برنی سندرز، سناتور مستقل ایالت ورمانت در پیامی با انتقاد از حمایت علنی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای انتخابات آتی رژیم صهیونیستی، گفت که آن‌ها خواهان جنگ بی‌پایان در خاورمیانه هستند و به همین دلیل مردم آمریکا در انتخابات نوامبر باید به کنترل جمهوری‌خواهان بر کنگره پایان دهند.

جوان آنلاین: برنی سندرز، سناتور مستقل از ایالت ورمانت در پیامی در حساب کاربری خود درباره حمایت علنی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در انتخابات سراسری پیش روی رژیم صهیونیستی نوشت: «تعجبی ندارد که ترامپ نتانیاهو را تایید کرده است. خودکامگان برای ماندن در قدرت به‌ یکدیگر کمک می‌کنند.»

به گزارش ایسنا، سندرز در پیام خود نوشت: «آن‌ها خواهان جنگ بی‌پیان در خاورمیانه است؛ مرگ بیشتر، ویرانی بیشتر و نسل‌کشی بیشتر.»

او با اشاره به انتخابات میان‌دوره‌ای پیش روی آمریکا در ۳ نوامبر گفت: «ما باید در ۳ نوامبر به کنترل جمهوری‌خواهان بر کنگره پایان دهیم. باید به کمک نظامی به اسرائیل پایان دهیم.»

رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه با اعلام حمایت کامل از بنیامین نتانیاهو برای انتخاب شدن دوباره در رقابت‌های انتخاباتی پیش رو، بار دیگر پیوند سیاسی و نظامی واشنگتن با تل‌آویو را به نمایش گذاشت؛ حمایتی که در سایه جنگ‌های منطقه‌ای و مشارکت مستقیم آمریکا در حملات علیه ایران، فراتر از یک موضع‌گیری انتخاباتی قابل بررسی است.

ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال با تکرار ادعاهای بی‌اساس و لفاظی‌های پیشین خود علیه ایران این پیام را خطاب به ساکنان اراضی اشغالی منتشر کرد و نتانیاهو را «نخست‌وزیر جنگجوی بزرگ» خواند.

او افزود: «اگر اسرائیل هر کسی غیر از بی‌بی را انتخاب کند، آمریکا باید خودش علیه ایران اقدام کند که من تمایلی به انجام آن ندارم.»

حمایت ترامپ در حالی انجام می‌گیرد که حزب لیکود نتانیاهو در نظرسنجی‌ها از حزب یشار به رهبری گادی آیزنکوت، فرمانده پیشین ارتش رژیم اشغالگر عقب مانده است و نتانیاهو در میانه مخالفت‌های داخلی و بین‌المللی به ترامپ متوسل شده است که خود در کشورش به شدت به دلیل پیامدهای اقتصادی جنگ ایران، اعمال تعرفه‌های گمرکی سنگین بر واردات از کشورهای خارجی و سیاست‌های مهاجرتی با کاهش محبوبیت مواجه است.

بنیامین نتانیاهو در پاسخ به این پیام دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس از رئیس‌جمهور ترامپ به خاطر «حمایت فوق‌العاده‌اش» در انتخابات تشکر کرد و گفت: ما با هم کارهای بزرگی انجام دادیم و با هم در دو سال آینده ماموریت را تکمیل خواهیم کرد.

حمایت آمریکا از سیاست‌های منطقه‌ای رژیم صهیونیستی با افزایش هزینه‌های نظامی، اقتصادی و امنیتی برای واشنگتن و منطقه همراه شده است. با این حال، میزان تاثیر این حمایت بر انتخابات رژیم صهیونیستی و همچنین چگونگی تداوم همکاری نظامی دو طرف در قبال ایران، به تحولات سیاسی و امنیتی هفته‌های آینده بستگی خواهد داشت.