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تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۴
بين‌الملل » اخبار كلی

احتمال تداوم مقررات منع آمد و شد در فرانسه

فرانسه نخست‌وزیر فرانسه بطور تلویحی از احتمال تداوم مقررات منع آمد و شد در پاریس و برخی شهرهای بحرانی خبر داد.

جوان آنلاین: سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه در ایکس نوشت: اعمال محدودیت‌های رفت‌وآمد هدفمند به حفظ آرامش در طول شب کمک کرد

او افزود که مقامات محلی در مناطق مختلف می‌توانند در صورت تشخیص ضرورت، سه‌شنبه‌شب نیز دوباره محدودیت‌های رفت‌وآمد هدفمند را اعمال کنند.

براساس گزارش فرانس ۲۴ اعمال مقررات منع آمد و شد در پاریس ، بوردو، نیس و لیون در پی ناآرامی‌ها در پی تلاش پلیس فرانسه برای مقابله با شورش‌ها و غارت‌ها در جریان اعتراضات از دوشنبه شب به اجرا درآمد.

لکورنو برقراری وضعیت اضطراری را نیز منتفی ندانسته است.

مقررات منع آمد و شد در بخش‌هایی از پاریس، از ساعت ۱۱ شب دوشنبه تا ساعت ۶ صبح سه‌شنبه اعمال شد. این مقررات شامل دو منطقه‌ای می‌شد که در طول آخر هفته کانون غارت‌ها بودند: میدان «رپوبلیک» در مرکزِ شرق پایتخت، و منطقه مرکزی «شاتله-له-زال» (Chatelet-les-Halles) که فروشگاه‌های بسیاری در آن واقع شده‌اند. علاوه بر این، ممنوعیت تجمعات عمومی در این دو منطقه نیز از ساعت ۸ شب دوشنبه به اجرا درآمد.

در لیون، سومین شهر بزرگ فرانسه، در منطقه مرکزی شهر مقررات منع آمد و شد برقرار شد؛ جایی که در جریان اعتراضات روز شنبه، یک دفتر گردشگری به آتش کشیده شده بود. ممنوعیت تردد در این منطقه از ساعت ۹ شب دوشنبه تا ۶ صبح سه‌شنبه اعمال شد. همچنین از ساعت ۶ عصر دوشنبه، ممنوعیت تجمعات عمومی در بخش‌هایی از لیون برقرار گردید.

در شهر نیس، بزرگترین شهر در منطقه «ریویرا»ی فرانسه، به دستور شهردار، مقررات منع آمد و شد در مرکز شهر از ساعت ۹ شب تا ۶ صبح اعمال شد. با این حال، این مقررات تنها شامل افراد زیر سن قانونی می‌شد که بدون همراه بودند.

شهر لیل چهارمین کلان‌شهر بزرگ فرانسه و همچنین شهرهای «دوئه» (Douai)، «واتینی» (Wattignies) و «دنن» (Denain) که همگی در شمال فرانسه قرار دارند، برای افراد زیر سن قانونی که بدون همراه بودند، از ساعت ۸ شب دوشنبه تا ۶ صبح سه‌شنبه مقررات منع آمد و شد اعلام کردند. این تدابیر تنها شامل مناطق خاصی می‌شد.

فرانسه از بازارهای آنلاین خواسته است از فروش اقلام غارت‌شده جلوگیری کنند در حالی که هزاران صاحب مغازه فرانسوی از خشونت و غارت آخر هفته گیج شده‌اند، فهرستی از اقلام ظاهراً دزدیده‌شده به صورت آنلاین ظاهر شده است. دولت فرانسه از بازارهای بزرگ دست دوم مانند آمازون، ای بی و وینتد خواسته است تا تبلیغات مشکوک را رصد کنند.

اعتراضات گسترده در فرانسه اغلب با خشونت‌هایی در حاشیه راهپیمایی‌هایی که در اصل مسالمت‌آمیز هستند همراه می‌شود و به درگیری با پلیس می‌انجامد. ناآرامی‌های روز شنبه، یادآور شورش‌هایی بود که در پی تیراندازی مرگبار پلیس به یک نوجوان در سال ۲۰۲۳ رخ داد — زمانی که مقامات مقررات منع آمد و شد محلی اعمال کردند — و همچنین یادآور خشونت‌های دوران جنبش «جلیقه‌زردها» که در سال ۲۰۱۸ در اعتراض به قیمت سوخت و نارضایتی‌های اقتصادی گسترده‌تر آغاز شده بود.

برچسب ها: فرانسه ، دولت فرانسه ، موج اعتراضات
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