نیز گزارش شده بود در شهر لیموژ، ساختمان تاریخی شهرداری که بیش از ۱۴۰ سال قدمت داشت، در آتش‌سوزی گسترده ویران شد و سقف آن فروریخت. تصویر این آتش‌سوزی در بسیاری از رسانه‌ها دست به دست شد و به نمادی از فرورفتن فرانسه در آشوب و ناامنی تبدیل شد.

در مارسی نیز گروه‌هایی از معترضان وارد ساختمان شهرداری شدند و بخش‌هایی از آن را تخریب کردند. همچنین شماری از فروشگاه‌ها نیز غارت شد.

در شهر لیون هم دفتر گردشگری شهر به آتش کشیده شد و گروه‌هایی از افراد نقاب‌دار در نقاط مختلف شهر با پلیس درگیر شدند.

در بوردو و لیل نیز ساختمان‌های عمومی هدف حمله قرار گرفت. در بوردو، محوطه یک مرکز پلیس تخریب شد و در لیل نیز ساختمان شهرداری مورد تعرض قرار گرفت.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، در جریان این ناآرامی‌ها تاکنون صدها فروشگاه در شهرهای مختلف هدف غارت قرار گرفته و دولت فرانسه از استقرار ۶۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارمری در سراسر کشور خبر داد؛ با این حال، نیروهای امنیتی تاکنون نتوانسته‌اند از گسترش تخریب‌ها در شماری از مراکز شهری جلوگیری کنند.

ادامه بازداشت‌های فله‌ای در فرانسه

دولت فرانسه در برابر موج اعتراضاتی که آن کشور را فراگرفته، بیش از آنکه به دنبال شنیدن صدای معترضان و پاسخ دادن به مطالبات اقتصادی و اجتماعی آنان باشد، بر ابزارهای امنیتی و برخوردهای قهری تکیه کرده است؛ گاز اشک‌آور، نارنجک‌های کنترل جمعیت و بازداشت‌های گسترده، به تصاویر تکرارشونده خیابان‌های فرانسه تبدیل شده است. در حالی که بسیاری از منتقدان دولت مکرون خواستار گفت‌وگو با معترضان و رسیدگی به ریشه‌های نارضایتی شده‌اند، دامنه بازداشت‌ها همچنان رو به افزایش است.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه تا دیروز شمار بازداشت‌شدگان در جریان ناآرامی‌ها به هزاران تن رسید. وزارت کشور فرانسه پیش‌تر اعلام کرده بود فقط در روز شنبه ۲۳۹۷ نفر بازداشت شده‌اند؛ آماری که از گستردگی عملیات پلیس در شهرهای مختلف حکایت دارد. این در حالی است که به گفته مقام‌های فرانسوی، ۶۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارمری در روز شنبه در سراسر کشور مستقر شده بودند اما با وجود این بسیج گسترده، نیروهای امنیتی نتوانستند مانع گسترش درگیری‌ها، آتش‌سوزی‌ها و غارت فروشگاه‌ها در شماری از شهرها شوند.

ابعاد خشونت فقط به بازداشت‌ها محدود نمانده است. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی وزارت کشور فرانسه، ۹۹۷ نفر از نیروهای پلیس و ژاندارمری در جریان ناآرامی‌ها زخمی شدند که جراحات ۷ نفر از آنان بسیار شدید است. در سوی دیگر درگیری‌ها نیز مواردی از جراحت سنگین معترضان ثبت شده؛ از جمله نوجوانی ۱۷ ساله در شهر سن‌اتین که بر اثر اصابت نارنجک کنترل جمعیت، دست راستش قطع شد. در منطقه مولوز نیز بنا بر گزارش دادستانی فرانسه، یک دختر ۱۷ ساله چشم خود را از دست داد.

در پاریس نیز پلیس برای متفرق کردن تجمع‌کنندگان در میدان جمهوری از گاز اشک‌آور و نارنجک‌های صوتی استفاده کرد. خبرنگاران خبرگزاری فرانسه شاهد این اتفاق بودند. همزمان در بخش‌هایی از پایتخت خودروها و دوچرخه‌ها به آتش کشیده و ویترین فروشگاه‌ها شکسته شد. گسترش برخوردهای خیابانی و جراحات شدید ناشی از تجهیزات کنترل جمعیت، پرسش‌های زیادی درباره شیوه مدیریت اعتراضات توسط دولت فرانسه ایجاد کرده است.

خط و نشان مکرون برای معترضان

رئیس‌جمهور فرانسه در واکنش به ادامه ناآرامی‌ها و اعتراضات آن کشور نه‌تنها حاضر به شنیدن خواسته‌های معترضان نشد، بلکه برای آنها خط و نشان هم کشید. مکرون در سخنرانی تلویزیونی خود خطاب به مردم فرانسه گفت: همه ما احساس شرمساری می‌کنیم. وی همچنین ضمن محکوم کردن خشونت‌های مهارگسیخته تاکید کرد: هیچ چیزی این خشونت‌ها را توجیه نمی‌کند.

