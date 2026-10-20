قطعنامه شورای امنیت برای حفاظت از کودکان در برابر سوءاستفاده‌ از فناوری های دیجیتال

جوان آنلاین: شورای امنیت سازمان ملل متحد عصر دوشنبه به وقت نیویورک، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را که به بررسی تاثیرات فناوری‌های دیجیتال بر ارتکاب نقض‌ حقوق کودکان و سوءاستفاده‌ها از آنان می‌پردازد، با اجماع تصویب کرد.

به گزارش ایرنا، این قطعنامه بر ضرورت آموزش دیجیتال به کودکان تاکید دارد تا بتوانند خطرات را شناسایی کنند و از وقوع نقض‌ حقوق آنان جلوگیری شود.

سفیر و نماینده یونان، که کشورش ریاست شورای امنیت را در ماه اکتبر بر عهده دارد، قطعنامه مربوط به نقش فناوری ها در نقض‌ها و سوءاستفاده‌ از کودکان در درگیری های مسلحانه و راه‌های پیشگیری از آن‌ها را ارائه کرد.

سفیر یونان در سازمان ملل در سخنانی گفت ماموریت مربوط به کودکان و درگیری‌های مسلحانه، همگام با تغییر ماهیت درگیری‌ها متحول شده است.

به گفته «آگلایا بالتا»، هر بار که شورای امنیت این ماموریت را با واقعیت‌های میدانی همسو کرده، قوی‌تر، معتبرتر و موثرترشده است.

وی هشدار داد که امروزه کودکان از طریق شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های پیام‌رسان جذب می‌شوند و در فضای آنلاین مورد بهره‌کشی، اجبار و افراط گرایی قرار می‌گیرند.

«آگلایا بالتا» افزود که پیش‌نویس این قطعنامه، از این رو، در پی تقویت چارچوب حفاظتی موجود است و به نقض‌ها، صرف‌نظر از ابزار و شیوه ارتکاب آن‌ها، می‌پردازد.

وی با تاکید گفت: استخدام از طریق یک تلفن هوشمند نیز همچنان جذب محسوب می‌شود.

به گفته «آگلایا بالتا»، این قطعنامه کشورهای عضو را تشویق می‌کند خطرات ناشی از فناوری‌های دیجیتال را کاهش دهند، از به‌کارگیری کودکان در فعالیت‌های مخرب در فضای دیجیتال جلوگیری و توانمندی‌های دیجیتال مربیان و معلمان را تقویت کنند و مشارکت‌های عمومی ـ خصوصی را گسترش دهند.

وی توضیح داد که هدف این قطعنامه ، تنظیم جنبه‌های فنی محتوای دیجیتال یا محدود کردن آزادی بیان نیست، بلکه مقابله با خشونتی است که چنین محتواهایی به آن دامن می‌زنند.

سفر یونان افزود: این قطعنامه پرونده این موضوع فوری را نمی‌بندد؛ بلکه آن را می‌گشاید.

وی با تاکید بر اینکه حفاظت از کودکان باید همگام با تحولات فناوری پیش برود، گفت: سی سال پیش، جامعه بین‌المللی تصمیم گرفت کودکانی که گرفتار جنگ می‌شوند، دیگر نامرئی نمانند. امروز باید اطمینان حاصل کنیم که آن‌ها در فضای دیجیتال نیز ناپدید نمی‌شوند.