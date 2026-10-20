کد خبر: 1385879
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۵
بين‌الملل » اخبار كلی

سناتورهای دموکرات آمریکایی خواستار افشای هزینه واقعی جنگ علیه ایران شدند

امریکا قانونگذاران عضو کمیته نیروهای مسلح سنا از وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) خواستند تا هزینه واقعی جنگ علیه ایران را به‌ طور علنی اعلام کند و خواستار ارائه پاسخ‌های غیرمحرمانه درباره خسارات واردشده به پایگاه‌های آمریکا و دیگر تاسیسات نظامی این کشور در خاورمیانه شدند.

جوان آنلاین: پنج سناتور دموکرات روز دوشنبه به وقت محلی، در نامه‌ای خطاب به دریاسالار برد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی سازمان تروریستی سنتکام نوشتند: تلاش‌های مستمر دولت ترامپ برای پنهان کردن هزینه واقعی این جنگ، به‌شدت غیرقابل‌قبول است.

به گزارش ایرنا، در این نامه از پنتاگون خواسته شده است برآورد هزینه خسارات، زمان‌بندی آغاز تعمیرات و میزان هزینه‌کرد برای آماده‌سازی تاسیسات جدید با هدف جبران خسارات واردشده به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را اعلام کند.

بر اساس گزارش جدید سازمان تروریستی سنتکام به کمیته‌های امنیت ملی کنگره، ارتش آمریکا برآورد کرده است که هزینه جنگ تجاوزکارانه علیه ایران تا سوم سپتامبر به ۴۳.۶ میلیارد دلار رسیده است. با این حال، این برآورد شامل خسارات واردشده به پایگاه‌های آمریکا و دیگر تاسیسات نظامی این کشور در منطقه نیست؛ تاسیساتی که در دفاع و پاسخ های ایران آسیب دیده یا ویران شده‌اند.

سناتورها در نامه خود نوشتند: «در جریان یک نشست توجیهی محرمانه اخیر، شما اطلاعاتی درباره برآورد هزینه خسارات واردشده به پایگاه‌ها و تاسیسات آمریکا در اختیار کمیته نیروهای مسلح سنا قرار دادید. با این حال، این رقم نباید تنها در دسترس قانونگذاران باشد؛ مردم آمریکا حق دارند از هزینه کامل جنگ غیرمجاز دولت ترامپ علیه ایران آگاه شوند.»

سناتور الیزابت وارن از ایالت ماساچوست، نگارش این نامه به دریاسالار کوپر را بر عهده داشت.

سناتورها میزی هیرونو (از هاوایی)، ریچارد بلومنتال (از کنتیکت)، تامی داک‌ورث (از ایلینوی) و گری پیترز (از میشیگان) نیز این نامه را امضا کرده‌اند.

در سایت سناتور وارن آمده است: این نامه در حالی منتشر می‌شود که هزینه‌های ناشی از جنگ علیه ایران برای واشنگتن رو به افزایش است؛ جنگی که تاکنون منجر به کشته شدن ۲۳ نظامی آمریکایی، مجروح شدن ۸۶۱ نفر و تحمیل هزینه‌ای دست‌کم ۴۲ میلیارد دلاری شده است. با وجود گزارش‌هایی مبنی بر خسارات گسترده به پایگاه‌ها و تاسیسات نظامی ایالات متحده در سراسر خاورمیانه، وزارت جنگ آمریکا هنوز برآورد رسمی از این هزینه‌ها را به‌صورت عمومی منتشر نکرده است. به گفته مقامات و افراد مطلع از برآوردهای داخلی وزارت جنگ، هزینه بازسازی این پایگاه‌ها ممکن است به بیش از ۳۰ میلیارد دلار برسد.

همچنین به گزارش یو اس تودی، بر اساس گزارشی که نهاد ناظر رسمی پنتاگون درباره جنگ منتشر کرده است، ساختمان‌ها و تاسیسات پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عراق، عمان و اردن در جریان جنگ بر اثر حملات ایران آسیب دیده یا ویران شده‌اند.

ارتش متجاوز آمریکا در توجیه تصمیم خود برای اعلام نکردن برآورد هزینه خسارات گفته است که هنوز تصمیم نگرفته کدام پایگاه‌ها و تاسیسات را بازسازی خواهد کرد.

سناتورها در نامه خود نوشتند: «هیچ توجیهی برای محرمانه طبقه‌بندی کردن این برآورد هزینه وجود ندارد. متحدان و دشمنان ما، متاسفانه، به‌خوبی از خسارات سنگینی که این جنگ بی‌ملاحظه به آمادگی نظامی وارد کرده است، آگاه‌اند. کنگره و افکار عمومی برای تعیین اقدامات ضروری جهت جبران پیامدهای این فاجعه، به این اطلاعات نیاز دارند.»

مرکز پشتیبانی دریایی بحرین، قطب اصلی پشتیبانی لجستیکی نیروی دریایی آمریکا در خاورمیانه، در آغاز جنگ بر اثر حمله موشکی و پهپادی ایران به‌شدت آسیب دید.

سناتورها نوشتند: «این جنگ خسارات قابل‌توجهی به زیرساخت‌های حیاتی ایالات متحده در منطقه وارد کرده است. آسیب به پایگاه‌ها و تأسیساتِ متحدان نیز هزینه این جنگ را برای شرکای منطقه‌ای ما افزایش داده و نیروهای آمریکایی را در معرض خطر قرار داده است.»

سناتورها درخواست کردند تا ۲ نوامبر ۲۰۲۶، در مورد هزینه‌های خسارت به پایگاه‌ها و تاسیسات ایالات متحده و متحدان، هزینه جایگزینی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، بودجه تعمیرات و عملیات جابه‌جا شده و اینکه آیا پیمانکاران بودجه جدیدی برای انجام تعمیرات دریافت کرده‌اند یا نه، پاسخ داده شود.

برچسب ها: سناتورهای آمریکایی ، جنگ علیه ایران ، هزینه نظامی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

بدون شرح

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان

قیمت ۸۵ هزار تومانی گندم روی میز تصمیم قرار گرفت

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار افشار

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

‌قتل دختر به خاطر جواب رد به خواستگاری + گفت‌وگو با متهم

جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید

نوستالژی آر‌پی‌جی!

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

افول لیبرالیسم با «جمهوری سوسیالیستی امریکا»!

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید

باز تعریف نظام حقوقی با فرایند جدید ارجاع هوشمند پرونده‌ها

کانتینر پَر!

مجید مجیدی واجد شرایط رقابت اسکار شد

رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

حق وتوی هرمز بر سیلیکون‌ولی

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

روابط تاریخی میان ایران و یمن باید تقویت یابد

روسیه: بارگیری نخستین محموله گازوئیل به آمریکا حداقل ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد

دیدار عراقچی با نخست وزیر عراق

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

وسط بزرگراه  جای دستفروشی نیست

تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است

افت دلار با مداخله بازارساز

چمران: زمان برگزاری انتخابات شوراها هنوز مشخص نیست

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

کمالی و صیدی برنزی درخشش جهانی  امید‌ها با ۳ مدال

 رویترز: شیوخ خسارت حملات ایران را پنهان کرده‌اند 

 چیتگر زیر سایه ۲ دهه تصمیم و ترک فعل 

بازدارندگی جنگی مهم‌ترین کارکرد قدرت نظامی 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم
مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم
مصاحبه سیامک نعمتی و امید عالیشاه بعد از شکست گل گهر مقابل استقلال
گفت‌وگو با همرزمان شهید جنگ رمضان/ شوخی کردیم و گفتیم «تو به شهادت نمی‌خوری!»
ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!
رقابت برسر ظاهر بازی دو سر باخت برای زنان و خانواده
قتل‌های خانوادگی سریالی شده‌اند
درمانده و بی‌نقشه
نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه
اختلاف شاید درگیری هرگز!
گفت‌وگو با دکتر حقانی/  در ذهن دولت‌های استعماری ایران یک کشور محذوف است!
تکرار تاریخ شکست‌خورده کشف حجاب این باردر آذربایجان
گفت‌وگو با برادر شهید جنگ ۱۲روزه/ همیشه برای خدمت به مردم پای کار بود
سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ
تنگه هرمز نقطه آغاز نظم جدید منطقه‌ای
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار