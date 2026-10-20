کد خبر: 1385883
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۳
بين‌الملل » اخبار كلی

ناکامی اپوزیسیون برای تصاحب قدرت در ونزوئلا؛ فراخوان سراسری برای بازگشت «ماچادو»

ونزوئلا ناکامی اپوزیسیون ونزوئلا در تصاحب قدرت با حمایت آمریکا به دنبال ربایش «مادورو» رئیس‌جمهوری این کشور و تداوم ممانعت از بازگشت «ماریا کورینا ماچادو»، این جریان را واداشت تا با فراخوانی سراسری، بازگشت رهبر خود و برگزاری انتخابات در سال ۲۰۲۷ را مطالبه کند.

جوان آنلاین: ونته ونزوئلا (Vente Venezuela)، حزب اصلی اپوزیسیون ونزوئلا که رهبری آن را ماریا کورینا ماچادو بر عهده دارد، برای روز پنج‌شنبه ۲۲ اکتبر (۳۰ مهر) فراخوان راهپیمایی سراسری داد و سه خواسته اصلی را مطرح کرد: تعیین جدول زمانی انتخابات به منظور برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۷، بازگشت امن رهبر این حزب و آزادی زندانیان سیاسی.

به گزارش ایرنا، کارلوس فرناندز از سران این حزب، طی یک نشست خبری در کاراکاس اعلام کرد که این تظاهرات در تمامی ۲۳ ایالت برگزار خواهد شد و ائتلافی گسترده از جامعه مدنی، اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های جوانان و احزاب مخالف را گرد هم خواهد آورد.

وی خطاب به مردم ونزوئلا گفت: ترس خود را کنار بگذارید. ماریا کورینا برای متحد کردن ونزوئلا و سرعت بخشیدن به روند گذار در راه است.

نخستین خواسته مخالفان دولت، تعیین تاریخ قطعی برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری با شعار «روز انتخابات، روز آزادی است!» می‌باشد. حزب ونته ونزوئلا از پیشنهادی حمایت کرد که پیشتر توسط برنی مورنو نماینده کنگره آمریکا مطرح شده بود: برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۷ (دوم مرداد ۱۴۰۶)؛ برنامه‌ زمانی که شخص ماچادو نیز از آن حمایت می‌کند.

این حزب همچنین خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه فعالان سیاسی و مخالفان بازداشت‌شده شد.

از دیگر مطالبه‌های این جریان، اعطای کامل حقوق سیاسی و لغو محرومیت‌های اداری اعمال‌شده علیه رهبران اپوزیسیون است.

فرناندز تظاهرات ۲۲ اکتبر را به عنوان «نوک پیکانِ تحرک صلح‌آمیز» در شرایط وخیم اقتصادی-اجتماعی و فروپاشی زیرساخت‌ها در سراسر ونزوئلا توصیف کرد.

او گفت: «ونزوئلا یکی از دشوارترین دوران تاریخ خود را سپری می‌کند. ما نه تنها با سرکوب، شکنجه و تبعیض روبه‌رو هستیم، بلکه امروز با کشوری در تاریکی، بدون آب و مکانی مواجهیم که مردم در آن گرسنه هستند. ما هر روز این شرایط را با تمام وجود زندگی می‌کنیم.»

این فراخوان اعتراضی در حالی صادر می‌شود که سومین دور از مذاکرات گذار سیاسی میان نمایندگان دولت و بخشی از اپوزیسیون تحت نظارت دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در جریان است. این گفت‌وگوها اندکی پس از آن از سر گرفته شد که واشنگتن تحریم‌های علیه خورخه رودریگس مذاکره‌کننده ارشد دولت ونزوئلا و برادر دلسی رودریگس رئیس‌جمهوری موقت این کشور را لغو کرد.

