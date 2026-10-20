عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: یکی از محورهای مهم منافع آمریکایی‌ها در منطقه سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی است و در جنگ احتمالی بعدی، حتماً این مراکز را خواهیم زد.

جوان آنلاین: علاء الدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی با برنامه اینترنتی «مختصات» با اشاره به لزوم خروج ایران از پیمان منع گسترس سلاح‌های هسته ای (ان‌پی‌تی) اظهار کرد: ان پی تی، ساخته جمهوری اسلامی نیست و ایرانِ قبل انقلاب هم عضو ان‌پی‌تی بود و بعد از انقلاب هم به تایید مجلس شورای اسلامی رسید. عضویت ما به این معناست که متعهد به عدم ساخت بمب هسته‌ای هستیم.

وی افزود: با توجه به اینکه خروج از ان‌پی‌تی به معنای «عدم تعهد برای عدم ساخت بمب هسته‌ای است»، چنانچه کشوری بخواهد از این پیمان خارج شود، این تصمیم قطعا تبعات سیاسی گسترده‌ به دنبال خواهد داشت. وقتی تعهد مبنی بر عدم ساخت بمب اتم را بردارید، به معناست که وارد فاز ساخت سلاح هسته‌ای خواهید شد. خروج از ان‌پی‌تی، اهرمی است که ما حتما باید از آن در ادبیات خود استفاده کنیم.

نماینده مردم نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز، جویم در این باره افزود: خروج از ان‌پی‌تی، کشورهای دوست ما را هم در تعامل با کشورمان، دچار محذوریت خواهد کرد. این کشورها الان به این دلیل قویاً از ما دفاع می‌کنند که ایران، متعهد به پذیرفتن قواعد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بنابراین، ضد ساخت بمب هسته‌ای است؛ اما وقتی شما وارد فضای عدم تعهد شوید، دیگر آنها (کشورهای دوست ایران) هم حرفی برای دفاع نخواهند داشت.

بروجردی اضافه کرد: بنابراین تبعات این ماجرا زیاد است اما این تصمیم اگر بخواهد روزی اتخاذ شود، با ملزوماتش باید اتخاذ شود و طبیعتاً جایگاه تشخیص این موضوعات هم شورایعالی امنیت ملی است.

بروجردی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره جزئیات پاسخ آمریکا به شروط هفت‌گانه ایران اظهار کرد: تا جایی که اطلاع دارم شروط ما را پذیرفته‌اند منتهی شرایط خودشان را هم اضافه کرده‌اند. من اطلاع دقیق البته ندارم اما تصورم این است که شروط آمریکایی‌ها حتماً پیرامون موضوع هسته‌ای و تحویل یا رقیق‌کردن مواد هسته‌ای با غنای 60 درصد است.

آمریکایی‌ها راهی جز پذیرش شروط ایران ندارند

نماینده مردم نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز، جویم افزود: آمریکایی‌ها راهی جز پذیرش شروط ایران ندارند چون اینها منافعی برای خودشان در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تعریف کرده‌اند و ما هم حتماً اجازه نخواهیم داد آمریکا حضور سابقش در منطقه را داشته باشد.

بروجردی با اشاره به تهدیدات اخیر ترامپ برای حمله نظامی به ایران اظهار کرد: یکی از محورهای مهم منافع آمریکایی‌ها در منطقه ما ، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی است و تمام این منافع و مراکز تحت رصد ما قرار دارند و در جنگ احتمالی بعدی، حتماً این مراکز را خواهیم زد؛ آن وقت آمریکایی‌ها می‌فهمند بازنده کیست، برنده کیست.

وی درباره این شائبه که آمریکایی‌ها به ایران پیام داده‌اند که پس از حمله به سایت مستقر در منطقه کوه‌کلنگ و در مقابل، عدم پاسخ ایران، جنگ به پایان خواهد رسید گفت: زدن کوه با هیچ سلاحی امکان ندارد. ایران، هوشمندانه توانمندی خود را زیر خروارها کوه پنهان کرده و حتی اگر بمب اتم زده شود، هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد.

بروجردی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا قرار گرفتن ذیل «چتر هسته‌ای» کشورهایی چون چین و روسیه در دستور کار ایران قرار دارد، گفت: با توجه به جایگاه کنونی جمهوری اسلامی ایران و شان ملی و اسلامی ما که زمانی ابرقدرت جهان بودیم، فکر نمی‌کنم سیاست نظام این باشد که زیر چتر امنیتیِ حتی دوستان‌مان قرار بگیریم.

انتخاب تیم چین‌شناس مهم‌تر از انتخاب نماینده ویژه است

رئیس انجمن دوستی ایران و چین، در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به سرنوشت سند راهبردی همکاری‌های دو کشور اظهار کرد: به هیچ وجه متناسب با اهمیت این سند راهبردی، عمل نکرده‌ایم و حتی چینی‌ها چندین بار به ما گلایه کرده‌اند. این سند یک تفاهم است و باید بر اساس آن، ده‌ها قرارداد در عرصه‌های مختلف نوشته شود.

بروجردی افزود: هنوز نوعی نگرش غرب‌گرایانه در ایران وجود دارد و بابت همین نگرش، همیشه دنبال این هستیم که دری از سمت کشوری مثل فرانسه یا ایتالیا به روی ما باز شود؛ غافل از اینکه چنین کشورهایی نه پول دارند و نه فناوری برتر از چین.

نماینده مردم نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز، جویم در پاسخ به این سوال که تعیین «نماینده ویژه در امور چین» تا چه اندازه لازم است، گفت: در صورت به کار گیری یک تیم چین‌شناس یعنی افرادی که ده‌ها سال روی چین کار کرده باشند و از سوی دیگر چینی‌ها هم این تیم را بشناسند، چون اساساً چینی‌ها با هرکسی کار نمی‌کنند، انتخاب نماینده ویژه می‌تواند کارساز باشد. در مجموع انتخاب یک تیم چین‌شناس مهم‌تر از انتخاب فرد است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا محمدباقر قالیباف، چنین تیمی را تشکیل داده تصریح کرد: من تصورم این نیست که از چهره‌هایی که در عرصه چین می‌شناسم، استفاده جدی شده باشد.