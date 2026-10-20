هاآرتص بررسی کرد؛ علت حمایت زودهنگام ترامپ از نتانیاهو

جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی تاکید کرد، پیام حمایت ترامپ از نتانیاهو بیشتر جنبه حمایت شخصی از نخست وزیر رژیم صهیونیستی دارد. ترامپ که به نفرت از بازندگان معروف است این بار در اقدامی غیر متعارف حمایت زودهنگام خود را از نتانیاهو اعلام کرد به ویژه آن که همپیمان وی یعنی نخست وزیر مجارستان در انتخابات شکست خورد.

بر اساس این گزارش، ممکن است این حمایت ترامپ از نتانیاهو به دلیل تمایل رئیس جمهور آمریکا برای جنگ افروزی مجدد در منطقه باشد چرا که بسته شدن تنگه هرمز باعث افزایش شدید هزینه های زندگی و کاهش محبوبیت وی شده است. ترامپ از شکست خوشش نمی آید و پیشتر در موضع گیری های سیاسی اش به این نکته اشاره کرده است. معمولا از نامزدهایی که احتمال شکست آنها را می دهد حمایت نمی کند حتی اگر با منافع آنها همسو باشد.

وی معمولا تا لحظه آخر صبر می کند تا ببیند نتایج نظرسنجی ها به نفع چه کسی است و بعد از او حمایت می کند. علاوه بر این ترامپ یک خشم قدیمی از نتانیاهو به دلیل تبریک گفتن به پیروزی بایدن در انتخابات دارد که فراموش نشده است.