رئیس‌جمهور فرانسه در ادامه با تاکید بر اینکه کسانی که دست به غارت زده‌اند باید بهای جنایات خود را بپردازند، خاطرنشان کرد: همچنین کسانی که به ساختمان‌های دولتی حمله کرده‌اند و به دنبال سرنگونی جمهوری فرانسه بودند نیز باید پاسخگوی اعمال خود باشند و با آنها با قاطعیت برخورد خواهد شد.

مکرون همچنین از فرمانداران مناطق مختلف فرانسه خواست در واکنش به ناآرامی‌های شدید روز شنبه (۲۵ مهر) که همزمان با اعتراضات گسترده اجتماعی رخ داد، برگزاری برخی تجمعات را ممنوع کنند و تاکید کرد: فرمانداران با همکاری شهرداران تصمیماتی اتخاذ خواهند کرد تا از شهرها، اماکن عمومی و کسب‌وکارهای ما محافظت شود.

مکرون همچنین در پاسخ به انتقاداتی که متوجه عملکرد پلیس فرانسه در جریان ناآرامی‌های اخیر آن کشور شده است، اظهار کرد: نیروهای امنیتی ایستادگی کردند و هر کاری که از دست آنها برمی‌آمد انجام دادند.

دود آتش جنگ با ایران در چشم فرانسوی‌ها

رئیس‌جمهور فرانسه در سخنان تلویزیونی خود درباره اعتراضات به نکته مهمی اشاره کرد و این اعتراضات را نتیجه افزایش قیمت سوخت پس از به راه افتادن جنگ علیه ایران دانست. مکرون در سخنان خود با بیان اینکه برخی افراد به‌درستی معتقدند قیمت سوخت در فرانسه بسیار بالا رفته، خاطرنشان کرد: این مساله ناشی از درگیری‌ها در خاورمیانه است.

یک کارشناس مسائل اروپا نیز درباره تاثیر جنگ آمریکا علیه ایران بر اعتراضات در فرانسه نوشت: برای اینکه دود آتش جنگ علیه ایران به چشم فرانسه برود، لازم نبود موشک یا پهپادی در آسمان پاریس هویدا شود. افزایش قیمت سوخت، هزینه حمل‌ونقل و فشار بر قدرت خرید مردم، مسیر قدرتمندی برای انتقال بحران به اروپا ساخت و فرانسه در این نارضایتی‌ها تنها نیست، بلکه اعتراضات فرانسه می‌تواند به دیگر کشورهای اروپا هم سرایت کند و این مهم‌ترین دغدغه کشورهای اروپاست.

بر اساس این گزارش، در آغاز موج جدید اعتراضات فرانسه به شکل واضح‌تری می‌توان دید عامل اقتصادی چگونه مجموعه مستحکمی ساخته که انواع نارضایتی‌ها را در خود جای داده است. دانش‌آموزان و معترضان به وضعیت آموزش، اتحادیه‌های کارگری و جلیقه‌زردها در خیابان کنار هم قرار گرفته‌اند و جنگ علیه ایران به آتش نارضایتی که از پیش روشن بود، سوخت تازه رسانده است.

تاثیر آتش جنگ علیه ایران بر وضعیت نامساعد اقتصادی و اعتراضات فرانسه را در گزارش مؤسسه ملی آمار آن کشور موسوم به «اینسه» نیز می‌توان دید. بر اساس گزارش مؤسسه ملی آمار فرانسه، چشم‌انداز اقتصادی آن کشور همزمان با شتاب گرفتن تورم به دلیل افزایش قیمت سوخت و انرژی بسیار نگران‌کننده است. این گزارش می‌افزاید تورم زیر یک درصد فرانسه در دوره پیش از آغاز جنگ علیه ایران، با آغاز جنگ علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز و صعودی شدن قیمت بنزین و گازوئیل، شتاب گرفت.

بر اساس گزارش مؤسسه ملی آمار فرانسه در ماه سپتامبر یعنی در هشتمین ماه جنگ علیه ایران، نرخ تورم در فرانسه نسبت به سال قبل ۳,۱ درصد افزایش یافت و رشد سالانه قیمت انرژی به ۲۱,۳ درصد رسید. این در حالی است که افزایش نرخ انرژی در ماه پنجم جنگ ۱۶,۷ درصد و در ماه چهارم آن ۱۲,۶ درصد بود. صعودی شدن قیمت انرژی نشان می‌دهد هرچه جنگ علیه ایران بیشتر ادامه پیدا کند، تورم فرانسه نیز به تبع آن روند صعودی خواهد داشت. معنای این تغییرات برای ساکنان فرانسه یعنی تحمل فشار اقتصادی بیشتر و تردیدی نیست خانواری که سهم بیشتری از درآمدش صرف سوخت می‌شود، فشار بسیار بیشتری از عدد متوسط تورم احساس می‌کند.

