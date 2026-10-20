جوان آنلاین: اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در ابتدای نشست خبری خود با گرامیداشت یاد دو بانوی شهید، خانم افتخاری و خانم عقیلا، اظهار کرد: مادرکشی و خواهرکشی، بدترین جنایت در حق یک جامعه و یک کشور است. خانم دکتر افتخاری و خانم عقیلا از بانوان فعال سیستان و بلوچستان بودند؛ انسان‌هایی که زندگی خود را وقف پیشرفت جامعه کرده بودند. شهادت این دو بانو را به همه مردم ایران تسلیت عرض می‌کنم.

وی در ادامه، درباره تحولات حوزه دیپلماسی گفت: هم‌زمان با اینکه شاهد تنش‌ها در منطقه هستیم، لازم است به‌عنوان یک مسئولیت اخلاقی و همچنین وظیفه حقوقی، از جنایاتی که در فلسطین اشغالی در جریان است، یاد کنیم. نسل‌کشی در غزه متوقف نشده است و متأسفانه رژیم صهیونیستی از حمایت آمریکا و برخی کشورهای اروپایی برخوردار است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره پیمان‌شکنی آمریکا، اصرار بر مذاکره و مسیر وزارت امور خارجه برای خاتمه جنگ، اظهار کرد: ما بر چیزی جز تأمین منافع ملی ایران اصرار نداریم. دغدغه ما ایران است؛ چه از طریق دیپلماسی و چه از طریق دفاع.

وی افزود: در رابطه با آمریکا، سابقه پیمان‌شکنی این کشور روشن است. آن‌ها مدام عهد خود را نقض کرده‌اند، اما ما به‌عنوان دستگاه دیپلماسی مجاز نیستیم صرفاً به دلیل تجربه‌های تلخ گذشته، از مسئولیت خود کوتاهی کنیم.

بقایی با تأکید بر نقش دیپلماسی در کنار دفاع تصریح کرد: در این مفهوم، دیپلماسی بخشی از دفاع است و نباید میان میدان مبارزه و میدان دیپلماسی تفکیک قائل شد.

وی ادامه داد: اگر در پیشبرد دیپلماسی تعلل کنیم، خواهند گفت که شما جدی نبودید و جنگ را انتخاب کردید. اگر حتی کمترین احتمال را بدهیم که از طریق دیپلماسی می‌توان مانع تشدید تنش‌ها شد، اقدام خواهیم کرد.

بقائی در مورد سفر لاوروف به ایران و محورهای مورد گفتگو، گفت: ما از مواضع اصولی مان عدول نکردیم چرا که در راستای منافع ملی ایران است. این سفر در چارچوب رایزنی های مستمر بین دو کشور است. تصویب موافتنانه مشارکت راهبردی طیف گسترده ای از موضوعات را پوشش می دهد. در جریان دیدار تمرکز ما روی همه موضوعاتی است که در راستای تامین منافع دوکشور قرار دارد. موضواعت منطقه ای وبین المللی و بحث هسته ای هم بعنوان یکی از موضوعات در این ملاقات مطرح‌شد. ما وارد مذاکره با طرف امریکایی نشدیم.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به ادعاهای مطرح‌شده در فضای رسانه‌ای مبنی بر اینکه آمریکا اعلام کرده است قصد دارد کوه کلنگ را هدف قرار دهد و ایران واکنشی نشان ندهد، گفت: شما باور می‌کنید طرف آمریکایی به ایران بگوید حمله می‌کنیم و شما سکوت کنید؟ دوره بزن‌ودررو تمام شده است.

وی افزود: ما در عمل نشان داده‌ایم که مطلقاً حملات را بی‌پاسخ نمی‌گذاریم. این موضوع از جمله خیال‌پردازی‌هایی است که مطرح شده و همه شما می‌دانید که چنین ادعایی بیش نیست.

مسائل فنی در حال حل‌وفصل است؛ صادرات ایران به پاکستان ادامه دارد

بقایی در پاسخ به پرسشی درباره بسته بودن مرز ایران و پاکستان اظهار کرد: آنچه به ما گفته شده، این است که یک‌سری مسائل فنی وجود دارد که در حال حل‌وفصل است. صادرات از طرف ما همچنان انجام می‌شود.