یکی از محورهای اصلی دستورکار مذاکرات همچنان لغو ممنوعیت‌های سیاسی است؛ موضوعی که به دنبال مطالبه رسمی ماریا کورینا ماچادو برای حذف فوری محرومیت اداری اعمال‌شده علیه وی در سال ۲۰۲۳ (که او را از شرکت در دوره‌های قبلی انتخابات ریاست‌جمهوری بازداشته بود) مطرح شده است.

ماچادو برنده جایزه صلح نوبل، از اواخر سال گذشته و پس از یک دوره اختفا در پی انتخابات جنجالی ۲۰۲۴ ونزوئلا در تبعید به سر می‌برد. بازگشت وی به ونزوئلا با وجود آنکه بارها پس از ربایش نیکلاس مادورو و وقوع دو زمین لرزه بزرگ، وعده‌اش را داده بود، همچنان محل اختلاف است.

در این راستا، ترامپ دیروز دوشنبه در واکنش به احتمال رقابت انتخاباتی میان دلسی رودریگس و ماریا کورینا ماچادو در یک انتخابات فرضی، گفت: «این جالب خواهد بود.»

پیشتر نیز چندین بار درباره برگزاری انتخابات احتمالی در این کشور آمریکای جنوبی از ترامپ پرسیده شده و او ماه گذشته گفت: «هر زمان که آماده باشند» این انتخابات برگزار خواهد شد.

دلسی رودریگس نیز در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۲۳ سپتامبر/ یکم مهر ماه) تاکید کرد که در این کشور، هر زمان که شرایط لازم فراهم شود، انتخابات برگزار خواهد شد.

برچسب ها: ونزوئلا ، آمریکا ، انتخابات
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

بدون شرح

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان

قیمت ۸۵ هزار تومانی گندم روی میز تصمیم قرار گرفت

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار افشار

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

‌قتل دختر به خاطر جواب رد به خواستگاری + گفت‌وگو با متهم

جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید

نوستالژی آر‌پی‌جی!

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

افول لیبرالیسم با «جمهوری سوسیالیستی امریکا»!

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید

باز تعریف نظام حقوقی با فرایند جدید ارجاع هوشمند پرونده‌ها

کانتینر پَر!

مجید مجیدی واجد شرایط رقابت اسکار شد

رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

حق وتوی هرمز بر سیلیکون‌ولی

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

روابط تاریخی میان ایران و یمن باید تقویت یابد

روسیه: بارگیری نخستین محموله گازوئیل به آمریکا حداقل ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد

دیدار عراقچی با نخست وزیر عراق

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

وسط بزرگراه  جای دستفروشی نیست

تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است

افت دلار با مداخله بازارساز

چمران: زمان برگزاری انتخابات شوراها هنوز مشخص نیست

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

کمالی و صیدی برنزی درخشش جهانی  امید‌ها با ۳ مدال

 رویترز: شیوخ خسارت حملات ایران را پنهان کرده‌اند 

 چیتگر زیر سایه ۲ دهه تصمیم و ترک فعل 

بازدارندگی جنگی مهم‌ترین کارکرد قدرت نظامی 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم
مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم
مصاحبه سیامک نعمتی و امید عالیشاه بعد از شکست گل گهر مقابل استقلال
گفت‌وگو با همرزمان شهید جنگ رمضان/ شوخی کردیم و گفتیم «تو به شهادت نمی‌خوری!»
ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!
رقابت برسر ظاهر بازی دو سر باخت برای زنان و خانواده
قتل‌های خانوادگی سریالی شده‌اند
درمانده و بی‌نقشه
نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه
اختلاف شاید درگیری هرگز!
گفت‌وگو با دکتر حقانی/  در ذهن دولت‌های استعماری ایران یک کشور محذوف است!
تکرار تاریخ شکست‌خورده کشف حجاب این باردر آذربایجان
گفت‌وگو با برادر شهید جنگ ۱۲روزه/ همیشه برای خدمت به مردم پای کار بود
سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ
تنگه هرمز نقطه آغاز نظم جدید منطقه‌ای
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار