نماینده پارلمان عراق: حشد الشعبی در تامین امنیت کشور نقش دارد

نماینده پارلمان عراق ضمن تاکید بر توانمندی نیروهای این کشور در مقابله با تهدید داعش، از مانع تراشی واشنگتن در مسیر تقویت تسلیحاتی عراق خبر داد و تاکید کرد که نیروهای حشد الشعبی در تامین امنیت عراق نقش دارند.

جوان آنلاین: «محمد حسن الشمری» نماینده پارلمان عراق، گفت: آمریکا مانع تلاش‌های عراق برای دستیابی به سلاح از منابعی خارج از روند آمریکایی می‌شود. عراق با محدودیت‌هایی در تنوع بخشیدن به تأمین‌کنندگان سلاح خود، از جمله توافق‌نامه‌های امضا شده با کره جنوبی، مواجه است.

به گزارش ایرنا، الشمری تاکید کرد: هرگونه اقدام عراق برای دستیابی به سلاح و سامانه‌های دفاعی غیر از منابع آمریکایی با وتو و مانع‌تراشی واشنگتن مواجه می‌شود. این امر توانایی نیروهای مسلح عراق را برای توسعه توانایی‌ها و تنوع بخشیدن به منابع تسلیحاتی خود محدود می‌کند.

وی افزود: تلاش‌ها برای نوسازی ارتش و خرید سامانه‌های دفاعی پیشرفته با مانع تراشی آمریکا روبه‌رو است و این در حالی است که کشورهایی از جمله روسیه و ترکیه مایل به تامین این سامانه‌ها برای عراق هستند. تنوع بخشی به گزینه‌ها برای توسعه توان دفاعی عراق ضروری است.

الشمری به توانمندی نیروهای مسلح در برابر تهدیدهای امنیتی اشاره و اعلام کرد: وزارت دفاع عراق توان مقابله با هر تهدید از سوی داعش و دیگران را دارد. علاوه بر این حشد الشعبی در حمایت از امنیت و دفاع از کشور نقش آفرینی می کند.

وی افزود: مساله تسلیح و ارائه سلاح‌های مناسب و پیشرفته به ارتش و سایر تشکیلات امنیتی همچنان در اولویت است. وزارت دفاع در حال کار بر روی توسعه سامانه‌های پدافند هوایی، نیروی هوایی و سایر قابلیت‌های نظامی است تا توانایی عراق را در حفاظت از حاکمیت، حریم هوایی و مرزهای خود افزایش دهد.

به گزارش ایرنا، حشد الشعبی به دنبال هجوم گروه تروریستی داعش و سقوط چندین استان عراق در سال ۱۳۹۳ با فتوای جهاد کفایی آیت‌الله سید علی سیستانی مرجع عالی شیعه عراق تشکیل شد؛ نیروهایی که با پیروی از مرجعیت دینی و اتحاد و همبستگی مردمی توانستند در یک نبرد بی‌امان سه سال و نیمه، به پیروزی‌های بزرگی دست یابند و این گروه مخوف تروریستی را با پشتیبانی کشورهای دوست مانند ایران در اواخر تابستان ۱۳۹۶ شکست دهند و مناطق تحت اشغال آن را آزاد کنند.

هیات دولت عراق اوایل مهر ماه امسال پیش‌نویس قانون حشد الشعبی را تایید کرد و آن را برای بررسی و رای‌گیری، بر اساس احکام قانون اساسی به پارلمان این کشور ارجاع داد.

پیش از این نیز، سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق ضمن تاکید بر نقش حشد الشعبی در دستیابی به دستاوردهای امنیتی بر ضرورت تداوم عملیات پیش‌دستانه علیه بقایای تروریست‌ها تاکید کرد و گفت: حشد الشعبی یک نیروی امنیتی رسمی زیر نظر فرمانده کل قوای عراق است.