وی با تأکید بر روابط ممتاز ایران و پاکستان گفت: ایران نخستین کشوری بود که پاکستان مستقل را به رسمیت شناخت. اکنون در یکی از فرازهای روابط دوجانبه قرار داریم و هر دو کشور مصمم هستند این دوستی را ارج بنهند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: در سال‌های اخیر شاهد اوج‌گیری روابط دو کشور بوده‌ایم و رهبران هر دو کشور نیز در این زمینه ثابت‌قدم بوده‌اند. ان‌شاءالله این موضوع را حل خواهیم کرد. یک‌سری به‌روزرسانی‌های فنی در حال انجام است و طی چند روز گذشته نیز این موضوع از طریق تماس‌های تلفنی پیگیری شده است.

مخالفت ایران با درج بندهای مربوط به یمن در بیانیه سازمان همکاری اسلامی

بقایی درباره نشست سازمان همکاری اسلامی و بیانیه صادرشده در آن گفت: باید میان بیانیه و قطعنامه تفکیک قائل شد. مهم‌ترین مصوبه شورای وزیران، بیانیه پایانی است که با اجماع تصویب می‌شود.

وی افزود: آنچه آقای عراقچی مطرح کردند، این بود که نباید در متن بیانیه مباحثی مطرح شود که موجب انشقاق میان کشورهای اسلامی شود؛ به‌طور مشخص، منظور موضوع یمن بود. اینکه در یک نشست اسلامی بخواهیم به یک کشور اسلامی برچسب بزنیم، با هدف تشکیل این سازمان مغایرت دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: ما موضع خود را به‌طور جدی بیان کردیم و مانع درج دو بند مشخص درباره یمن شدیم. بارها گفته‌ایم که موضوع یمن باید از طریق گفت‌وگو و مصالحه میان عربستان و یمن حل‌وفصل شود. مردم یمن بیش از یک دهه است که تحت محاصره قرار دارند و نمی‌توان با توسل به زور این مسئله را حل کرد.

وی درباره قطعنامه این نشست نیز اظهار کرد: مواضع خود را درباره درج چنین قطعنامه‌ای اعلام کردیم، زیرا رویه‌های سازمان در خصوص آن رعایت نشده بود و لازم بود پیش از این، درباره آن گفت‌وگو شود.

تأکید ایران بر ایجاد سازوکار امنیت جمعی در منطقه

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد روسیه برای ایجاد ساختار امنیت جمعی گفت: آنچه روسیه مطرح کرده، ناظر بر طرح‌هایی است که ایران، چین و روسیه برای تأمین امنیت درون‌زای منطقه مطرح کرده‌اند و روسیه نیز پیگیر این موضوع است.

بقایی افزود: روسیه از چند سال قبل پیشنهادهایی را برای ایجاد سازوکار امنیت جمعی مطرح کرده بود. اصل اینکه کشورهای منطقه باید برای تأمین امنیت خود به کشورهای منطقه متکی باشند، نه بازیگرانی که نشان داده‌اند ارزشی برای کشورهای منطقه قائل نیستند، مورد تأیید ماست.

وی تأکید کرد: تحقق این امر مستلزم آن است که کشورهای منطقه فرایند اعتمادسازی با یکدیگر را آغاز کنند.

کشورهای منطقه مانع سوءاستفاده از قلمرو خود برای تهدید دیگران شوند

بقایی در واکنش به اظهارات مقامات قطر درباره تأمین امنیت منطقه و رفع نگرانی‌ها اظهار کرد: مطالبه ما از کشورهای منطقه همین است که برای ایجاد سازوکار منطقه‌ای جدی باشند و مانع سوءاستفاده از قلمرو خود برای تهدید علیه کشورهای دیگر شوند.

وی افزود: اصل کلیدی همین موضوع است و رعایت اصل حسن همجواری مستلزم ایجاد اعتماد میان کشورهای منطقه است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تصریح کرد: وقتی میزبان متجاوزان هستند، نمی‌توان از حسن همجواری صحبت کرد.