درخواست پرداخت غرامت از دولت فرانسه

در حالی که دولت فرانسه از نظر اقتصادی شرایط خوبی ندارد و به طور کلی شرایط نامساعد اقتصادی دولت مکرون زمینه‌ساز اصلی اعتراضات در فرانسه است، حالا اعتراضات اخیر هزینه چند برابری روی دست دولت پاریس گذاشته و تجار و رستوران‌داران فرانسوی دولت را زیر فشار گذاشته‌اند و خواستار تسریع پرداخت غرامت شده‌اند.

بر اساس گزارش روزنامه انگلیسی گاردین، نزدیک ۱۵۰۰ فروشگاه و مرکز خرده‌فروشی در ناآرامی‌های اخیر آسیب دیده‌اند و کسبه می‌گویند نمی‌توانند ماه‌ها منتظر بمانند. رئیس فدراسیون تجارت و توزیع و مدیرعامل فروشگاه‌های کارفور، خسارات اولیه خرده‌فروشی های فرانسه را «صدها میلیون یورو» برآورد کرده است. همچنین فروشگاه‌های مونوپری در شهر پاریس و شهر لیون، فران‌پری و پیکار در شهر پاریس، اینترمارشه با ۱۰ شعبه آسیب‌دیده و اینتراسپور در شهر بوردو و بولانژه در شهر لیون که بخشی از آن آتش گرفت، از دیگر قربانیان اعتراضات اخیر فرانسه هستند.

گاردین در گزارش خود افزود: وقتی فروشگاه‌ها و نمایندگی‌های شرکت‌های تجاری سیلین، لویی ویتون، اپل، سِفورا و کارفور همزمان آسیب می‌بینند، دیگر صحبت از چند ویترین شکسته نیست، صحبت از زخمی است که به اقتصاد روزمره فرانسه خورده و دولت مکرون هنوز نتوانسته اندازه واقعی آن را به مردم بگوید.

چرا فرانسوی‌ها خمشگینند؟

کارشناسان معتقدند این روزها مساله اصلی دولت مکرون صرفا بازگرداندن نظم به خیابان‌ها نیست، بلکه نارضایتی انباشته‌شده بر سر افزایش هزینه‌های زندگی، قیمت سوخت و ضعف خدمات عمومی نیز به یکی از محرک‌های اصلی اعتراضات تبدیل شده است. بررسی گزارش الجزیره و خبرگزاری فرانسه حاکی از آن است خشم معترضان فرانسوی دارای ۴ زمینه اصلی است:

۱- گرانی افسارگسیخته و فشار معیشتی بر خانوارها: افزایش هزینه‌های زندگی، بالا رفتن قیمت سوخت و کاهش قدرت خرید، به یکی از مهم‌ترین محرک‌های اعتراضات تبدیل شده است. خبرگزاری فرانسه (AFP) گزارش داد بخش بزرگی از فشار تورمی در اروپا به پیامدهای جنگ علیه ایران در غرب آسیا مربوط می‌شود. معترضان همچنین به افزایش فاصله طبقاتی و تمرکز ثروت در دست اقلیتی از ثروتمندان اعتراض دارند.

۲- کاهش بودجه خدمات عمومی و بحران مدارس: اعتراضات فرانسه ابتدا در مدارس مناطق کم‌برخوردار حومه پاریس شکل گرفت؛ جایی که کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ، فرسودگی ساختمان‌ها و ضعف امکانات آموزشی، دانش‌آموزان را به خیابان کشاند. همزمان برنامه بودجه سال ۲۰۲۷ دولت با هدف کاهش کسری بودجه، شامل مجموعه‌ای از اقدامات ریاضتی باعث شد نگرانی درباره آینده خدمات عمومی، دستمزد کارکنان دولت و کیفیت آموزش افزایش یابد و این مساله خشم سایر شهروندان فرانسوی فراتر از دانش‌آموزان را برانگیخت.

۳- خشونت پلیس و برخورد قهری با معترضان: در برخی گزارش‌ها گفته شده استفاده پلیس از گاز اشک‌آور، باتوم و نارنجک‌های کنترل جمعیت، به یکی از محورهای خشم عمومی تبدیل شده و بازداشت‌های گسترده نیز به نارضایتی‌ها دامن زده است. منتقدان دولت فرانسه می‌گویند برخورد امنیتی با اعتراضات، به‌ جای حل مشکلات اجتماعی، خطر تشدید بحران را افزایش داد.

۴- بی‌اعتمادی به مکرون و ناتوانی نظام سیاسی فرانسه به پاسخگویی: بسیاری از معترضان در فرانسه معتقدند دولت صدای مردم را نمی‌شنود و سیاست‌های اقتصادی آن بیش از آنکه به نفع طبقات متوسط و کم‌درآمد باشد، به سود ثروتمندان است. بحران سیاسی پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۴ و چندپارگی مجلس نیز توان دولت برای ایجاد توافق بر سر بودجه و اصلاحات را محدود کرده است. شعارهایی مانند «مکرون استعفا» در تجمعات اخیر نشان می‌دهد اعتراض‌ها از مطالبات معیشتی و آموزشی فراتر رفته و به بحرانی درباره اعتماد عمومی به رئیس‌جمهور و ساختار سیاسی فرانسه تبدیل شده است.

منبع: وطن امروز