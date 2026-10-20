واکنش سناتور مطرح آمریکا به حمایت ترامپ از نتانیاهو

جوان آنلاین: برنی سندرز سناتور مطرح آمریکا پس از حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت: جای تعجب ندارد. ترامپ از نتانیاهو حمایت کرد. آنها با هم خواهان جنگی بی پایان در خاورمیانه هستند؛ مرگ بیشتر، ویرانی بیشتر و نسل کشی بیشتر.

سندرز در ادامه خواهان پایان دادن به کنترل جمهوری خواهان بر کنگره آمریکا و همچنین توقف تمام کمک های نظامی به رژیم صهیونیستی شد.

اظهارات این سناتور آمریکایی پس از آن مطرح شد که ترامپ روز یکشنبه و در آستانه انتخابات رژیم صهیونیستی در ۲۷ اکتبر، حمایت خود را از نتانیاهو اعلام کرد.

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