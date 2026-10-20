پیگیری‌ قالیباف برای بازگشایی صحن؛ مجلس زیر بمباران هم تعطیل نشد

نماینده مردم تفرش در مجلس گفت: در دوران جنگ، مجلس ناچار بود میان الزامات امنیتی و ضرورت استمرار فعالیت‌های خود تعادل برقرار کند، با وجود این، جلسات تخصصی زیر بمباران هم ادامه یافت.

جوان آنلاین: ولی‌الله بیاتی، با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی در شرایط حساس کشور گفت: یکی از موضوعاتی که در شرایط بحران باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد، کیفیت گفتار سیاسی است. سخنان مسئولان می‌تواند به افزایش آرامش و اطمینان عمومی کمک کند یا برعکس، با ایجاد تصویری نادرست از عملکرد نهادهای کشور، نگرانی‌های جامعه را افزایش دهد.

به گزارش مهر، وی افزود: این سخن به معنای ضرورت سکوت در برابر مشکلات نیست. اتفاقاً در شرایط حساس، نقد دقیق و کارشناسی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا تصمیم‌های نادرست می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای مردم داشته باشد، اما باید میان نقدی که به دنبال اصلاح امور است و مجادله‌ای که صرفاً به افزایش اختلافات منجر می‌شود، تفاوت قائل شد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: درباره شیوه برگزاری جلسات مجلس نیز همین قاعده وجود دارد. همه نمایندگان حق دارند درباره ضرورت بازگشت به جلسات حضوری اظهار نظر کنند، اما نباید استمرار فعالیت کمیسیون‌ها، جلسات نظارتی و سازوکارهای غیرحضوری مجلس را نادیده گرفت و ادعا کرد که مجلس تعطیل بود.

وی خاطرنشان کرد: در دوران جنگ، مجلس ناچار بود میان الزامات امنیتی و ضرورت استمرار فعالیت‌های خود تعادل برقرار کند. با همه این احوالات، جلسات تخصصی زیر بمباران هم ادامه یافت. باید مستندات این فعالیت‌ها منتشر شود تا مردم بدانند نمایندگان آن‌ها ذره‌ای در خدمت کوتاهی نکردند. با این حال، چنین شرایطی طبیعتاً با وضعیت عادی متفاوت است و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این تفاوت‌ها، درباره تصمیم‌های اتخاذ شده قضاوت کرد.

نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استفاده از تعبیر تعطیلی کامل مجلس، در صورتی که بدون توجه به فعالیت‌های انجام‌ شده مطرح شود، تصویر دقیقی از وضعیت ارائه نمی‌کند. بهتر است درباره نقاط ضعف و قوت جلسات غیرحضوری گفتگو کنیم و راهکارهایی برای افزایش کارآمدی آنها ارائه دهیم.

این نماینده مجلس با اشاره به پیگیری‌های رئیس مجلس برای بازگشایی صحن مجلس، گفت: مکاتبات و درخواست‌های مطرح‌ شده از سوی آقای قالیباف نشان می‌دهد موضوع بازگشت به جلسات حضوری از دستورکار مدیریت مجلس خارج نشده است. اکنون باید با توجه به شرایط امنیتی، مناسب‌ترین راهکار برای تحقق این هدف انتخاب شود.

وی تأکید کرد: در کنار تمام این مباحث، نباید فراموش کنیم که مسئله اصلی بسیاری از خانواده‌ها معیشت است. افزایش هزینه‌های زندگی، مشکلات تولید و نگرانی درباره آینده اقتصادی، موضوعاتی هستند که باید بیشترین توجه مسئولان را به خود اختصاص دهند و این از دغدغه های مهم مجلس است.

بیاتی گفت: هفته سرکشی به حوزه‌های انتخابیه نیز فرصتی است تا نمایندگان به جای محدود شدن به گفتگوهای سیاسی، از نزدیک با مسائل مردم مواجه شوند. گزارش‌های این سفرها باید به پیگیری‌های مشخص در کمیسیون‌ها و جلسات نظارتی تبدیل شود.

وی افزود: مردم از نمایندگان انتظار دارند برای حل مسائل کشور با یکدیگر همکاری کنند. رقابت سیاسی بخشی از فعالیت پارلمانی است، اما این رقابت نباید به مانعی برای انجام مسئولیت‌های مشترک تبدیل شود.

این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: انسجام ملی به معنای حذف اختلاف‌نظر نیست، بلکه به معنای مدیریت مسئولانه اختلافات در جهت منافع عمومی است.

مجلس زمانی می‌تواند نقش مؤثرتری ایفا کند که نمایندگان با وجود تفاوت دیدگاه‌ها، بر حل مشکلات مردم و حفظ کارآمدی نهادهای کشور تمرکز داشته باشند.