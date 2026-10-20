سناتورهای دموکرات آمریکایی خواستار افشای هزینه واقعی جنگ علیه ایران شدند

قانونگذاران عضو کمیته نیروهای مسلح سنا از وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) خواستند تا هزینه واقعی جنگ علیه ایران را به‌ طور علنی اعلام کند و خواستار ارائه پاسخ‌های غیرمحرمانه درباره خسارات واردشده به پایگاه‌های آمریکا و دیگر تاسیسات نظامی این کشور در خاورمیانه شدند.

جوان آنلاین: پنج سناتور دموکرات روز دوشنبه به وقت محلی، در نامه‌ای خطاب به دریاسالار برد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی سازمان تروریستی سنتکام نوشتند: تلاش‌های مستمر دولت ترامپ برای پنهان کردن هزینه واقعی این جنگ، به‌شدت غیرقابل‌قبول است.

به گزارش ایرنا، در این نامه از پنتاگون خواسته شده است برآورد هزینه خسارات، زمان‌بندی آغاز تعمیرات و میزان هزینه‌کرد برای آماده‌سازی تاسیسات جدید با هدف جبران خسارات واردشده به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را اعلام کند.

بر اساس گزارش جدید سازمان تروریستی سنتکام به کمیته‌های امنیت ملی کنگره، ارتش آمریکا برآورد کرده است که هزینه جنگ تجاوزکارانه علیه ایران تا سوم سپتامبر به ۴۳.۶ میلیارد دلار رسیده است. با این حال، این برآورد شامل خسارات واردشده به پایگاه‌های آمریکا و دیگر تاسیسات نظامی این کشور در منطقه نیست؛ تاسیساتی که در دفاع و پاسخ های ایران آسیب دیده یا ویران شده‌اند.

سناتورها در نامه خود نوشتند: «در جریان یک نشست توجیهی محرمانه اخیر، شما اطلاعاتی درباره برآورد هزینه خسارات واردشده به پایگاه‌ها و تاسیسات آمریکا در اختیار کمیته نیروهای مسلح سنا قرار دادید. با این حال، این رقم نباید تنها در دسترس قانونگذاران باشد؛ مردم آمریکا حق دارند از هزینه کامل جنگ غیرمجاز دولت ترامپ علیه ایران آگاه شوند.»

سناتور الیزابت وارن از ایالت ماساچوست، نگارش این نامه به دریاسالار کوپر را بر عهده داشت.

سناتورها میزی هیرونو (از هاوایی)، ریچارد بلومنتال (از کنتیکت)، تامی داک‌ورث (از ایلینوی) و گری پیترز (از میشیگان) نیز این نامه را امضا کرده‌اند.

در سایت سناتور وارن آمده است: این نامه در حالی منتشر می‌شود که هزینه‌های ناشی از جنگ علیه ایران برای واشنگتن رو به افزایش است؛ جنگی که تاکنون منجر به کشته شدن ۲۳ نظامی آمریکایی، مجروح شدن ۸۶۱ نفر و تحمیل هزینه‌ای دست‌کم ۴۲ میلیارد دلاری شده است. با وجود گزارش‌هایی مبنی بر خسارات گسترده به پایگاه‌ها و تاسیسات نظامی ایالات متحده در سراسر خاورمیانه، وزارت جنگ آمریکا هنوز برآورد رسمی از این هزینه‌ها را به‌صورت عمومی منتشر نکرده است. به گفته مقامات و افراد مطلع از برآوردهای داخلی وزارت جنگ، هزینه بازسازی این پایگاه‌ها ممکن است به بیش از ۳۰ میلیارد دلار برسد.

همچنین به گزارش یو اس تودی، بر اساس گزارشی که نهاد ناظر رسمی پنتاگون درباره جنگ منتشر کرده است، ساختمان‌ها و تاسیسات پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عراق، عمان و اردن در جریان جنگ بر اثر حملات ایران آسیب دیده یا ویران شده‌اند.

ارتش متجاوز آمریکا در توجیه تصمیم خود برای اعلام نکردن برآورد هزینه خسارات گفته است که هنوز تصمیم نگرفته کدام پایگاه‌ها و تاسیسات را بازسازی خواهد کرد.

سناتورها در نامه خود نوشتند: «هیچ توجیهی برای محرمانه طبقه‌بندی کردن این برآورد هزینه وجود ندارد. متحدان و دشمنان ما، متاسفانه، به‌خوبی از خسارات سنگینی که این جنگ بی‌ملاحظه به آمادگی نظامی وارد کرده است، آگاه‌اند. کنگره و افکار عمومی برای تعیین اقدامات ضروری جهت جبران پیامدهای این فاجعه، به این اطلاعات نیاز دارند.»

مرکز پشتیبانی دریایی بحرین، قطب اصلی پشتیبانی لجستیکی نیروی دریایی آمریکا در خاورمیانه، در آغاز جنگ بر اثر حمله موشکی و پهپادی ایران به‌شدت آسیب دید.

سناتورها نوشتند: «این جنگ خسارات قابل‌توجهی به زیرساخت‌های حیاتی ایالات متحده در منطقه وارد کرده است. آسیب به پایگاه‌ها و تأسیساتِ متحدان نیز هزینه این جنگ را برای شرکای منطقه‌ای ما افزایش داده و نیروهای آمریکایی را در معرض خطر قرار داده است.»

سناتورها درخواست کردند تا ۲ نوامبر ۲۰۲۶، در مورد هزینه‌های خسارت به پایگاه‌ها و تاسیسات ایالات متحده و متحدان، هزینه جایگزینی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، بودجه تعمیرات و عملیات جابه‌جا شده و اینکه آیا پیمانکاران بودجه جدیدی برای انجام تعمیرات دریافت کرده‌اند یا نه، پاسخ داده شود.