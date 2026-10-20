نماینده پارلمان لبنان توقف دخالت های آمریکا در این کشور را خواستار شد

یکی از نمایندگان عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان به‌شدت از دخالت‌های آمریکا در این کشور عربی انتقاد کرد و گفت این‌گونه اقدامات محکوم و غیر قابل‌قبول است.

جوان آنلاین: «حسن عزالدین» نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، ضمن اشاره به دخالت آشکار آمریکا در امور داخلی لبنان گفت: بخشی از این دخالت‌ها در تماس «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا با رئیس‌جمهوری لبنان برای بحث در مورد یک موضوع جزئی، محلی و کاملاً داخلی که به احدی دیگری مربوط نیست، آشکار شد.

او افزود: اقدامات وزیر امور خارجه آمریکا غیرقابل‌قبول و محکوم است. ما این موضوع را به اطلاع مقام‌های سیاسی و کسانی که ادعای حفظ حاکمیت دارند، می‌رسانیم.

این نماینده پارلمان لبنان در ادامه با انتقاد از نوع تعامل برخی مقام‌های لبنانی با صهیونیست‌ها گفت: «برخی مقام‌های سیاسی پشت‌سرهم امتیاز می‌دهند، درحالی‌که دشمن اسرائیلی، از طریق نخست‌وزیر خود، بنیامین نتانیاهو، بی‌اعتمادی خود را به دولت لبنان اعلام می‌کند.»

عزالدین گفت: مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی باعث تفرقه بین لبنانی‌ها شده است و هیچ دستاوردی نداشته است. این‌گونه اقدامات به منافع ملی و اجماع و درک ملی که باید منبع قدرت برای مقام‌ها در هر رویارویی باشد، آسیب رسانده است.

او همچنین افزود: سکوت برخی طرف‌ها در دولت در قبال دخالت‌های آمریکا، مشکوک است.

عزالدین به حمایت گسترده آمریکا از رژیم صهیونیستی در تداوم کشتار، جنایات، بمباران، تخریب، آوارگی و سوزاندن روستاهای جنوب لبنان اشاره و بیان کرد: وقتی نتانیاهو از بی‌اعتمادی به دولت لبنان سخن می‌گوید، به این دلیل است که نتوانسته کاری در مورد سلاح‌های مقاومت انجام دهد؛ سلاح‌هایی که اسرائیل (تحویل‌دادن آن را) شرط خروج خود از سرزمین ما می‌داند، هرچند این سلاح‌ها، تنها بهانه‌ای برای خودداری از خروج از خاک لبنان است.

وی تأکید کرد: ما به اسرائیل و به دولتمردان لبنان می‌گوییم که این سلاح، سلاح مبارزان مقاومت است؛ سلاحی که برای کسانی که آنها را حمل می‌کنند افتخار و برای لبنان و هر فرد آزاده و شریف در این کشور افتخار به ارمغان می‌آورد.

عزالدین افزود: احدی در جهان نمی‌تواند این سلاح را به‌زور بگیرد، نه آمریکایی‌ها و نه اسرائیلی‌ها نتوانسته‌اند این کار را انجام دهند. این سلاح برای دفاع از خود و سرزمین و ناموسمان استفاده می‌شود. احدی نمی‌تواند به آن گزندی وارد کند. تنها یک راه در این زمینه وجود دارد و آن انجام گفتگو در مورد چگونگی استفاده از آن در هر راهبرد دفاعی برای محافظت از میهن است.