استفاده از قلمرو کشورهای منطقه علیه ایران، مانع ایجاد اعتماد است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به بیانیه پایانی نشست شورای همکاری خلیج فارس و ادعاهای مطرح‌شده علیه ایران گفت: انتظار ما این است که مقامات کشورهای حوزه خلیج فارس در بیان برخی اظهارات و مواضع خود بیشتر تأمل کنند. ما تجربه تلخی داشتیم و تکرار گزاره‌هایی که خودشان نیز می‌دانند نشانه حسن نیت نیست، کمکی به ایجاد اعتماد نمی‌کند.

وی افزود: ایران در رابطه با اتفاقات اخیر واقعاً بزرگوارانه رفتار کرد. خود کشورهای منطقه نیز می‌دانند که از قلمرو آنان برای تجاوز نظامی علیه ایران سوءاستفاده شد. این موضوع صرفاً یک ادعا نیست، بلکه طرف آمریکایی به آن اعتراف کرده و از کشورهایی نام برده است که در تجاوز علیه ایران نقش داشته‌اند.

بقایی تصریح کرد: اینکه ضربات دفاعی ایران علیه پایگاه‌ها به‌عنوان تجاوز نظامی مفهوم‌سازی شود، در واقعیت امر تأثیری ندارد. شرط روشن ما این است که اجازه ندهند از قلمرو کشورهای منطقه علیه یک کشور مسلمان استفاده شود.

ایران برای هرگونه اقدام احتمالی متجاوزان آمادگی دارد

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره دیدار مقامات آمریکایی با طرف‌های منطقه‌ای اظهار کرد: ما همین حالا نیز در شرایط صلح قرار نداریم. وقتی محاصره دریایی علیه ما وجود دارد، موظف هستیم هر احتمالی را در هر لحظه مدنظر قرار دهیم.

وی افزود: مدافعان ایران با درس گرفتن از تجربه‌های گذشته، برای دفع هرگونه شرارت از سوی متجاوزان آماده هستند.

برجسته‌سازی موضع قطر از سوی ایران جای گله ندارد

بقایی در پاسخ به پرسشی درباره گله‌مندی قطر از ایران به دلیل برجسته‌سازی گزارش این کشور گفت: ما با قطر مراودات خوبی داریم. این گزینشی عمل کردن، نشانه حسن نیت است. ما کار بدی نکردیم که موضعی را که قطری‌ها صادقانه بیان کردند، برجسته کردیم.

وی ادامه داد: مقامات قطر اعلام کردند که ضربات ایران صرفاً علیه پایگاه‌های آمریکا بوده است. ما به‌جای اینکه برخی ادعاهای ناروا را برجسته کنیم، یک واقعیت را برجسته کردیم؛ بنابراین، این موضوع جای گله ندارد.

اقدامات نظامی آمریکا از نظر ایران و حقوق بین‌الملل جنایت است

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به عدم پذیرش جنایت علیه ایران از سوی آمریکا تصریح کرد: این موضوع را خیلی جدی نگیرید. مگر قرار است ملاک توصیف جنایت، موضع طرفی باشد که خودش موجب آن شده است؟

وی افزود: از نظر ما و بر اساس حقوق بین‌الملل، کل اقدامات نظامی آمریکا جنایت تلقی می‌شود. اینکه در عرصه بین‌المللی حاضر نیستند یک جنایت محرز را که بی‌تردید عامدانه و حساب‌شده بوده است، حتی در قالب کلام بپذیرند، خود گواهی بر قانون‌شکنی طرف مقابل و بی‌اعتنایی آن به موازین حقوق بین‌الملل است.

ایران از برگزاری نشست کشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت می‌کند

بقایی در واکنش به اظهارات فؤاد حسین درباره برگزاری نشست با کشورهای حاشیه خلیج فارس اظهار کرد: ما همواره برای گفت‌وگو با کشورهای منطقه آماده بوده‌ایم. آخرین مورد، نشست صلاله عمان بود که دیگران در لحظات پایانی مانع برگزاری آن شدند.

وی ادامه داد: پیشنهاد برگزاری نشست کشورهای حاشیه خلیج فارس از مدت‌ها قبل مطرح شده بود و ما نیز از آن حمایت کردیم. این پیشنهاد خوبی است و از هر اقدامی که به تقویت اعتماد میان کشورهای منطقه منجر شود، حمایت می‌کنیم.

زیاده‌خواهی آمریکا، اصلی‌ترین مانع مذاکرات است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پاسخ به پرسشی درباره اصلی‌ترین مانع مذاکرات میان ایران و آمریکا گفت: زیاده‌خواهی آمریکا، اصلی‌ترین مانع مذاکرات است.

فرانسه باید تبعات اقدامات خود را بپذیرد

وی در واکنش به اعتراضات فرانسه و اظهارات امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور، مبنی بر اینکه علت اعتراضات، جنگ با ایران است، اظهار کرد: این صحبت نیز نوعی فرافکنی است، اما واقعیتی در آن نهفته است و آن اینکه طرف‌هایی که اقداماتی انجام داده‌اند، باید تبعات آن را نیز بپذیرند.

بقایی افزود: فرانسه به‌عنوان عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشوری متعهد به حقوق بین‌الملل، باید در برابر تجاوزات علیه ایران موضع‌گیری می‌کرد، اما این کشور آشکارا یا به‌صورت تلویحی از این اقدامات حمایت کرد. پیامک مشهوری را که میان رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه ردوبدل شد، فراموش نکرده‌ایم.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: اگر مشکلات داخلی فرانسه ناشی از افزایش قیمت سوخت است، مسئولان این کشور وظیفه دارند برای حل ریشه‌ای این مشکل اقدام کنند. ریشه مشکل، تداوم محاصره دریایی است و باید رابطه علت و معلول را به‌درستی بررسی کرد.

ایران به دنبال سیطره‌طلبی در منطقه نیست

بقایی در واکنش به ادعاهای مطرح‌شده درباره سیطره‌جویی ایران در تنگه هرمز گفت: مانند روز روشن است که ایران به دنبال سیطره‌طلبی در منطقه نبوده است. ما کشوری ریشه‌دار هستیم و برای اعمال سلطه نیازی به استفاده از زور نداریم. رویکرد ما همواره مبتنی بر صلح بوده است.

وی تصریح کرد: هیچ کشوری نباید در مسیر هژمون‌شدن و سیطره‌جویی بر دیگران حرکت کند. اگر ایران در دفاع از خود مصمم است، به این معنا نیست که به دنبال سلطه‌طلبی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: طرفی که در منطقه ریشه ندارد، به دنبال آن است که از طریق زور، دیگران را مطیع خود کند. ما به کشورهای منطقه توصیه می‌کنیم که مقهور این ادعاها نشوند.

آمریکا دچار نوعی سردرگمی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پاسخ به پرسشی درباره شکاف عمیق میان آمریکا و متحدانش اظهار کرد: به نظر می‌رسد آمریکا دچار نوعی سردرگمی شده است. این کشور خود را درگیر تجاوز نظامی در منطقه ما کرده و هم‌زمان، مداخلاتش در سایر مناطق جهان نیز به بیشترین سطح رسیده است.

وی افزود: اقدامات آمریکا در آمریکای لاتین به هیچ عنوان در راستای صلح و امنیت بین‌المللی نیست. اتفاقاتی در پایتخت‌های اروپایی رخ می‌دهد و خود مقامات این کشورها می‌گویند که این تحولات ناشی از نارضایتی مردم از مشکلات روزمره است. امیدواریم این تحولات موجب بیداری کشورها شود.

هرگونه مداخله بیشتر در یمن، وضعیت منطقه را پیچیده‌تر می‌کند

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره حمایت مصر از عربستان در جنگ با یمن گفت: موضوع یمن یکی از مسائلی بوده که در گفت‌وگوهای ما با وزرای خارجه کشورهای اسلامی و دبیرکل سازمان همکاری اسلامی مطرح شده است.

وی افزود: امنیت و ثبات برای ما اهمیت دارد، اما هرگونه مداخله بیشتر را به نفع امنیت و صلح منطقه نمی‌دانیم؛ چراکه چنین اقداماتی صرفاً وضعیت را پیچیده‌تر خواهد کرد.

بقایی ادامه داد: در گفت‌وگویی که با همتای مصری انجام شد، آقای عراقچی مواضع ما را بیان کرد. ما معتقدیم هرگونه مداخله بیشتر از سوی کشورهای اسلامی نه‌تنها موجب بهبود اوضاع نمی‌شود، بلکه می‌تواند شرایط را پیچیده‌تر کند.

کشورها به‌طور طبیعی به دنبال منافع خود هستند

بقایی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره این تحلیل که چین و در مرتبه بعدی روسیه، از جنگ‌های تحمیلی دو سال اخیر علیه ایران منتفع شده‌اند، گفت: در این تحلیل مطرح شده است که جنگ‌های خاورمیانه موجب تخلیه انرژی و توان آمریکا شده و چین با رصد نقاط قوت و ضعف این کشور، بیش از هر زمان دیگری برای به چالش کشیدن آمریکا بر سر تایوان آمادگی دارد. همچنین این دیدگاه مطرح شده که آمریکا به‌عنوان بازیگری پیمان‌شکن و غیرقابل اعتماد، در حال از دست دادن اعتبار خود است، در حالی که چین به‌عنوان کشوری مسئولیت‌شناس در جنوب جهانی اعتبار بیشتری کسب می‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در رایزنی‌های ایران و چین درباره این موضوع گفت‌وگو شده و آیا پکن انگیزه و تحرک جدی برای کاهش تنش در منطقه دارد، اظهار کرد: کشورها به‌طور طبیعی به دنبال منافع خود هستند. پندی وجود دارد که می‌گوید اگر دشمنان و رقبا مشغول ارتکاب اشتباه هستند، اصلاً متوقفشان نکنید.

روابط ایران با روسیه و چین مبتنی بر احترام و منافع مشترک است

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد روسیه و چین نسبت به ایران و اظهارات مقامات آمریکایی درباره روابط تهران با این دو کشور گفت: من قرار نیست درباره لفاظی‌های مقامات آمریکا در رابطه با روابط ایران با دوستانش اظهارنظر کنم. گاهی اوقات باید اجازه دهیم در توهمات خود باقی بمانند.

وی افزود: آنچه محرز است، این است که روابط ایران با روسیه و چین مبتنی بر احترام و منافع مشترک است. ما منافع متقابل خود را با روسیه و چین مشخص کرده‌ایم و به دور از لفاظی‌ها، روابط خود را پیش می‌بریم.

نشست روسیه و کشورهای خلیج فارس بیانیه مشترک نداشت

بقایی در واکنش به ادعای صدور بیانیه مشترک روسیه و کشورهای عربی علیه ایران گفت: این یکی از خبرسازی‌هایی بود که صورت گرفت. اساساً نشست روسیه با کشورهای خلیج فارس بیانیه مشترکی نداشت و شورای همکاری خلیج فارس به‌تنهایی بیانیه‌ای صادر کرد.

مشکل اصلی در تنگه هرمز، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد سازمان ملل برای عبور کالاهای بشردوستانه از تنگه هرمز اظهار کرد: این موضوع از مدت‌ها قبل مطرح شده بود. ما همواره از مسائل بشردوستانه حمایت کرده‌ایم و تلاش کرده‌ایم برای انتقال کمک‌های بشردوستانه اقدام کنیم.

وی افزود: با این حال، باید مشکل را به‌صورت ریشه‌ای حل کرد. در تنگه هرمز مشکلی وجود دارد و آن، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است.

مردم آمریکا با صرف هزینه‌های این کشور برای جنگ تجاوزکارانه مخالف‌اند

بقایی در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا علیه ایران گفت: مردم آمریکا دیدگاه‌های خود را در راهپیمایی‌های «نه به پادشاه» اعلام کردند و گفتند که رضایت ندارند پول این کشور صرف جنگی تجاوزکارانه شود که صرفاً در راستای مطامع یک رژیم نسل‌کش است.

وی ادامه داد: اظهارات مقامات آمریکایی درباره بی‌ارزش بودن هنجارهای بین‌المللی، نمونه‌ای روشن از این رویکرد است و نشان‌دهنده رویکرد مخرب آمریکا در موضوعات مرتبط با صلح و امنیت بین‌المللی است.