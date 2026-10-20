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تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۱
ورزش » ساير

استقلال چگونه خود را به یک قدمی پرسپولیس رساند؟

استقلال تیم فوتبال استقلال با پیروزی مقابل گل‌گهر در هفته نهم لیگ برتر، رقابت با پرسپولیس برای رسیدن به صدر جدول را ادامه داد و سه امتیاز ارزشمند به دست آورد تا به یک قدمی رقیب سنتی برسد.

جوان آنلاین: تیم‌های فوتبال استقلال و گل‌گهر در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر شامگاه دوشنبه ۲۷ مهر به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان سهراب بختیاری‌زاده به پایان رسید. استقلال با کسب سه امتیاز این مسابقه به رقابت با پرسپولیس برای صدرنشینی ادامه داد و در رده دوم جدول قرار گرفت.

به گزارش مهر، آمار این مسابقه نشان می‌دهد استقلال در شاخص‌هایی همچون مالکیت توپ، تعداد پاس و امید گل عملکرد بهتری نسبت به حریف خود داشت. آبی‌پوشان با ثبت ۵۶.۷ درصد مالکیت توپ کنترل بیشتری بر جریان بازی داشتند در حالی که سهم گل‌گهر از مالکیت توپ ۴۳.۳ درصد بود.

استقلال در این دیدار ۱۸ شوت به سمت دروازه حریف زد که چهار شوت در چارچوب بود. گل‌گهر نیز ۱۳ بار اقدام به شوت‌زنی کرد که چهار مورد از آن‌ها در چارچوب قرار گرفت. همچنین امید گل استقلال ۱.۸۷ ثبت شد، در حالی که این شاخص برای گل‌گهر یک بود آماری که از موقعیت‌سازی بیشتر شاگردان سهراب بختیاری‌زاده حکایت دارد.

در بخش بازی‌سازی نیز استقلال با ثبت ۵۴۰ پاس و دقت پاس ۸۳.۷ درصدی عملکرد بهتری نسبت به گل‌گهر داشت. تیم سیرجانی ۴۲۹ پاس با دقت ۷۶.۷ درصد به ثبت رساند.

از نظر آماری دو تیم در تعداد شوت‌های در چارچوب برابر بودند اما استقلال در مجموع شوت‌ها و امید گل برتری داشت. در مقابل گل‌گهر با موفقیت ۵۵ درصدی در نبردها، عملکرد بهتری نسبت به استقلال با ۴۵ درصد موفقیت در این شاخص نشان داد.

همچنین استقلال در این مسابقه ۱۹ خطا مرتکب شد و سه کارت زرد دریافت کرد، در حالی که آمار گل‌گهر ۱۰ خطا و یک کارت زرد بود. هیچ‌یک از دو تیم نیز کارت قرمز دریافت نکردند.

در نهایت استقلال با وجود برابری دو تیم در تعداد شوت‌های در چارچوب از موقعیت‌های خود بهتر استفاده کرد و با پیروزی یک بر صفر سه امتیاز مهم این مسابقه را به دست آورد.

برچسب ها: تیم استقلال ، لیگ برتر ، گل گهر سیرجان
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