یک دادستان صرب که پرونده اتهامات فساد مربوط به ساخت و ساز برج مجلل ترامپ در بلگراد را بررسی می‌کرد، هدف جاسوس افزار اسرائیلی «پگاسوس» قرار گرفت.

جوان آنلاین: رِید باجیچ دادستان صرب که فساد یک پروژه املاک و مستغلات ترامپ در بلگراد را بررسی می کند، پس از صحبت در مورد دخالت‌های سیاسی و سوءاستفاده از قدرت، هدف جاسوس افزار «پگاسوس» ساخت اسرائیل قرار گرفت.

به نوشته این نشریه آمریکایی، افشای این ماجرا همزمان با جنجال‌های فزاینده بر سر برنامه‌های بازسازی مقر نظامی سابق یوگسلاوی در بلگراد و تبدیل آن به یک برج مجلل جدید ترامپ صورت می‌گیرد. این پروژه به جرد کوشنر داماد ترامپ مرتبط است و وی با اتهاماتی از جمله مداخلات سیاسی و تخلف در حفاظت از بناهای تاریخی روبرو است.

رسانه‌ها دیروز گزارش دادند باجیچ به عنوان عضو دفتر دادستانی عمومی جرایم سازمان‌یافته صربستان، جدیدترین هدف در رسوایی‌های متعدد جاسوسی است که مخالفان سیاسی، جامعه مدنی و نهادهای این کشور را درگیر کرده است.

این تحقیق جدیدترین تحقیق بخش Citizen Lab دانشگاه تورنتو با همکاری بنیاد حقوق دیجیتال صربستان (SHARE) مشخص کرده است که این دادستان در تاریخ ۱۳ اوت (۲۲ شهریور) یک پیام هشدار تهدید در تلفن همراه خود دریافت کرده بود.

افشای هدف قرار دادن باجیچ پس از ماجراهای مشابه در ماه سپتامبر (شهریور) صورت می گیرد که نشان داد دست‌کم ۱۴ نفر در صربستان، از جمله فعالان دانشجویی و چهره‌های مخالف، هشدارهایی بر روی تلفن‌های همراه خود دریافت کرده اند که ممکن است با جاسوس افزارهای پیچیده انجام شده باشد.

یکی دیگر از چهره‌های برجسته‌ هدف پگاسوس، ولادان جوکیچ رئیس دانشگاه بلگراد است که گفته می‌شود تلفن همراه وی هم به این جاسوس افزار آلوده شده است.

جان اسکات-ریلتون پژوهشگر ارشد Citizen Lab با اشاره به سوابق تاریک شرکت سازنده جاسوس افزار پگاسوس(NSO)، گفت: این شرکت یک دهه است که هر بار پس از برملا شدن یک رسوایی، ادعای اصلاح مسیر خود را مطرح می کند. اما حقیقت را نمی‌توان پنهان کرد؛ پگاسوس یک فناوری برای سرکوب است. تصادفی نیست افرادی که در برابر فساد برای آزادی ایستادگی می‌کنند، مدام با محصولات NSO هک می‌شوند.