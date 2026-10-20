هشدار آمریکا به شهروندان خود در خصوص سفر به فرانسه

سفارت آمریکا در فرانسه از شهروندان آمریکایی خواست به دلیل تشدید ناآرامی‌ها و درگیری‌ها هنگام سفر به این کشور احتیاط کنند.

جوان آنلاین: ‌در بیانیه سفارت آمریکا در پاریس که روز دوشنبه منتشر شد آمده است: به‌دنبال اعتراضات ۱۷ اکتبر که به خشونت کشیده شد، دفتر نخست‌وزیر فرانسه برای روزهای دوشنبه ۱۹ اکتبر و سه‌شنبه ۲۰ اکتبر، در چندین شهر فرانسه از جمله لیل مقررات منع رفت و آمد جزئی وضع کرده است.

سفارت آمریکا افزود: طبق گزارش‌های رسانه‌ای، ممکن است مقررات منع رفت و آمد بیشتری در بخش‌هایی از پاریس و در مناطق مختلف سراسر کشور اعمال شود و اعتراضات پراکنده نیز ادامه یابد.

در این هشدار از مسافران آمریکایی خواسته شده است که از محل تظاهرات دوری و در نزدیکی تجمعات بزرگ، احتیاط را رعایت کنند.

به گزارش ایرنا، در پی فراخوان جنبش «همه‌چیز را قفل کنیم» (Bloquons tout) و هفته‌ها اعتراض به هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، فرانسه روز شنبه (۱۷ اکتبر / ۲۵ مهر) صحنه اعتراضات سراسری گسترده‌ای بود که با درگیری‌های شدید، آتش‌سوزی در اماکن عمومی و انتقادات بی‌سابقه از خشونت مفرط نیروهای امنیتی و پلیس تحت ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون همراه شد.

بر اساس برآوردها، بین ۵۵۰ هزار (به گفته وزارت کشور) تا ۸۰۰ هزار نفر (به گفته اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری از جمله CGT) در شهرهای مختلف فرانسه از جمله پاریس، لیون، مارسی، سنت‌اتین و لیموژ به خیابان آمدند.

این تظاهرات بستری برای همگرایی اقشار مختلف از جمله جوانان معترض، حقوق‌بگیران، والدین نگران و «جلیقه‌زردها» شد که علیه تورم، گرانی سوخت و سیاست‌های اقتصادی دولت اعتراض داشتند. با وجود آغاز مسالمت‌آمیز تجمع‌ها، اعتراضات به سرعت به خشونت کشیده شد و سباستین لوکورنو (Sébastien Lecornu) نخست‌وزیر فرانسه از بازداشت ۱۸۰۰ نفر در سراسر کشور خبر داد.

دولت فرانسه در پی گسترش ناآرامی‌ها در شهرهای مختلف این کشور و تخریب گسترده اموال عمومی و خصوصی، از مقام‌های محلی خواسته است برای مهار خشونت‌ها و برقراری نظم، مقررات منع رفت‌وآمد وضع کنند.

شهر لیموژ در مرکز فرانسه از جمله مناطقی بود که بیشترین آسیب را متحمل شد. ساختمان تاریخی شهرداری این شهر که قدمت آن به قرن نوزدهم بازمی‌گردد، در آتش سوخت و بخش‌هایی از آن، از جمله برج مرتفع ساختمان، فرو ریخت. تصاویر منتشرشده از این حادثه نشان می‌دهد که شماری از حاضران هنگام فروریختن برج، ابراز شادی می‌کردند.

در پاریس نیز موزه لوور اعلام کرد که در پی اعلام محاصره این مکان گردشگری مشهور از سوی معترضان، فعالیت خود را متوقف کرده است.