ناکامی اپوزیسیون برای تصاحب قدرت در ونزوئلا؛ فراخوان سراسری برای بازگشت «ماچادو»

ناکامی اپوزیسیون ونزوئلا در تصاحب قدرت با حمایت آمریکا به دنبال ربایش «مادورو» رئیس‌جمهوری این کشور و تداوم ممانعت از بازگشت «ماریا کورینا ماچادو»، این جریان را واداشت تا با فراخوانی سراسری، بازگشت رهبر خود و برگزاری انتخابات در سال ۲۰۲۷ را مطالبه کند.

جوان آنلاین: ونته ونزوئلا (Vente Venezuela)، حزب اصلی اپوزیسیون ونزوئلا که رهبری آن را ماریا کورینا ماچادو بر عهده دارد، برای روز پنج‌شنبه ۲۲ اکتبر (۳۰ مهر) فراخوان راهپیمایی سراسری داد و سه خواسته اصلی را مطرح کرد: تعیین جدول زمانی انتخابات به منظور برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۷، بازگشت امن رهبر این حزب و آزادی زندانیان سیاسی.

به گزارش ایرنا، کارلوس فرناندز از سران این حزب، طی یک نشست خبری در کاراکاس اعلام کرد که این تظاهرات در تمامی ۲۳ ایالت برگزار خواهد شد و ائتلافی گسترده از جامعه مدنی، اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های جوانان و احزاب مخالف را گرد هم خواهد آورد.

وی خطاب به مردم ونزوئلا گفت: ترس خود را کنار بگذارید. ماریا کورینا برای متحد کردن ونزوئلا و سرعت بخشیدن به روند گذار در راه است.

نخستین خواسته مخالفان دولت، تعیین تاریخ قطعی برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری با شعار «روز انتخابات، روز آزادی است!» می‌باشد. حزب ونته ونزوئلا از پیشنهادی حمایت کرد که پیشتر توسط برنی مورنو نماینده کنگره آمریکا مطرح شده بود: برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۷ (دوم مرداد ۱۴۰۶)؛ برنامه‌ زمانی که شخص ماچادو نیز از آن حمایت می‌کند.

این حزب همچنین خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه فعالان سیاسی و مخالفان بازداشت‌شده شد.

از دیگر مطالبه‌های این جریان، اعطای کامل حقوق سیاسی و لغو محرومیت‌های اداری اعمال‌شده علیه رهبران اپوزیسیون است.

فرناندز تظاهرات ۲۲ اکتبر را به عنوان «نوک پیکانِ تحرک صلح‌آمیز» در شرایط وخیم اقتصادی-اجتماعی و فروپاشی زیرساخت‌ها در سراسر ونزوئلا توصیف کرد.

او گفت: «ونزوئلا یکی از دشوارترین دوران تاریخ خود را سپری می‌کند. ما نه تنها با سرکوب، شکنجه و تبعیض روبه‌رو هستیم، بلکه امروز با کشوری در تاریکی، بدون آب و مکانی مواجهیم که مردم در آن گرسنه هستند. ما هر روز این شرایط را با تمام وجود زندگی می‌کنیم.»

این فراخوان اعتراضی در حالی صادر می‌شود که سومین دور از مذاکرات گذار سیاسی میان نمایندگان دولت و بخشی از اپوزیسیون تحت نظارت دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در جریان است. این گفت‌وگوها اندکی پس از آن از سر گرفته شد که واشنگتن تحریم‌های علیه خورخه رودریگس مذاکره‌کننده ارشد دولت ونزوئلا و برادر دلسی رودریگس رئیس‌جمهوری موقت این کشور را لغو کرد.

یکی از محورهای اصلی دستورکار مذاکرات همچنان لغو ممنوعیت‌های سیاسی است؛ موضوعی که به دنبال مطالبه رسمی ماریا کورینا ماچادو برای حذف فوری محرومیت اداری اعمال‌شده علیه وی در سال ۲۰۲۳ (که او را از شرکت در دوره‌های قبلی انتخابات ریاست‌جمهوری بازداشته بود) مطرح شده است.

ماچادو برنده جایزه صلح نوبل، از اواخر سال گذشته و پس از یک دوره اختفا در پی انتخابات جنجالی ۲۰۲۴ ونزوئلا در تبعید به سر می‌برد. بازگشت وی به ونزوئلا با وجود آنکه بارها پس از ربایش نیکلاس مادورو و وقوع دو زمین لرزه بزرگ، وعده‌اش را داده بود، همچنان محل اختلاف است.

در این راستا، ترامپ دیروز دوشنبه در واکنش به احتمال رقابت انتخاباتی میان دلسی رودریگس و ماریا کورینا ماچادو در یک انتخابات فرضی، گفت: «این جالب خواهد بود.»

پیشتر نیز چندین بار درباره برگزاری انتخابات احتمالی در این کشور آمریکای جنوبی از ترامپ پرسیده شده و او ماه گذشته گفت: «هر زمان که آماده باشند» این انتخابات برگزار خواهد شد.

دلسی رودریگس نیز در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۲۳ سپتامبر/ یکم مهر ماه) تاکید کرد که در این کشور، هر زمان که شرایط لازم فراهم شود، انتخابات برگزار خواهد شد.