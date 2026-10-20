لابی زلنسکی با اعضای کنگره آمریکا برای اعمال فشار بر ترامپ

پس از انتشار اخباری مبنی بر اعمال محدودیت بر اشتراک گذاری اطلاعات واشنگتن با کی‌یف و توقف فروش سلاح از سوی آمریکا، ولادیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین در حال لابی با اعضای کنگره برای اعمال فشار بر دونالد ترامپ است.

جوان آنلاین: زلنسکی با گروهی از سناتورهای هر دو حزب از جمله تام تیلیس سناتور جمهوری‌خواه و ریچارد بلومنتال سناتور دموکرات لابی کرده تا دولت ترامپ را برای حذف محدودیت اشتراک‌گذاری اطلاعات و تامین تسلیحات تحت فشار قرار دهند.

مقامات اوکراینی معتقدند که دولت ترامپ بی‌سروصدا و بدون اعلام علنی، محدودیت‌هایی را اعمال کرده است تا بر زلنسکی برای پذیرش توافق پایان جنگ که شامل امتیازات بیشتر به روسیه است فشار وارد کند.

هرچند رئیس‌جمهوری آمریکا و سایر مقامات کاخ سفید در روزهای اخیر هرگونه اعمال محدودیت در به اشتراک گذاری اطلاعات را انکار کرده اند.

اکسیوس یادآوری کرده است: بحران میان واشنگتن- کی‌یف از ۱۰ روز پیش آغاز شد؛ زمانی که ترامپ در جریان مذاکرات میان فرستادگان خود و مقامات اوکراینی در «میامی»، از توافق واردات گازوئیل با روسیه خبر داد. اوکراینی‌ها ادعا کردند که استیو ویتکوف و جرد کوشنر دو فرستاده ترامپ، تهدید کرده‌اند که اگر کی‌یف به نادیده گرفتن درخواست‌ها برای هدف قرار ندادن پالایشگاه‌های نفت روسیه ادامه دهد، ترامپ ممکن است اشتراک گذاری اطلاعات با اوکراین را قطع و فروش سلاح را متوقف کند.

حالا اکسیوس گزارش داده که زلنسکی در یک نشست مجازی با سناتورهای یاد شده مشکلات مختلفی را که اوکراین از زمان نشست میامی با آن روبرو شده را تشریح کرده است.

به گفته مقامات کی‌یف، دسترسی اوکراین به «استارشیلد» نسخه نظامی اینترنت ماهواره‌ای استارلینک متعلق به ایلان ماسک همچنان محدود است.

زلنسکی در گفت‌وگو با سناتور تیلیس و بلومنتال نیز تاکید کرده است: ما هنوز هیچ توضیحی برای این موضوع نداریم. متاسفانه فقط داستان‌های عجیب و غریب مختلفی می‌شنویم.» به گفته وی، این وضعیت بر توان ارتش اوکراین در سرنگونی پهپادهای تهاجمی روسیه تاثیر می‌گذارد.

رئیس‌جمهوری اوکراین همچنین اعلام کرده است: پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده تحویل رهگیرهای پاتریوت و موشک‌های کوتاه برد AIM-۹x برای سامانه دفاع هوایی «ناسامز» را امضا نمی‌کند، آن هم در حالیکه کشورهای عضو ناتو پیش از این هزینه آن را پرداخت کرده‌اند. وی تاکید کرد: «ما تقریبا هیچ رهگیر پاتریوتی از سوی شرکای آمریکایی برایمان نمانده است.»

از سوی دیگر، تیلیس پس از نشست مجازی با زلنسکی گفت که کنگره «همچنان متعهد به ایستادن در کنار اوکراین و متحدان اروپایی برای پایان دادن به تجاوز وحشیانه روسیه و تضمین صلح پایدار است.»

بلومنتال هم اضافه کرد: «حمایت دو حزبی از اوکراین روشن و بدون تردید است و ما آن را در اقدامات آینده نشان خواهیم داد.»

از سوی دیگر، ترامپ دیروز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت که ایالات متحده هنوز در حال به اشتراک گذاری اطلاعات با اوکراین است و نمی‌داند چه کسی دستور قطع سیستم ماهواره‌ای استارلینک را داده است. او گفت: «اما من خواهم فهمید.»

ترامپ در ادامه اضافه کرد: «صادقانه بگویم، زلنسکی کمک زیادی نمی‌کند. او خواهان توقف جنگ نیست. نمی‌داند در مورد چه چیزی صحبت می‌کند. شاید وقت آن رسیده باشد که به شخص دیگری اجازه دهد از طرف اوکراین مذاکره کند.»