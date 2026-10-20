ماندگاری طلای جهانی در مسیر افزایش قیمت

جوان آنلاین: قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، با ۰.۱ درصد افزایش، به ۴۱۴۵ دلار ۲۲ سنت رسید. قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر نیز با ۰.۱ درصد افزایش، ۴۱۶۴ دلار و ۷۰ سنت معامله شد.

شاخص دلار آمریکا روز سه‌شنبه کاهش یافت. تضعیف ارزش دلار باعث می‌شود طلا که به ارز آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود، برای دارندگان سایر ارزها ارزان‌تر شود.

قیمت نفت در معاملات روز جاری افزایش یافت

کایل رودا، تحلیلگر ارشد بازار مالی در کپیتال دات‌کام، گفت: صرف‌نظر از تصمیم فدرال رزرو، بازار احتمالا شاهد نوسان قابل‌توجهی خواهد بود. اگر نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند، واکنش اولیه بازار می‌تواند به نفع طلا باشد.

اظهارات اخیر مقام‌های فدرال رزرو مبنی بر عدم ضرورت فوری برای تشدید بیشتر سیاست پولی، انتظارات درباره افزایش نرخ بهره در نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر را تعدیل کرده است.

طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، معامله‌گران احتمال ۸۲ درصدی را برای ثابت ماندن نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو در هفته آینده در نظر گرفته‌اند اما انتظارات برای افزایش نرخ بهره در دسامبر همچنان در سطح ۸۹ درصد باقی مانده است. نرخ‌های بهره بالاتر معمولا بر قیمت طلا فشار نزولی می‌آورند، زیرا هزینه فرصت نگهداری طلای بدون بازده را افزایش می‌دهند.

بر اساس گزارش رویترز، بانک مرکزی آمریکا در سپتامبر نرخ بهره پایه شبانه را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و به محدوده ۳.۷۵ تا چهار درصد رساند. رودا گفت: کاهش تنش‌ها در خاورمیانه و افت قیمت نفت می‌تواند موجب تقویت بیشتر قیمت طلا شود.

در همین حال، کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرد تورم پایه این کشور، به هدف دو درصدی این بانک بسیار نزدیک شده است. افزایش تقاضای جهانی برای هوش مصنوعی و محدودیت‌های بازار کار نیز فشارهای تورمی را تشدید کرده‌اند که احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را تقویت می‌کند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، قیمت هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۷ درصد افزایش، به ۵۷ دلار و ۴۸ سنت رسید. قیمت هر اونس پلاتین با ۰.۷ درصد افزایش، به ۱۶۵۱ دلار و ۲۵ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۰.۲ درصد کاهش، به ۱۱۱۷ دلار و ۸۷ سنت رسید.