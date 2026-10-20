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تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۴
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رئیس پیشین ام‌آی‌۶: یمنی‌ها شکست نخواهند خورد/برای حل مساله تنگه هرمز راه‌حل دیپلماتیک هست

انگلیس رئیس پیشین سرویس اطلاعات خارجی انگلیس با اشاره به توان نظامی نیروهای ارتش یمن و محدودیت گزینه‌های عربستان در مقابله با این نیروها، گفت نیروهای یمنی شکست نخواهد خورد و در آینده قابل پیش‌بینی کنترل بخش بزرگی از یمن را در دست خواهند داشت.

جوان آنلاین: مجمع سالانه امنیت جهانی در دوحه از ۱۹ تا ۲۱ اکتبر در قطر برگزار می‌شود و بستری برای بحث و تبادل نظر درباره امنیت جهانی، دیپلماسی، ثبات منطقه‌ای و چالش‌های نوظهور ژئوپلیتیکی فراهم می‌کند.

به گزاش ایسنا، در این نشست، سر جان ساورز، رئیس پیشین سرویس اطلاعات خارجی انگلیس (MI۶)، به پرسش‌هایی درباره جنگ ایران و آمریکا، روابط دو کشور و تحولات مرتبط با یمن پاسخ داد.

روابط ایران و آمریکا؛ از تنش تا ضرورت مذاکره

سر جان ساورز درباره چشم‌انداز روابط ایران و آمریکا گفت که روابط این دو کشور از زمان انقلاب اسلامی تاکنون همواره با تنش همراه بوده است.

رئیس پیشین سرویس اطلاعات خارجی انگلیس گفت هرچند این تصور که جنگ پایان نخواهد یافت و راه‌حلی برای آن وجود ندارد، ممکن است دور از واقعیت باشد، اما به اعتقاد او، راه حل دیپلماتیک برای حل مسئله تنگه هرمز وجود دارد.

ساورز گفت که به اعتقاد او با اراده مناسب می‌توان راهی برای عبور از این وضعیت پیدا کرد. 

رئیس پیشین ام‌آی‌۶ با ابراز خوش‌بینی بیشتر نسبت به پایان درگیری‌ها گفت آمریکا تصور می‌کند می‌تواند از طریق فشار اقتصادی، ایران را تسلیم کند اما ایران بر بیرون رفتن آمریکا از منطقه تاکید دارد.

او با اشاره به پیامدهای اقتصادی جهانی این وضعیت پیش‌بینی کرد که در چند ماه آینده و پس از عبور از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، هر دو طرف به این نتیجه برسند که پایان دادن به این وضعیت در راستای منافع آن‌هاست.

ساورز تشدید تنش و احتمال هرگونه دور تازه‌ای از تبادل حملات نظامی و بمباران متقابل را برای کشورهای عربی خلیج فارس خطرناک دانست و گفت که این کشورها در جریان این درگیری‌ها آسیب‌های گسترده‌ای متحمل می‌شوند.

انصارالله چگونه به یک نیروی نظامی تاثیرگذار تبدیل شد؟

ساورز درباره جنبش انصارالله یمن گفت آنها با تکیه بر توانایی‌های جنگ نامتقارن و شناخت جغرافیای یمن، در آینده کنترل بخش بزرگی از این کشور را حفظ خواهد کرد.

به گفته ساورز انصارالله یک جنبش بسیار مؤثر در منطقه هستند که دستورکار ملی خود را در یمن دنبال می‌کند.

گزینه‌های محدود عربستان سعودی در برابر انصارالله

رئیس پیشین ام‌آی‌۶ با اشاره به تلاش‌های عربستان سعودی برای حفظ یک دولت جایگزین در یمن گفت که این تلاش‌ها طی ۱۰ سال گذشته شکست خورده‌اند.

ساورز با اشاره به حملات به فرودگاه ریاض و مقر شرکت آرامکو افزود که اقدامات ارتش یمن محدود بودن گزینه‌های عربستان سعودی برای مقابله با آن‌ها را آشکار کرده است.

او همچنین از جریان داشتن مذاکرات غیرمستقیم با کمک عمان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که بار دیگر نوعی توافق شکل بگیرد.

ساورز در پایان تاکید کرد که انصارالله در یمن ماندنی هستند، شکست نخواهند خورد و در آینده قابل پیش‌بینی کنترل بخش بزرگی از این کشور را در دست خواهند داشت.

برچسب ها: مقاومت یمن ، تنگه هرمز ، راه‌حل دیپلماسی
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