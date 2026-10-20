انتقاد سازمان ملل از تجاوزات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان

جوان آنلاین: استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعتراف کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در مسیر فعالیت نیروهای حافظ صلح این سازمان در جنوب لبنان مانع تراشی کرده و به تجاوزات خود در زمینه های مختلف ادامه می دهد.

وی اضافه کرد: نیروهای یونیفل از روز جمعه تا روز یکشنبه حملات هوایی اسرائیل علیه بخش های شرقی و غربی در جنوب لبنان را بررسی کردند. همچنین حملات سنگین توپخانه ای و خمپاره ای گزارش شده است.

دوجاریک گفت: نظامیان اسرائیلی اقدام به بستن راه کاروان پشتیبانی نیروهای سازمان ملل نزدیک منطقه البیاضه و منع ارسال کمک های لازم به دیگر نیروها کرده اند.

وی بیان کرد: ایجاد موانع در مسیرهای مختلف باعث لغو گشت زنی های نیروهای یونیفل شده است. این نیروها باید بتوانند به مأموریت خود در جنوب لبنان در امنیت کامل عمل کنند.