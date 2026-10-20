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تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۱
بين‌الملل » اخبار كلی

کشته شدن ۲ سرباز پاکستانی در مرز عربستان و یمن

پاکستان رسانه های یمن از کشته شدن ۲ سرباز پاکستانی در منطقه وادی المفتاح در شهرستان ضماد هم مرز با یمن خبر دادند.

جوان آنلاین: پایگاه خبری «الخبر الیمنی» به نقل از منابع میدانی اعلام کرد که چهار نظامی سعودی و ۲ سرباز پاکستانی در کمین نیروهای مرزبانی ارتش یمن در منطقه وادی المفتاح در شهرستان ضماد در جنوب عربستان کشته شدند.

به گزارش ایرنا، به گفته این منابع، در این کمین یک خودروی صالون و یک وانت هایلوکس متعلق به مرزبانان عربستان هدف قرار داد و منجر به کشته شدن چهار نظامی سعودی و ۲ سرباز پاکستانی شد.

به نوشته پایگاه الخبر الیمنی، این اتفاق در حالی افتاد که درگیری های نظامی در امتداد مرز بین یمن و عربستان سعودی ادامه دارد و این منطقه شاهد درگیری‌ها و حملات متناوب علیه نیروهای مستقر در مناطق مرزی است.

صنعا سرنوشت فرمانده نیروهای ویژه تعز و چند فرمانده دیگر نیروهای وابسته به عربستان را فاش کرد

ارتش یمن سرنوشت چندین فرمانده نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی را که در جریان درگیری‌های اطراف شهر تعز دستگیر شده بودند، فاش کرد.

ارتش یمن روز دوشنبه کلیپی را منتشر کرد که در آن چند فرمانده نیروهای تحت حمایت عربستان از جمله «جمیل احمد غالب عقلان» فرمانده نیروهای ویژه تعز، «مجیب الرحمن الصلوی» فرمانده نیروهای به اصطلاح «مقاومت الصلاوی» و «عارف محمد حزام» فرمانده گروهان در تیپ ۳۵، به همراه چند فرمانده و افسر میدانی دیگر را نشان داد.

به گفته دفتر رسانه‌ای مقامات صنعا در تعز، انتشار این ویدئو با هدف اطمینان خاطر خانواده‌های اسیران در مورد سرنوشت آنها با توجه به درگیری‌های جاری در خطوط مقدم تعز انجام شده است.

ارتش یمن ابسته به جنبش انصارالله پیش از این از نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی مستقر در تعز خواسته بود تا برای جلوگیری از درگیری‌های بیشتر، به یک توافق برسند. این توافق پیشنهادی شامل گزینه تحویل سلاح‌هایشان در ازای عفو عمومی یا خروج امن از تعز به عدن بود.

طبق گزارش‌ها، این درخواست از سوی نیروهای وابسته به عربستان رد شد و پس از درگیری‌ها چندین نفر از این نیروها از جمله چند فرمانده نظامی به اسارت نیروهای مسلح یمن در آمدند.

عربستان سعوی در سال ۲۰۱۵ و پس از حمله نظامی به یمن اقدام به محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور فقیر کرد و آمریکا در اکتبر ۲۰۱۶ به این محاصره پیوست و سپس ادعا کرد که از این تصمیم عقب نشینی کرده است.

صنعا در ۱۴ تیر ۱۴۰۵، تصمیم به شکست این محاصره کرد و متعاقب آن عربستان اقدام به بمباران فرودگاه صنعا کرد که با پاسخ قاطع نیروهای مسلح مواجه شد و در ادامه با انجام عملیات هایی، با عقب راندن شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان، موفق شدند به پیروزهای بزرگی از جمله کنترل شهر بندری و تاریخی «المخا» و منطقه مهم، راهبردی و ساحلی کهبوب در جنوب این کشور دست یابند.

این امر، کنترل ارتش یمن بر تنگه راهبردی «باب‌المندب» را به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان به‌شدت افزایش داد.

نیروهای ارتش یمن همچنین شماری از جزایر راهبردی را از شبه نظامیان مورد حمایت عربستان بازپس گرفتند که تکمیل کننده تسلط بر این آبراهه است.

برچسب ها: پاکستان ، جنگ یمن ، سربازان
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