مرگ مهاجر مکزیکی در بازداشتگاه آمریکا؛ شکایت رسمی مکزیکوسیتی از واشنگتن

جوان آنلاین: کلائودیا شینباوم رئیسجمهوری مکزیک اعلام کرد که پس از تایید مرگ یک شهروند مکزیکی در مرکز بازداشت مهاجرتی در آمریکا، دولت او شکایتی را در این کشور ثبت خواهد کرد. وی همچنین دستور تقویت شبکه کنسولگریهای مکزیک را با هدف تضمین «حفاظت از حقوق بشر تمامی مکزیکیها در خارج از کشور» صادر کرد.
شینباوم طی نشست خبری صبحگاهی خود تصریح کرد که وزارت امور خارجه مکزیک، حمایت همهجانبه از خانواده این قربانی را آغاز کرده است.
این پرونده مربوط به مرگ امیلیانو آندراده کوباروبیاس یک شهروند ۵۶ ساله مکزیکی است که تحت نظارت اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در مرکز «ریو گرانده» در تگزاس نگهداری میشد.
شینباوم توضیح داد که این شهروند مکزیکی از ژوئن گذشته (خرداد- تیر) توسط مقامهای مهاجرتی آمریکا در حبس بوده و از بیماریهای مزمنی مانند دیابت و فشار خون رنج میبرده است.