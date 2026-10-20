ترکش ناامنی فرانسه به دو باشگاه بزرگ خورد

جوان آنلاین: اعتراضات گسترده خیابانی در فرانسه علیه افزایش هزینه‌های زندگی، نابرابری اقتصادی و وضعیت نامناسب خدمات عمومی باعث شده تا طبق گزارش امروز(سه‌شنبه) رویترز خسارت بزرگی به دو باشگاه بزرگ فوتبال این کشور یعنی مارسی و لیل وارد شود.

در پی گسترش اعتراضات ضدگرانی در فرانسه، نزدیک به ۲۴۰۰ نفر بازداشت و حدود هزار مأمور زخمی شده‌اند.

اعتراضات فرانسه از ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ در حومه پاریس آغاز شد؛ دانش‌آموزان در اعتراض به کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ و فرسودگی مدارس دست به تجمع زدند.

این حرکت به‌تدریج با نارضایتی عمومی از افزایش هزینه‌های زندگی و افت کیفیت خدمات عمومی گسترش یافت و در ۱۷ اکتبر، هم‌زمان با حضور گسترده معترضان در شهرهای مختلف، در برخی مناطق به درگیری با پلیس، آتش‌سوزی و غارت فروشگاه‌ها انجامید.

حالا نشریه رویترز خبر می‌دهد که دو فروشگاه اصلی باشگاه مارسی و لیل خسارت بزرگی توسط معترضان دیدند و هر دو فروشگاه تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود.

براساس گزارش رویترز، این دو فروشگاه رسمی دو باشگاه لیل و مارسی کاملا تخریب شدند و تمام اجناس داخلشان به سرقت رفته است.