محبوبیت ترامپ به پایین ترین سطح خود رسید

بر اساس نظرسنجی های جدید، در حالی که تنها چند هفته به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا باقی مانده، میزان محبوبیت رئیس‌جمهور این کشور به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.

جوان آنلاین: بر اساس نظرسنجی مشترک «رویترز/ایپسوس» که روز دوشنبه به پایان رسید، آمریکایی‌ها نگران قیمت بالای بنزین هستند و به نظر می‌رسد آماده‌اند تا در انتخابات کنگره در تاریخ ۳ نوامبر، حزب جمهوری‌خواه را برکنار کنند.

به گزارش ایرنا، این نظرسنجی چهارروزه نشان می‌دهد که حدود ۳۱ درصد از آمریکایی‌ها عملکرد ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری‌اش را تأیید می‌کنند. این رقم نسبت به دو هفته پیش یک درصد کاهش یافته و پایین‌ترین میزان تایید عملکرد ترامپ در طول هر دو دوره ریاست‌جمهوری او محسوب می‌شود.

بخش عمده‌ای از کاهش حمایت از نامزدهای جمهوری‌خواه کنگره، در میان زنان بود. حدود ۵۰ درصد از شرکت کنندگان زن اعلام کردند که به دموکرات‌ها رأی می‌دهند، در حالی که ۳۲ درصد از نامزدهای جمهوری‌خواه حمایت کردند. مردان نیز به دموکرات‌ها تمایل بیشتری داشتند، اما با اختلاف کمتر.

محبوبیت ترامپ از زمانی که در ماه فوریه دستور حملات نظامی به ایران را صادر کرد، کاهش یافته است. این اقدام موجب جهش قیمت بنزین و فشار بر بودجه خانوارها شد. حدود ۶۸ درصد از آمریکایی‌ها از نحوه مدیریت اقتصاد توسط ترامپ ناراضی هستند.

در این نظرسنجی، ۴۰ درصد از شرکت کنندگان دموکرات‌ها را مدیران بهتری برای اقتصاد آمریکا دانستند درحالی که ۳۳ درصد از آنها چنین نظری نسبت به جمهورری خواهان داشتند.

نظرسنجی مشترک دیگر «واشنگتن پست»، «ای‌بی‌سی نیوز» و «ایپسوس» که با مشارکت ۲۵۴۵ بزرگسال در بازه زمانی ۹ تا ۱۳ اکتبر انجام شده نشان می‌دهد که ۵۲ درصد از شرکت‌کنندگان، به شدت با عملکرد ترامپ مخالفند.

«ایندپندنت» گزارش داد که میزان محبوبیت او اکنون از هر زمان دیگری در طول دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش کمتر است و نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته، هشت درصد کاهش یافته است.

با وجود نظرسنجی‌های دیگری که نشان‌دهنده نارضایتی از نحوه عملکرد ترامپ است، وی همچنان با اعتمادبه‌نفس درباره شانس پیروزی حزب جمهوری خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای سخن می‌گوید و حتی از رأی‌دهندگان خواسته است «تصور کنند» که نام او نیز در برگه رأی قرار دارد.

علی‌رغم اطمینان ترامپ به عملکرد خود، نظرسنجی «واشنگتن پست»، «ای‌بی‌سی نیوز» و «ایپسوس» نشان می‌دهد که مردم آمریکا ترجیح می‌دهند کنترل کنگره در دست حزب دموکرات باشد.

این نظرسنجی نشان داد که ۵۹ درصد از شرکت‌کنندگان خواهان کنترل دموکرات‌ها بر کنگره هستند تا بتوانند به عنوان در مقابل ترامپ عمل کنند.

از سوی دیگر، تنها ۳۵ درصد اعلام کرده اند که می‌خواهند حزب جمهوری‌خواه همچنان قدرت را در دست داشته باشد تا از برنامه‌های ترامپ حمایت کند.

به گزارش واشنگتن‌پست، این نخستین بار در بیش از یک دهه گذشته است که افکار عمومی در مدیریت مسائل اقتصادی، به دموکرات‌ها اعتماد بیشتری می کند.

ستاد انتخاباتی ترامپ پیش از پیروزی او در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴، تمرکز زیادی بر نگرانی‌های اقتصادی داشت. با این حال، وی در دوران تصدی خود به دلیل به راه انداختن جنگ‌های تجاری با شرکای اصلی آمریکا از جمله کانادا، اروپا و چین از طریق سیاست‌های تعرفه‌ای بوده و این سیاست ها با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است.

این نظرسنجی «واشنگتن پست»، «ای‌بی‌سی نیوز» و «ایپسوس» همچنین نشان می‌دهد که آمریکایی ها در خصوص هزینه‌های زندگی، بیشتر به دموکرات‌ها اعتماد دارند، به‌طوری که ۳۸ درصد از آمریکایی ها دموکرات ها را در این زمینه ترجیح می‌دهند، در حالی که تنها ۲۴ درصد حامی حزب جمهوری‌خواه هستند.

در مجموع، ۷۲ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند که آمریکا در مسیر نادرستی حرکت می‌کند، در حالی که تنها ۲۶ درصد معتقد بودند که این کشور در مسیر درستی حرکتی می کند.