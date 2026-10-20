مقتدی صدر: اعتراضات فرانسه و دیگر کشورهای اروپا نشانه آغاز «بهار اروپایی» است

رهبر جریان ملی شیعی عراق اعتراضات گسترده در فرانسه و شماری دیگر از کشورهای اروپایی را «بهار اروپایی» توصیف کرد و گفت گسترش نارضایتی‌ های مردمی ممکن است دامنه این اعتراضات را به بخش بزرگی از قاره اروپا بکشاند.

جوان آنلاین: «سید مقتدی صدر» در بیانیه‌ای، تظاهرات در فرانسه و شماری از کشورهای اروپایی را «بهار اروپایی» توصیف کرد و از جوانان عرب و مسلمان خواست نسبت به تحولات جاری در منطقه و جهان هوشیار باشند.

به گزارش ایرنا، وی گفت: «ممکن است این فریادهای بلند که در راهروها و خیابان‌های کشورهای اروپایی طنین‌ انداز شده و تظاهرات شدید و تندی که گاه از سوی همه طرف‌ ها به خشونت گرایش پیدا می‌کند، بیانگر نوعی «بهار اروپایی» مردمی باشد؛ مردمی که آگاهانه یا ناآگاهانه، صبرشان از سلطه آمریکا و رژیم اسرائیل بر مقدراتشان به سر آمده است.»

صدر افزود: «سلطه صهیونیستی ـ آمریکایی همچنان به شکل محسوسی در قاره اروپا رو به افزایش است؛ از این رو احتمال دارد بهار اروپایی گسترش یابد و همه یا بیشتر کشورهای اروپایی را دربرگیرد و تنها به آلمان، فرانسه، آلبانی و کشورهای مشابه محدود نشود.»

رهبر جریان ملی شیعی عراق در ادامه، تعبیر دیگری از این تحولات ارائه کرد و گفت: می‌توانم بگویم آنچه در حال وقوع است، بهار اروپایی نیست، بلکه به معنای واقعی کلمه «پاییز اروپایی» است، پاییزی که مقدمه‌ای برای فرو ریختن همه برگ‌ها و پژمرده شدن تمامی شاخه‌های سیاسی خواهد بود، سیاست‌هایی که بیش از همه، مردم بیچاره اروپا از پیامدهای منفی آن آسیب دیده‌اند.

وی اظهار داشت: منظور از این سیاست‌ها، «نفوذ آمریکا و رژیم اسرائیل» است که بر ابعاد اقتصادی، سیاسی و انتخاباتی کشورهای اروپایی تاثیر گذاشته است.

صدر همچنین افزود: کشورهای ضعیف، باید وضعیت خود را به‌ طور جدی مورد بازنگری قرار دهند تا از گرداب این منازعات خارج شوند و بار دیگر به وحدت روی آورند و شیوه تازه‌ای برای تعامل با واقعیت حاکم بر غرب، اعم از اروپا و «محور صهیونیستی ـ آمریکایی» در پیش گیرند.

وی در این زمینه تاکید کرد که نباید عادی‌سازی روابط یا تزریق منابع مالی بدون دریافت امتیاز متقابل انجام شود.

رهبر جریان ملی شیعی عراق همچنین از ملت‌های عرب و مسلمان خواست نسبت به این تحولات هوشیار باشند و به‌ طور ویژه خطاب به نسل جوانی که «آمریکا را بزرگ‌ ترین نجات‌ دهنده و غرب را تنها الگوی قابل پیروی می‌داند»، هشدار داد.

صدر در بخش دیگری از بیانیه خود از یمن و عربستان سعودی خواست به جنگ پایان دهند،‌ زیرا به اعتقاد وی، این جنگ استکبار جهانی را خوشحال کرده و می‌تواند سرآغاز افزایش نفوذ آمریکا در منطقه باشد.

وی همچنین هشدار داد که ادامه این وضعیت ممکن است زمینه‌ ساز آغاز جنگ‌ های نیابتی دیگری، به‌ ویژه در عراق، لبنان و سوریه شود.

دولت مرکزی فرانسه روز دوشنبه به برخی مقام‌های محلی دستور داد که در پی نا آرامی‌ ها و غارت‌ های رخ‌داده در جریان اعتراضات ضد دولتی آخر هفته، مقررات منع رفت‌ و آمد وضع کنند.

شماری دیگر از کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، بلژیک و آلبانی نیز شاهد اعتراضات مشابهی بوده‌اند که افزایش هزینه‌های زندگی از مهم‌ترین دلایل مطرح‌شده برای شکل‌گیری این اعتراضات عنوان شده است.